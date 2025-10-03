Donald Trump não esconde que quer o Prémio Nobel da Paz. É uma ambição legítima. Ela mostra também que a velha Europa ainda tem poder de atração na nova América trumpista, muito nacionalista, mas, apesar disso, aparentemente desejosa de validação externa. Convinha, no entanto, que alguém informasse Trump que o Comité Nobel é nomeado pelo Parlamento da Noruega, e não há almoços grátis, nem prémios sem condições. É pouco provável que Trump obtenha o ambicionado Nobel se continuar a ameaçar a Gronelândia ou se deixar a Ucrânia e vários outros países da Europa à mercê do imperialismo russo. Isso viola a norma central da Carta da ONU que ilegaliza a guerra de conquista, além de que a Dinamarca é um país vizinho e amigo da Noruega, e esta última tem uma fronteira a norte com a ameaçadora Rússia putinista. Veremos se o Nobel será suficiente para evitar uma retirada da garantia de segurança americana para a Europa Ocidental em que tem assentado a ordem regional desde 1945. E se terá a virtualidade de manter a Casa Branca empenhada em usar o enorme poder económico e militar dos EUA para mediar e travar guerras.

A paz no Médio Oriente avançará graças a Trump e o seu desejo de obter o prémio Nobel? Tenho mantido algum ceticismo quanto aos múltiplos anúncios de cessar-fogo em Gaza, e tenho insistido que a Palestina é só um dos focos de conflito numa região onde eles abundam. Este ceticismo tem-se revelado geralmente acertado. Desta vez estamos a falar de um plano muito mais ambicioso que pretende acabar com a guerra em Gaza e não de um mero cessar-fogo. É um plano que, provavelmente, só um presidente dos EUA impossível de acusar de ser hostil a Israel, como Trump, poderia fazer o atual governo israelita aceitar. A ambição é de saudar, até porque a situação dos reféns israelitas e dos civis em Gaza é cada vez mais desesperada. Mas também significa que se trata de um plano complexo, com muitas etapas e muitas frases equívocas. Isso seria provavelmente inevitável, mas esta complexidade também significa que é vulnerável a múltiplos problemas de interpretação e de implementação. É normal ser-se a favor da paz, mas não ganhamos nada em alimentar ilusões de que tudo está resolvido.

É especialmente bizarro e problemático ver um plano de paz em que um dos lados – o dos palestinianos – não esteve diretamente envolvido. Lembram-se do tal Estado da Palestina reconhecido por mais de 150 Estados? Aparentemente os negociadores deste plano é que não se lembraram. A Autoridade Palestiniana não parece ter tido um papel relevante na negociação, e também não é garantido de forma clara que a sua independência virá a ser o ponto final deste processo. Apesar disso, os mesmos Estados que reconhecem esse suposto Estado da Palestina – de Portugal até à França, da Turquia até à Indonésia e ao Brasil, apoiaram o plano. Deve ser extraordinário para quem levou esta conversa a sério verificar que, dias depois da Palestina ser reconhecida, com estrondo, em Nova Iorque, como um Estado, por mais Estados do que nunca no passado, os líderes palestinianos estão, hoje, mais marginalizados do que nunca em negociações cruciais para o seu futuro.

Sou cético de que o acordo como está possa funcionar. Mas isso é irrelevante. O que é relevante é que teremos dois testes fundamentais da viabilidade mínima do plano nos próximos dias e semanas. O primeiro é o da aceitação integral do texto pelo que resta do Hamas e por outros atores palestinianos, bem como por todo o governo de Israel. Começámos já a ouvir rumores de que ambos os lados querem mais garantias ou mais revisões. Se esta dificuldade inicial for ultrapassada teremos de ver se a primeira fase concreta do plano será efetivamente cumprida, nomeadamente a libertação de reféns israelitas e prisioneiros palestinianos. Se estes importantes obstáculos iniciais foram ultrapassados, começam outros mais difíceis. Como se garantirá o desarmamento de uma força irregular como o Hamas? Quem irá arriscar enviar tropas para o terreno? Trump irá manter-se envolvido caso surjam dificuldades sérias? Quem pagará a tarefa colossal de limpeza, reconstrução, criação de emprego em Gaza? As monarquias do Golfo têm, potencialmente, milhares de milhões de petrodólares disponíveis, mas irão abrir os cordões à bolsa e isso será suficiente para tornar Gaza, não na Riviera, mas pelo menos numa economia minimamente sustentável? Quem é que realmente vai mandar em Gaza, qual será o papel da tutela internacional e quem irá desempenhar essas funções além de Tony Blair? Por fim, que papel será reservado aos palestinianos, e que palestinianos? Como se irá reformar a Autoridade Palestiniana e quem irá avaliar isso? Haverá, no final, o tal Estado soberano da Palestina que, apesar de cada vez mais países o reconhecerem formalmente, teima em não existir na realidade?

Em suma, muito pode correr muito mal, muito depressa. Este pode vir a ser mais um plano a juntar-se a muitos outros no grande cemitério de propostas de paz para o Médio Oriente em geral ou para a Palestina em particular, desde 1948. Há até o risco de que o fracasso deste plano seja usado para justificar uma escalada ainda mais perigosa no conflito. Dito isto, reconheço que a grande questão é: qual é a alternativa melhor em cima da mesa? Aqueles que afirmam que estamos a assistir a um genocídio propõem exatamente o quê? Confiar na flotilha de ativistas com ajuda urgente que foi progredindo a passo de caracol no Mediterrâneo? É isso que vai mudar alguma coisa? Muito é complicado no conflito na Palestina, mas é simples de perceber que, entre Trump e os ativistas marítimos, a paz em Gaza depende mais do primeiro do que dos segundos.