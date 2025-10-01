Donald Trump anunciou um futuro radioso, num discurso cheio de hipérboles, autoelogios e bicadas nos inimigos. Trump declarou até a paz perpétua, numa referência kantiana de que provavelmente nem faz a mínima ideia

Netanyahu engoliu o sapo das desculpas ao Qatar (aquele avião oferecido ao Presidente americano vale o seu peso), aplaudiu, e metade do mundo suspirou esperançoso: finalmente, um plano para o “dia seguinte” em Gaza.

Mas convém não exagerar.

Não é o fim da História, será provavelmente mais um capítulo na mesma novela sangrenta que resulta da rejeição árabe e muçulmana. Uns acreditam no cessar-fogo como salvação e outros profetizam que um cessar-fogo mal-amanhado é apenas o intervalo antes do próximo paroxismo de violência. Já houve outros acordos antes, anunciados ao mundo com pompa e circunstância, com distribuição de Nobel da Paz e tudo.

O resultado é o que se sabe.

O documento apresentado por Trump tem, ainda assim, virtudes raras neste tipo de exercícios diplomáticos: é curto, é claro, tem a sua vaidade por detrás, e até tem prazos-limite. Não é aquela sopa de palavras abstractas em que expressões como “horizontes políticos” servem apenas para tapar buracos e servir de biombos às reais intenções.

Aqui há um relógio a contar: Israel aceita o acordo e, no prazo de 72 horas, todos os reféns, vivos e mortos, regressam a casa.

Não é uma aspiração, é um ultimato com cronómetro. Só isto já o distingue das tentativas anteriores, onde se falava muito de avanços e pouco de resultados.

Mas, como sempre, o diabo está nos detalhes e na realidade fora dos corredores iluminados da diplomacia. Em Gaza o detalhe está armado, é fanático e suicida, tem uma ideologia e é financiado por Teerão, Doha, Turquia e outros actores tenebrosos.

O plano parece escrito para agradar ao eleitorado americano, a certos sectores maioritários da política israelita e a alguns poderes da aristocracia árabe, mas parece fazer de conta que, no terreno, quem decide se o acordo avança ou implode, não são os diplomatas engravatados, mas sim os jihadistas do Hamas, encafuados em túneis e munidos de RPG’s, bombas e um fanatismo implacável.

De qualquer forma o projecto tem coisas boas: cronómetros, clareza e uma promessa de reconstrução

Comecemos pelas virtudes. Há três que valem a pena sublinhar.

Primeira: a clareza operacional. O plano é explícito: primeiro os reféns, depois os prisioneiros palestinianos em Israel. Nada de trocas simultâneas, nada de jogos de sombras. Congelam-se as linhas de combate, regressam os reféns, depois Israel liberta 250 condenados a prisão perpétua e 1.700 jihadistas presos após o 7 de outubro. É arriscado, mas é claro. E na diplomacia do Médio Oriente, onde a ambiguidade é a norma e o tempo se perde em arabescos, mentiras e jogos de bastidores, a clareza é quase um milagre.

Segunda: a tentativa de misturar política com economia. Não se limita a desenhar mapas de retirada ou a inventar fronteiras imaginárias: fala de hospitais, padarias, saneamento, estradas e uma zona económica especial com tarifas preferenciais. Sancho Pança está a liderar o processo, e não D. Quixote! É a velha estratégia de associar estabilidade ao emprego. Dê-se trabalho a um jovem de Gaza, em vez de o alimentar gratuitamente e lhe virar a cabeça com disparates, e talvez ele sinta a conveniência de trocar a kalashnikov por um salário e a morte pela vida. Talvez seja um primeiro passo.

Terceira: a alternativa ao Hamas. Netanyahu precisava de um argumento contra os sinalizadores de virtude que acusam Israel de destruir sem propor. O plano oferece-lhe uma governação transitória entregue a um comité palestiniano tecnocrático e apolítico, supervisionado por um “Conselho da Paz” internacional presidido por Donald Trump.

