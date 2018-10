Um dos maiores dilemas da prática médica é saber quando tomar uma atitude. Pedir todos os exames e análises, operar todos os órgãos, prescrever dezenas de medicamentos: é fácil. Mais difícil: saber quando não fazer nada, quando vigiar, quando um medicamento ou uma cirurgia não são necessários. Por vezes, recebo relatos de condutas médicas exageradas, ultra-interventivas, embora certamente bem intencionadas. Vivemos numa era de medicina defensiva, numa cultura do “mais é melhor”, em que o médico sente a responsabilidade de “fazer qualquer coisa” na sua prática. Nestes tempos, pode ser fácil esquecer que juramos “primun non nocere”: em primeiro lugar, não fazer mal.

A expectativa da população para a atitude médica existe, e não é fácil de gerir. Quantas vezes não ouvi já, mesmo de pessoas próximas, “aquele médico não presta, não me passou exames nenhuns”? Ou, quantas vezes, já tentei explicar a um doente que ele não precisa realmente de uma intervenção, e sou olhada com desconfiança e descrédito? Um inquérito a 1000 portugueses concluiu que cerca de 99% considerava que deveria realizar análises de rotina anualmente e 70% que deveria realizar radiografias de tórax a cada 15 meses. (C. Martins et al, 2013) Outro estudo avaliou a importância atribuída pelos doentes a várias medidas médicas preventivas e concluiu que os doentes tendem a sobrestimar a importância da realização de exames laboratoriais e de imagem, e a atribuir menos importância a alterações de estilo de vida. (L. Sá et al, 2016)

Perguntam-me frequentemente, “mas qual é o problema de fazer um exame?”. Em primeiro lugar, o diagnóstico leva a tratamento, mas o sobrediagnóstico (ou seja, diagnosticar alterações que provavelmente nunca levariam a sintomas ou morte) leva a sobretratamento (ou seja, tratamentos desnecessários). E isto envolve riscos – porque não há tratamentos inócuos – bem como ansiedade desnecessária para o doente e para os que lhe são próximos. Existe também uma questão económica importante, uma vez que os recursos de saúde são finitos. Várias instituições, nomeadamente a Academy of Medical Royal Colleges, têm vindo a defender que é responsabilidade ética dos médicos reduzir o desperdício nos recursos de saúde.

Esta preocupação não é de hoje. Na Mesopotâmia, há 38 séculos, o rei Hammurabi proclamou uma lei que condenava cirurgiões demasiado zelosos à pena de remoção do olho ou da mão. Outros exemplos existem ao longo da história da medicina. No século XXI, com o acesso a evidência científica cada vez mais sensível e específica face à promoção de saúde, aos métodos de diagnóstico e ao tratamento, temos o dever de a utilizar para nos guiar na escolha da melhor abordagem aos nossos doentes.

Assim nasceu o programa Choosing Wisely, em 2012, por iniciativa do American Board of Internal Medicine, tendo sido posteriormente adaptado e implementado em mais de 20 países, incluindo Alemanha, Austrália, Canadá, Dinamarca, Holanda, Itália, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e Suíça. O objetivo inicial deste programa foi fomentar a discussão sobre os vários procedimentos diagnósticos e terapêuticos que não apresentam benefício para o doente e podem, por outro lado, levar a riscos desnecessários.

Em Portugal, este projeto surgiu em 2018 com o nome de Choosing Wisely Portugal – Escolhas Criteriosas em Saúde, pela mão de um grupo de médicos em conjunto com a Ordem dos Médicos. As recomendações disponíveis focam-se nos procedimentos mais frequentes da prática clínica, são elaboradas com base na melhor evidência disponível por médicos peritos na área e emitidas sob a chancela do Colégio da Especialidade a que se referem.

Estas recomendações encontram-se disponíveis desde Outubro online e nas redes sociais. Prevêem-se atualizações com novas recomendações nos próximos meses. As recomendações apresentam uma linguagem simples e são dirigidas tanto a profissionais de saúde como a doentes. O sucesso deste programa depende da colaboração da Ordem dos Médicos, dos seus Colégios da Especialidade e, acima de tudo, de todos os médicos e doentes que possam utilizar frequentemente estas recomendações e divulgá-las.

No contexto da saúde atual, é fundamental a utilização de evidência científica para o uso racional dos recursos, identificando todos os doentes que necessitam de exames e tratamentos, sem prejudicar com ações desnecessárias os que deles não beneficiam. Neste sentido, é importante privilegiar a educação em saúde, incluindo todas as ferramentas que estão disponíveis, em prol de profissionais de saúde e doentes.

Catarina Reis de Carvalho tem 29 anos e é médica. Paralelamente, é assistente convidada na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Pertence ainda à Ordem dos Médicos e ao Conselho Nacional de Médicos Internos. Juntou-se aos Global Shapers Lisbon em 2017.

O Observador associa-se aos Global Shapers Lisbon, comunidade do Fórum Económico Mundial para, semanalmente, discutir um tópico relevante da política nacional visto pelos olhos de um destes jovens líderes. Irão partilhar a visão para o futuro do país, com base nas respetivas áreas de especialidade, como aconteceu com este artigo. O artigo representa, portanto, a opinião pessoal do autor enquadrada nos valores da Comunidade dos Global Shapers.

Continuar a ler