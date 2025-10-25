A alienação parental constitui um fenómeno caracterizado pela manipulação sistemática de uma criança ou adolescente por parte de um dos pais, para que rejeite o outro pai ou mãe, habitualmente após a dissolução da relação conjugal. No contexto judicial e institucional, este processo culmina frequentemente na imposição de visitas supervisionadas, apresentadas como um instrumento de proteção da criança ou adolescente, mas que, em determinados casos, se transformam em mecanismos de exclusão e punição parental.

O testemunho que segue é o de um pai alienado que conta, com dor contida, o sofrimento e a desumanização de viver sob o regime de visitas supervisionadas, um tempo suspenso, em que a única forma de ver a filha se resumia a encontros numa sala fria e artificial, enquanto a vida seguia o seu curso lá fora.

Cada visita tornava-se um ritual de confinamento, onde a ternura era medida, o gesto vigiado e a presença paterna transformada em ato tolerado. A relação natural entre pai e filha foi substituída por um cenário institucional que sufocava a espontaneidade e a autenticidade do vínculo, convertendo o amor em exercício supervisionado. Poucas experiências revelam com tanta clareza a dor da alienação parental, a lenta substituição da emoção viva por um contacto controlado, mediado e distante, onde a intimidade cede lugar à observação e o afeto à formalidade.

O pai alienado denunciou-nos a ausência de coparentalidade e a comunicação unilateral por parte da mãe alienadora: “Decidir unilateralmente sobre a orientação religiosa ou decidir a escolha da instituição educativa ou não comunicar as urgências. Mas continuar sistematicamente a não comunicação da filha para as urgências, tendo o pai que ligar para os hospitais, e mesmo que as técnicas saibam do sucedido”. Este testemunho ilustra um padrão típico de alienação parental, o controlo informativo exercido por um dos pais (mãe ou pai alienador), que restringe o acesso do outro às informações essenciais sobre o filho. A falta de comunicação entre pais sobre questões médicas ou escolares dos filhos não é apenas uma falha no cumprimento das obrigações, é um processo de exclusão afetiva. Neste caso, o pai é colocado numa posição de constante impotência, forçado a procurar as informações que deveriam ser partilhadas, enquanto a instituição que supervisiona as visitas se mostra omissa, perpetuando a assimetria e a desigualdade parental.

Segue-se uma crítica direta à equipa técnica. O pai relata que sugeriu por três vezes que a equipa recebesse e conhecesse a avó paterna e que “o que fez a equipa? Absolutamente nada.” O pai revelou o seu sentimento de desamparo face à incoerência entre as palavras e as ações dos profissionais evidenciando a sensação de invisibilidade, sentindo-se ausente de um sistema que deveria integrá-lo. A não inclusão da família alargada (como a avó paterna e outros familiares) induz a descontinuidade da história afetiva da criança, contrariando princípios básicos da vinculação emocional.

O testemunho do pai prossegue com uma crítica à falta de transparência institucional:

“Sabem, ‘acolher uma criança é acolher a sua história’ (…) , estas frases feitas numa entrevista e depois não se concretizar (…) é importante haver um posicionamento da equipa de grande transparência, de grande honestidade (…) Eis o que se passou na prática com grande ‘transparência e honestidade (…) factos relevantes foram omitidos dos relatórios, filtro de informação nos relatórios, retirar exemplos do seu contexto, enunciar exemplos que são casos isolados e depois generalizar”. O pai alienado sentiu que a denúncia da omissão e do enviesamento dos relatórios traduz a experiência de quem vê a própria história distorcida por mãos que deveriam defendê-la. Estas distorções documentais configuraram uma forma subtil de violência, que silenciou a sua voz, enfraqueceu a sua credibilidade e legitimou, sob uma aparência de neutralidade, a continuidade das restrições impostas.

O pai questionou ainda a ausência de construção conjunta de soluções:

“É importante haver um posicionamento da equipa de procura de soluções co-construídas. Mas quantas propostas o pai fez para melhorar a situação e a equipa técnica nunca aceitou, permaneceu a situação no mesmo ponto durante dez meses, sem nenhuma meta nem objetivo, sem nenhum plano”. Este testemunho evidencia a falta de competência institucional. A ausência de metas ou planos revela um processo sem direção, que perpetua o congelamento da situação. Este tipo de imobilismo agrava o sentimento de desesperança e impotência, tanto no pai como na criança, que se vê privada de progressos concretos na relação com o pai.

