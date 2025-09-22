A Maria (*) tem dois empregos. Começa o primeiro às 5h30 da manhã e trabalha até às 12h30. De seguida, inicia o segundo emprego das 13h30 às 20h30, com uma hora de intervalo a meio desse turno. Do primeiro emprego recebe €1400 brutos mensais e, no segundo, consegue somar mais €900. Contudo, nem os empregadores pagam apenas esse valor pelo seu trabalho, nem a Maria recebe essa quantia. As suas 13 horas de trabalho diário representam, na realidade, um valor económico mensal de €2846, montante que os empregadores efetivamente desembolsam durante 14 meses, sendo que a diferença vai para a Segurança Social.

No entanto, desses €2846 desembolsados pelos empregadores, a Maria leva para casa apenas €1657 por mês, já depois dos descontos para a Segurança Social e para o IRS. O mais impressionante é perceber que, do segundo emprego, de todo o valor que a Maria gera com o seu esforço adicional, o Estado apropria-se de 50%!

Apesar de tanto esforço — e até de um rendimento acima da média —, a Maria vê-se obrigada a gastar €1100 mensalmente para arrendar um T1 (com uma pequena dedução já refletida no IRS). Acrescenta-se ainda cerca de €450 em despesas domésticas e alimentação, mais €250 com transportes e automóvel, bem como despesas ocasionais com saúde ou vestuário que rondam os €150. Subtraindo estes encargos ao rendimento líquido, ao fim do ano – mesmo com o subsídio de férias e Natal, a Maria não consegue amealhar praticamente nada. A Maria pensa em ter filhos? Gostava mas não consegue, pois apesar dos seus dois empregos não consegue ter qualquer folga no orçamento. E importa dizer que a redução nos impostos por ter filhos seria quase nula – uma dedução específica anual de €726! E tem Portugal uma das mais baixas taxas de natalidade da Europa…

Porque é que, apesar de tanto empenho e vontade de progredir, a Maria não consegue melhorar a sua vida pelo seu trabalho? A esta pergunta os partidos de Esquerda respondem que a Maria deve pagar estes impostos porque, afinal, é “rica” ou “privilegiada”, pois o seu rendimento está acima da média. Mas será? Claramente não é o caso.

Quem verdadeiramente se pode considerar rico é o senhorio da Maria, o Ricardo, a quem os pais deixaram quatro apartamentos. O Ricardo escolheu não trabalhar: prefere passar o tempo a surfar e a conviver com os amigos. Vive num dos apartamentos e aluga os outros três. Cada apartamento, incluindo o arrendado à Maria, rende €1100 por mês, resultando num valor anual muito semelhante ao que a Maria consegue criar com o seu trabalho árduo. E quanto paga o Ricardo em impostos e taxas sobre o que tem e o que ganha?

Os 4 apartamentos, construídos nos anos 70, valem hoje cerca de €1.200.000, mas para efeitos de IMI têm um valor patrimonial total de apenas €200.000. O Ricardo paga de IMI 0,3% sobre este valor, o que representa €600 por ano. Pelos arrendamentos recebe €3300 mensais, totalizando €39.600 anuais, sobre os quais paga €5233 de IRS, já que, devido à duração dos contratos, beneficia de uma taxa reduzida de 15%.

Apesar de gerar um valor anual semelhante ao da Maria, o Ricardo entrega ao Estado €5833 pela propriedade e rendimentos, enquanto a Maria é obrigada a contribuir com €16.645!

Ricardo tem assim um rendimento líquido mensal de €2863, muito superior ao da Maria. Com despesas idênticas às da Maria (cerca de €820), exceto a renda, o Ricardo dispõe de mais de €2000 livres todos os meses, permitindo-lhe viajar, comprar um segundo carro ou até investir noutras casas. E não fica por aqui: num só ano, em 2024, os seus imóveis valorizaram-se em 10%. Ou seja, sem qualquer esforço, o Ricardo ficou na prática €150.000 mais rico, enquanto a Maria, a trabalhar 13 horas diárias, mal consegue sobreviver.

A história da Maria e do Ricardo não é exceção. É o retrato de um país onde o trabalho é taxado até ao osso, enquanto a riqueza herdada e parada goza de vida mansa. O resultado está à vista: trabalhadores exaustos, jovens que emigram e adiam famílias, e uma natalidade em queda livre.

Perante este cenário de clara injustiça, os vários partidos políticos apontam diferentes diagnósticos e soluções. A Esquerda recusa admitir que está a afogar as pessoas em contribuições e impostos, e sustenta que o problema reside nas rendas elevadas, propondo regulação do mercado e maior taxação das rendas. Contudo, onde estas políticas foram implementadas, resultaram sempre em menos habitação disponível e aumento da fuga aos impostos…

Já a Direita critica a excessiva tributação sobre o trabalho, mas uma redução significativa das contribuições e impostos sobre o trabalho — responsável por cerca de 25% da receita fiscal, ou 50% se incluirmos os descontos para a Segurança Social— provocaria a curto prazo um grave desequilíbrio orçamental.

Assim, as soluções de ambos os lados do espectro político revelam-se simplistas: uns propõem subir impostos, outros querem cortá-los. Nenhuma é eficaz no atual panorama. Mas existe uma solução capaz de transformar o problema e resolver muitos outros desafios que Portugal hoje enfrenta.

