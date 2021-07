O mundo que conhecemos tem vindo a sofrer uma transformação acelerada com uma cada vez maior geração e acesso a dados e informação. A informação é tal que os mecanismos de validação de veracidade e credibilidade de fontes são de concretização impossível, correndo o risco de, por muitos fact checks desenvolvidos, observarmos um crescente ambiente de descredibilização e, por consequência, de tornar toda e qualquer informação irrelevante.

Como já ninguém nada percebe ou pretende perceber, não se discutem factos mas antes pessoas e organizações, porque na ausência da capacidade de avaliar os primeiros apenas temos a alternativa de confiar nas segundas. Acontece que pessoas e organizações há-as de todo o género e este terreno passa a ser especialmente propício a uma defesa de visões, ideias e opiniões que olham para a realidade de forma distorcida, parcial e enviesada intencionalmente ou simplesmente inconscientemente. Também no campo das ideias há gostos para tudo e, não havendo qualquer base racional de sustentação das mesmas, facilmente caímos em populismos e outros ismos que para a animação do debate público muito contribuem, mas que de valor nada trazem.

Sendo este um cenário catastrófico, capaz de aprisionar a sociedade aos caprichos e vontades de poucos, não devemos deixar de o combater. E este combate tem um inimigo primário – os negacionistas, aqueles que “negam ou não reconhecem como verdadeiro um facto ou um conceito que pode ser verificado empiricamente” (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa). Este inimigo tem uma hierarquia complexa mas que, como qualquer estrutura militar, tem os seus líderes e seguidores. Naturalmente que são os líderes os primeiros a confrontar, pois são estes negacionistas aqueles que, aproveitando-se do paradigma estabelecido, propositadamente o elevam ao seu extremo criando realidades paralelas e fictícias que defendam os seus interesses particulares. Fazem-no alavancados por um estatuto que os credibiliza e sendo exímios na aplicação das melhores táticas da desinformação, recorrendo a meias verdades, hiperbolizando circunstâncias e retirando dados de contexto.

Olhemos, como exemplo, para os negacionistas da pandemia. Há mais de um ano e meio que somos assombrados por um conjunto de posições, medidas e ações individuais profundamente enraizadas no movimento negacionista dos quais dou alguns exemplos:

E assim temos vivido a gestão desta crise pandémica, centrados numa retórica que nega uma fatia relevante da realidade. Não é fácil explicar como chegámos aqui mas começámos com um grande nível de incerteza, sem dados ou histórico que nos permitisse compreender totalmente o que enfrentávamos, e daí o país foi construindo uma narrativa populista, assente na geração do medo, politicamente defensiva e ignorando as conquistas que se foram obtendo na compreensão da real dimensão e risco da doença e das soluções disponíveis. A bola de neve cresceu e só lideranças honestas e seguras seriam capazes de a travar.

O nosso país é terra fértil para este inimigo. Encontramos negacionistas em quase todos os partidos, canais televisivos, jornais, faculdades, empresas, ruas, cafés, casas. Estão bem preparados e difundem repetidamente as suas mensagens através de todos os meios possíveis. Alguns dos seus líderes fazem-no conscientemente, focados nos seus interesses pessoais pois a realidade fictícia lhes é mais conveniente que a verdadeira realidade, outros são só espontaneamente ignorantes. A ambos urge combater para que se possam tomar decisões mais informadas, fundamentadas, inteligentes, equilibradas e eficazes, colocando os dados ao serviço das pessoas e não ao serviço da manipulação das mesmas.