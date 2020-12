O passado, o presente e o futuro da política portuguesa

Nos primórdios da nossa democracia, o povo português premiou o partido e os protagonistas que arrumaram os comunistas a um canto, elegendo o carismático Mário Soares como Primeiro-Ministro do I Governo Constitucional e o incorruptível Ramalho Eanes como Presidente da República.

Volvidos três anos, em 1979, a voz popular concedeu a maioria absoluta à Aliança Democrática, liderada por Francisco Sá Carneiro. Essa vitória resultou do descontentamento popular gerado pela bancarrota de 1977 e pela instabilidade política, bem como da reconhecida astúcia do líder do PSD.

Ao obter a tão desejada maioria, a AD poderia ter usufruído de alguma estabilidade governativa. Todavia, em dezembro de 1980, Sá Carneiro perdeu a vida num trágico acidente de avião, e por mais que Francisco Pinto Balsemão tenha procurado colmatar essa perda, Mário Soares acabou por regressar ao poder, eleito em 1983.

Em 1985, dois anos após a segunda bancarrota da democracia portuguesa, o PSD voltou a ganhar as eleições e iniciou uma década inteira no poder sob os comandos de Aníbal Cavaco Silva. Na primeira metade dessa década, com a entrada na CEE, o suporte dos fundos europeus e uma maior abertura da economia, Portugal prosperou, tendo obtido as melhores taxas de crescimento do PIB dos últimos quarenta anos, entre 1987 e 1990.

Em 1993, Portugal vinha mesmo de 7 anos de taxas de crescimento do PIB superiores à média europeia, beneficiando também de níveis consideráveis de investimento direto estrangeiro. No entanto, nesse ano, a crise cambial internacional de 1992-1993 contribuiu para uma queda de 0,7% do PIB.

Aproveitando essa quebra e o cansaço de 10 anos de governação cavaquista, António Guterres venceu as eleições de 1995, vendo assim validados os seus Estados Gerais, elaborados por vários ilustres pensadores da praça política de então.

Entre 1996 e 2000, o PIB Português voltou a crescer acima dos 3%, levando à reeleição de António Guterres no final de 1999. Foi também nesse ano que o PIB per capita atingiu o valor recorde de 84% da média da União Europeia (hoje, esse valor é de 77%).

No entanto, algumas das boas intenções dos Estados Gerais não se materializaram e o país começou a entrar num pântano a partir de 2001. Assim, em 2002, ano em que se introduziu o Euro, o PSD ganhou as eleições e Durão Barroso foi eleito Primeiro-Ministro.

Mas em 2004, deu-se um dos momentos mais marcantes da história da nossa democracia. Pela segunda vez, um líder do PSD abandonou a liderança, desta vez não devido a um acidente, mas por deserção com motivações carreiristas.

Como se sabe, esse abandono acabou por entregar o poder nas mãos de José Sócrates, com todas as consequências que dai advieram, nomeadamente a terceira bancarrota e o pedido de assistência financeira, causadas pela conjugação da crise internacional com a gestão danosa do engenheiro.

Consequentemente, em 2011, o PSD e o CDS uniram-se para formar um Governo de maioria absoluta e Passos Coelho apresentou-se como um Primeiro-Ministro disposto a cumprir ao milímetro o programa da Troika. Compreendendo esse esforço, o povo português concedeu-lhe a vitória nas eleições de 2015.

Mas foi aí que se deu um inédito malabarismo na política portuguesa. Para chegar ao poder, António Costa decidiu aliar-se ao Bloco de Esquerda e ao PCP, seus velhos rivais, e traçar uma linha vermelha no meio do Parlamento, virando o país à esquerda.

Aproveitando a arrumação da casa feita pela Troika e por Passos Coelho, uma maré de sorte com níveis de turismo e investimento imobiliário nunca antes vistos, taxas de juro da dívida pública baixas e a famosa política de devolução de rendimentos, tudo se encaminhou para a revalidação da geringonça nas eleições de 2019, desta vez com uma vitória do PS.

Mas a sorte não durou para sempre e o azar bateu-nos à porta em 2020 com a chegada da pandemia. Foi assim que, aqui chegados, se comprovou, mais uma vez, que quem governa contando somente com a sorte, é apanhado com as calças na mão quando ela acaba.

Tal como nas crises internacionais do passado, a pandemia, para além de vestir o país de luto, veio destapar os diversos problemas estruturais que continuam por resolver, particularmente o endividamento, a baixa natalidade, o envelhecimento, a fraca produtividade, a desigualdade económica e social, a falta de poupança, a ausência de um enquadramento propício para o investimento empresarial, os baixos níveis de escolaridade e a lentidão de um sistema de justiça incapaz de acabar com a corrupção.

Portugal apresenta-se agora como um dos países que mais sofre economicamente com a pandemia, que menos percentagem do PIB aloca à sua recuperação e que maior dívida pública tem, continuando a onerar as gerações futuras sem apresentar uma economia suficientemente competitiva. Como consequência, nos próximos anos, seremos certamente ultrapassados pela Hungria e pela Polónia no ranking do rendimento por habitante, caindo para 21º lugar na lista dos 27 países da União Europeia.