Qual é então essa solução? Não passa por aumentar os impostos sobre as rendas, mas sim por reequilibrar o sistema fiscal: diminuir a tributação sobre a criação de riqueza, especialmente de quem trabalha, e aumentar o peso dos impostos sobre a propriedade. O IMI (junto com o Adicional ao IMI), representa atualmente cerca de 2.5% da receita fiscal — valor baixíssimo e que deveria subir, permitindo aliviar de forma significativa as contribuições e impostos sobre o trabalho.

É curioso que, apesar de defenderem a meritocracia, os partidos de Direita manifestam grande resistência aos impostos sobre património. Em muitos casos, esse receio é compreensível, mas no património imobiliário, essa resistência não faz sentido.

Existem dois principais argumentos contra a tributação do património :

O primeiro prende-se com a fuga de capitais e de milionários quando se taxa o património. Porém terrenos e imóveis não podem ser transferidos para o estrangeiro, tornando este argumento inválido.

O segundo relaciona-se com a ideia de dupla tributação – taxar um património que já foi taxado no momento da geração dessa riqueza, mas trata-se de um falso argumento: muitos imóveis são herdados, sendo desconhecido o modo como foram adquiridos originalmente. Além disso, o valor atual das propriedades depende de infraestruturas, serviços e segurança garantidos hoje pelo Estado e financiados por impostos. E a dupla tributação existe em todas as atividades de consumo. Os cidadãos ao comprarem bens e serviços pagam IVA com rendimento que já pagou IRS ou IRC ou ambos (no caso de rendimento de dividendos).

A taxa efetiva sobre os imóveis ronda hoje os 0,05% a 0,1%, já que o valor patrimonial tributado é muito inferior ao real, havendo ainda inúmeras exceções (propriedades agrícolas, por exemplo). Considerando que, nos últimos 30 anos, o imobiliário valorizou, em média, 3% a 4% ao ano (já deduzindo a inflação), este imposto é irrisório.

O IMI deve deixar de ser um imposto exclusivamente municipal e passar a reverter também para o Estado Central, transformando-se num dos pilares do sistema fiscal. Toda a propriedade imobiliária deve ser tributada com base num valor próximo do seu valor de mercado, justificando-se, uma dedução específica para o caso da habitação própria e permanente, e taxas reduzidas para certos tipos de terrenos ou imóveis. Isso permitiria também acabar com uma série de outros impostos (AIMI e outros impostos criados nos últimos anos, que trazem mais complexidade do que receitas).

Quais seriam as grandes vantagens desta solução?

Redução dos impostos sobre o trabalho e a criação de riqueza, promovendo maior mobilidade social e incentivando a atividade económica.

Maiores e melhores oportunidades para os jovens (e menos jovens) no nosso país.

Simplificação do regime fiscal.

Redução significativa da fuga aos impostos.

Incentivo à venda de imóveis que não estão a ser usados, seja para habitação ou para investimento produtivo.

Diminuição da procura da propriedade imobiliária meramente para investimento passivo, moderando assim os preços do mercado.

Redução dos incentivos aos municípios para construírem habituação de luxo e maior igualdade entre municípios de grande densidade e valor de rendimento das populações, e os restantes.

Uma vantagem final é que um IMI reforçado tornaria a construção e venda de habitação de luxo a estrangeiros uma verdadeira indústria de exportação com benefícios públicos pois criaria para o Estado Português uma renda perpétua significativa por cada habitação vendida.

Esta reforma far-se-ia com uma Lei em que a taxa de IMI aumentaria gradualmente todos os anos, juntamente com uma redução das taxas da SS e IRS, enquanto se alteraria as regras de atualização dos valores do imobiliário, por exemplo com incorporação dos dados reais das transações na mesma zona e características semelhantes. Como estes valores estão atualmente 3-6 vezes abaixo do valor real, uma taxa de cerca de 0.5% e a diminuição das isenções, aumentaria aproximadamente 8 vezes a receita do IMI levando facilmente este imposto a representar cerca de 20% da receita fiscal. Mesmo considerando uma redução significativa para habitação própria permanente em que a redução aumentaria com o número de membros do agregado familiar listados para essa habitação (sendo que cada residente só poderia viver numa habitação) teríamos um modelo economicamente sustentável, socialmente justo, que promoveria a igualdade e a produtividade.

Com isto seria possível reduzir as taxas para a segurança social que são regressivas, e ainda o IRS para menos de metade dos valores atuais! Voltando à Maria e ao Ricardo, com estas alterações o Ricardo veria o seu património avaliado por um valor ligeiramente abaixo do valor real, por exemplo €1.100.000. Por habitar numa das casas teria uma dedução, de €100 000, devendo pagar imposto sobre um património imobiliário com valor coletável de €1.000.000. Assim, com uma taxa de 0.5% teria de pagar de IMI anualmente €5000, valor que facilmente suporta com o rendimento das rendas, deduzindo esse valor das suas receitas para efeitos de IRS. Os cerca de €4000 euros extra que o Estado arrecada seriam utilizados para reduzir as contribuições da Maria, o que equilibra o contributo de cada um para a sociedade, e a Maria pode finalmente pensar em ter filhos!

Esta é uma oportunidade única para uma verdadeira reforma fiscal, abrangendo todo o espectro político. A Esquerda poderá proclamar vitória, pois “os ricos” passariam a pagar mais, pagando em função do património imobiliário. A Direita, se de facto acredita na meritocracia, só poderá rejubilar com a descida substancial das taxas e impostos sobre a criação de riqueza.

Então, do que estamos à espera?

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