A crítica agravou-se quando o pai identificou o caráter punitivo do regime:

“E não para garantir o direito da criança a ter um pai. ‘Metodologias ocas’, ‘dinâmicas inúteis’, ‘abordagens supérfluas’, ‘relatórios parciais e incompletos’. ‘O maior direito da criança é ser visitada pelo pai, seja numa instituição ou num hospital’. ‘O maior objetivo do sistema judicial-institucional é transformar um pai numa visita’”. O testemunho demonstra a angústia de um pai alienado e revela uma perceção de desumanização. O pai denuncia um sistema que reduz a paternidade a uma função formal, vazia de conteúdo emocional. A expressão “transformar um pai numa visita” resume de forma poderosa o impacto da alienação parental mediada por instituições: a conversão de uma relação afetiva numa presença burocraticamente tolerada.

O testemunho continuou com uma reflexão sobre o caráter artificial do vínculo imposto pela supervisão: ‘Para ser capacitado na sua paternidade num centro de capacitação. Para viver uma paternidade artificial num espaço artificial e num tempo artificial. Para construir uma relação artificial com comportamentos subjugados à restrição da estreiteza do espaço físico, para formatar a relação, através da disciplina indireta da supervisão como punição. (…) Colocar a técnica artificial acima da vocação natural à paternidade (…) Sufocar a relação de paternidade em nome da aquisição de competências (…) É assim que se garante o superior interesse da criança?’”. Neste testemunho, o pai alienado desmonta o paradoxo da intervenção: aquilo que se apresenta como medida de “proteção” transforma-se em mecanismo de controlo e despersonalização. A supervisão, em vez de facilitar a reconstrução do vínculo entre o pai e a filha, assume um papel punitivo e desumanizador. O pai vê-se transformado num sujeito a ser “capacitado”, como se a sua competência parental fosse algo a reconstruir sob vigilância.

O testemunho do pai prosseguiu com a crítica ao bloqueio institucional do acesso ao espaço escolar e hospitalar: “E assim bloquear o acesso à presença do pai na instituição educativa e também ao direito da minha filha receber a presença do pai nos hospitais, direito consagrado nos direitos da criança hospitalizada, esses mesmos que dizem que os pais devem estar presentes nos cuidados das crianças, direitos afixados na teoria (…) mas que na prática não se verificam”. Este testemunho evidencia um paradoxo frequente na gestão institucional dos casos de alienação parental, a contradição entre o discurso dos direitos da criança e a sua não aplicação prática. Sob o pretexto da segurança e da proteção, são negados direitos básicos de convivência e presença afetiva. A ausência do pai nos momentos de doença da filha constitui uma forma de violência emocional silenciosa, que reforça a distância e quebra o princípio fundamental da vinculação.

Na reflexão que segue o pai expressou a forma como sentiu que a sua autonomia era interpretada como uma ameaça à instituição: “‘Porque nunca viram com bons olhos o facto de o pai ter sempre autonomia, iniciativa e responsabilidade. Por nunca terem escutado o pai, quando ele sugeriu inúmeras vezes para a filha receber um banho. Nunca tiveram iniciativa nesse sentido, mesmo que a instituição tenha casa de banho com banheira. Porque para isso acontecer é necessário fazer um requerimento ao gerente para ele se dignar a dar autorização”. A exigência de autorização para atos simples de cuidado, como dar banho à filha, representa a deslegitimação da função parental. A autonomia é substituída por uma lógica de controlo e subordinação. Este processo reforça o sentimento de incompetência imposta, perpetuando a ideia de que o pai necessita de “permissão” para exercer o amor e o cuidado.

Este pai alienado denunciou com clareza o modo como a linguagem institucional esvaziou o sentido da sua paternidade: “‘Por escreverem que a relação da filha com o pai é um convívio e uma visita (…) Passados dez meses, o tribunal apresenta dúvidas para tomar uma decisão simples como a filha estar presente no dia do aniversário do pai na residência paterna (…) Mais de uma centena de horas presentes na instituição, que nem serve para o tribunal tomar uma decisão simples”.