É inédito ver Trump a presidir a um órgão multilateral, é como imaginar Kim Kardashian a dirigir a UNESCO, mas é o que está no plano. Pelo menos no papel, tem o inestimável valor de mostrar que alguém “responsável” e com poder, supervisionará a transição e não um qualquer intelectual orgânico palestinianista da ONU, às ordens da corja pantanosa capitaneada por Guterres, Albanese, etc.

O que o plano tem de preocupante é a ausência do Hamas, a vagueza e a ingenuidade. São buracos e dos grandes.

O primeiro é evidente: o Hamas parece estar fora da equação. E, todavia, o plano exige um Hamas desradicalizado, desarmado, pacífico e, de preferência, irrelevante. Em troca, oferece uma amnistia para os que entregarem armas, e saída segura para os que quiserem sair.

Parece razoável no papel, mas no mundo real, qual é a motivação do Hamas para aceitar desaparecer? À primeira vista, nenhuma. Tanto quanto a vista alcança, para eles, aceitar estas condições é suicídio político. E os grupos jihadistas não costumam ter tendências suicidas nesse sentido: preferem levar outros consigo. O Emir do Qatar garante que consegue. Veremos. Se tiver sucesso será óptimo, significa que aprendeu alguns limites, mas fica também provado aquilo que se suspeita há muito: o Qatar é o Tulius Detritus da região, aperta a mão pela frente e esfaqueia as costas ao mesmo tempos.

Segundo buraco: a vagueza dos mecanismos de aplicação. Quem controla as passagens fronteiriças? Quem vigia os depósitos de armas? Quem patrulha os bairros? Quem elabora os currículos que desradicalizem? O texto não diz. A ONU? Forças árabes? Israel disfarçado de “força internacional”?

A ausência de respostas claras é uma receita para o caos. E em Gaza, o caos é fértil: basta um vácuo de horas para os grupos jihadistas recuperarem território ou influência, usando os métodos habituais que não costumam arrimar-se na prateleira da persuasão.

Terceiro buraco: a ingenuidade da sequência. Repare- se: primeiro regressam os reféns, depois libertam-se prisioneiros, depois recuam tropas, depois entra ajuda. Tudo isto num ambiente em que não há a mínima confiança entre as partes. Se um só passo falhar, um refém que não é entregue a horas, um míssil disparado de uma casa, uma ajuda que fica retida na fronteira por duas horas, e o processo implode. O histórico de confiança entre Israel e Hamas é nulo e não é provável que surja límpido em algumas horas.

Para a política interna israelita, o plano pode ser um presente envenenado

Netanyahu, enfraquecido por meses de guerra e contestação, vê aqui uma forma de mostrar resultados: reféns de volta, Hamas desarmado e fora do poder, reconstrução sob controlo internacional. No fundo aquilo que definiu como objectivos da guerra. Mas à sua direita já se afiam facas: qualquer concessão que cheire ao regresso da Autoridade Palestiniana ou redução do controlo militar, será atacada como traição. O governo cairá e em eventuais eleições antecipadas, Netanyahu não terá a vida facilitada. É que do outro lado, a oposição acusá-lo-á também de se enredar em mais um acordo irrealista que não garante segurança a longo prazo. Como resultado, cada fase do plano pode tornar-se uma batalha interna em Jerusalém.

Se falhar, Netanyahu será acusado de fraqueza. Se avançar, será acusado de ceder. O homem que prometeu eliminar o Hamas, pode acabar a entregar reféns em troca de prisioneiros e a partilhar Gaza com um comité internacional presidido por Trump. Como explicar isso ao Likud e aos habitantes de povoações na Área C?

No mundo islâmico o cenário não é melhor.

O Irão, apesar de lhe faltar neste momento o ar, não vai aceitar de braços cruzados que o seu investimento no Hamas e na Jihad Islâmica se desfaça num comité de tecnocratas apolíticos. Esperam-se sabotagem, financiamento paralelo e ataques indirectos.

