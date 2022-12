Reza a Bíblia que, depois de Eva ter provado o fruto proibido, Deus ter-lhe-á dirigido a palavra com o castigo: “Farei com que as tuas dores de parto sejam muito severas; com trabalho de parto doloroso darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará.” (Genesis 3:16).

Esta história é, naturalmente, um mito etiológico para tentar explicar o mundo e a realidade há cerca de 2.5 milénios. Como nos ensina a melhor teologia, o pecado original não é um legado biológico, mas simplesmente uma rede colectiva histórica da qual todos fazemos parte.

No entanto, retomo a história do pecado original porque me parece que o “castigo” biológico atribuído às mulheres nesta história é, também, o pecado original da desigualdade entre homens e mulheres. Ao contrário do que muitas vezes é afirmado, a desigualdade económica e social entre géneros actualmente existente nas sociedades democráticas desenvolvidas da Europa e da América do Norte já não se deve à discriminação nem aos preconceitos das regras formais ou das normas sociais. Apesar de ser política e mediaticamente fácil continuar a acenar essa bandeira, ela é desajustada e já não corresponde à realidade. Insistir nessa bandeira desvia as atenções dos problemas verdadeiros que devem ser resolvidos.

No seu mais recente livro Career and Family: Women’s Century-Long Journey toward Equity, a economista e historiadora económica Claudia Goldin – que em 1990 se tornou a primeira mulher a obter uma posição permanente no departamento de Economia da Universidade de Harvard e que um dia destes ganhará um Nobel – utiliza imensos dados e décadas de trabalho rigoroso de investigação para analisar a questão da desigualdade salarial e laboral entre homens e mulheres.