A repetição de expressões como “visita” e “convívio” revela o sentimento da desumanização imposta pelo discurso técnico, que transforma um laço afetivo em mero procedimento administrativo. A linguagem, aqui, torna-se instrumento de distanciamento, moldando a perceção judicial e pública da relação e convertendo o pai, no lugar de uma pessoa central de cuidado, num visitante ocasional. A referência às “centenas de horas” passadas num espaço institucional sem qualquer evolução processual expõe a inércia de um sistema mais preocupado com o cumprimento de protocolos do que com a restauração da ligação emocional entre pai e filha.

O pai acrescentou-nos: “‘Estar três horas por semana durante dez meses, não estar um minuto ao fim de semana há mais de um ano, a filha não passar uma noite sequer com o pai, não estar presente no seu aniversário, etc.”, mostrando o esvaziamento da convivência significativa. Três horas por semana, em contexto supervisionado, não permitem o desenvolvimento da intimidade e da confiança que devem caracterizar a vinculação saudável entre o pai e a filha. Este regime promove uma relação que fica estagnada, ritualizada, destituída da possibilidade da sua progressão natural.

O pai denunciou também a violação da privacidade: “Pela falta de respeito demonstrado pela privacidade da relação. Por interromperem de propósito quando não era oportuno. Por fazerem perguntas desnecessárias como “ela está a dormir?” enquanto a mesma técnica observa que a criança está de facto a dormir. Por perguntarem se a criança não vai almoçar quando os seus olhos dizem que quer dormir, o seu olhar pede para dormir”. A presença constante e invasiva da técnica revela um controlo que impede a espontaneidade e a intimidade da relação. Esta vigilância permanente constitui um mecanismo de controlo alienante, o espaço relacional é constantemente invadido, impedindo a naturalidade emocional.

As interrupções repetidas são descritas com crescente indignação: “‘O facto de o pai estar a mudar a fralda e a técnica interromper sem nenhuma justificação, a não ser a sua sede de protagonismo (…) e ter de assinalar sempre a sua presença, como o fez inúmeras vezes”, evidenciando o seu sentimento de humilhação, por ser observado e interrompido nos gestos mais íntimos e quotidianos do cuidado da filha, reduzindo-o a uma espécie de ator sob vigilância.

O testemunho deste pai alienado traduz uma crítica profunda à postura institucional que, em vez de mediar, perpetua o conflito parental: “Pelo facto de a instituição perpetuar o conflito parental porque aquela se alimenta deste. E alimenta através de uma perspetiva rigorosa, exigente e imparcial sobre a situação, em que nunca se toma partido e escolhe uma parte para defender, concretamente a progenitora e não se critica a outra parte, o progenitor”. O pai expõe a ilusão da neutralidade institucional, uma imparcialidade apenas aparente que, sob o disfarce da objetividade técnica, acaba por validar a injustiça e perpetuar o desequilíbrio.

O pai concluiu que: “Por estes tão curtos dez meses. O meu sonho seria este regime perdurar dez anos com a vossa preciosa colaboração. Tudo em nome do “bem-estar e da segurança” da minha filha.”, referindo-se à inversão trágica entre desejo e ironia, mostrando a dor resignada e a descrença completa no sistema.

Na sua descrição final sintetizou o absurdo vivido: “‘Mais de 100 horas num espaço de 10 metros com 4 sofás e duas mesas, sem ver a luz do sol.’”, encerrando, com esta imagem, o relato sobre a clausura física e emocional que caracteriza o regime de visitas supervisionadas. Resume assim a falha de um sistema, um processo que se proclama protetor, mas que, na prática, perpetua a exclusão e a violência. A linguagem técnica e burocrática é usada como escudo de legitimidade, disfarçando a ausência de resultados e a falta de empatia. “O pesadelo das visitas supervisionadas” é, assim, um espelho das contradições de um sistema que, em nome da proteção, produz afastamento, e que, em nome do interesse superior da criança, desvaloriza o vínculo afetivo mais natural, o amor de um pai pela sua filha.