O Qatar, caixa automática do Hamas, que desempenhou durante tantos anos o papel de “negociador neutro”, fica numa posição embaraçosa. Apoiar um plano que expulsa o Hamas, é como cuspir no próprio prato.

A Turquia de Erdogan prefere sempre o papel de patrono dos “oprimidos” palestinianos. Apesar dos elogios de Trump, não deverá ser ele a legitimar um acordo desenhado por Trump e Netanyahu.

Quanto à Arábia Saudita, tem interesse em estabilizar Gaza para prosseguir o seu objectivo de normalização com Israel e conter o Irão, mas não se atirará de cabeça sem garantias de que não fica a pagar sozinha a conta da reconstrução.

O Egipto quer ver Rafah estabilizado e menos jihadistas a cirandar pelo Sinai. Pode colaborar, mas sempre em modo pragmático e de olho no risco de um Hamas a levedar em subterrâneos.

No meio disto, Trump acena com um “Conselho da Paz”, com Blair como extra de luxo. Fica bem, dá um ar cosmopolita, mas a realidade regional é demasiado cínica e bruta para acreditar assim de caras em conselhos de paz liderados por americanos e ingleses.

O que pode acontecer?

No curto prazo, se o Hamas aceitasse (o que me parece ainda difícil de acreditar), haveria um cessar-fogo rápido, reféns de volta, entrada de ajuda humanitária e algumas fotos históricas de Trump a declarar vitória. Mas até nesse cenário, os riscos de sabotagem local são altíssimos: uma explosão aqui, um ataque de uma célula autónoma ali, as consequentes retaliações, e a sequência pode descarrilar.

No médio prazo, o risco maior é a fragmentação de poder na zona. Um comité transitório aqui, uma milícia ali, autoridades paralelas acolá. Já vimos este filme no Líbano, no Iraque e noutros corações das trevas da região. Sem controlo real no terreno, sem unidade de comando, a transição tecnocrática pode transformar-se em caricatura.

Outro risco é o financiamento. O plano económico parece sedutor e auspicioso, mas precisa de capital real. Se o dinheiro não chegar, ou se for condicionado por caveats políticos, a população perderá rapidamente a paciência. E quando a população de Gaza perde a paciência, os jihadistas aproveitam.

Finalmente, não posso ignorar a expansão da hostilidade internacional, que condiciona também as decisões de Israel. As campanhas de ódio crescem em universidades, parlamentos e ruas ocidentais. O antissemitismo já deixou de se disfarçar de crítica política. A flotilha “humanitária” do Hamas continua a caminho para provocar cenas e, para Israel, cada incidente externo é mais lenha para a fogueira da campanha de isolamento e banimento do judeu.

Politicamente, o plano é um jogo de alto risco.

Para Netanyahu, este processo pode ser uma tábua de salvação e uma armadilha. Se funcionar, apresenta reféns vivos e mortos de volta, o Hamas fora da governação, um futuro administrado por tecnocratas e a travagem da hostilidade europeia. Mas se falhar, será acusado de fraqueza, de troca desigual, de ingenuidade, de desperdiçar uma oportunidade única, e de não cumprir a promessa de destruir o Hamas.

Para Trump também é arriscado. Empresta o seu nome a um “Conselho da Paz” e assume protagonismo num processo onde pode ganhar muito ou perder muitíssimo.

Se resultar, aparecerá como o homem que fez o que Biden, Obama e Bush não conseguiram. Não faltarão hipérboles e vaidades estratosféricas. Se falhar, será apenas mais uma nota de rodapé na longa lista de planos de paz, mortos à nascença.

Em conclusão, este plano de Trump tem como virtudes tácticas os prazos curtos, cronómetros claros, e promessa de reconstrução. Como falhas estratégicas, depende do Hamas, da boa-fé de inimigos jurados e omite mecanismos de aplicação.

É bom no papel. Mas em Gaza, os papéis não valem nada sem homens armados no terreno, sem dinheiro vivo nos cofres e sem acordos mínimos de sobrevivência política para os que hoje mandam.

A pergunta não é se o plano é bonito. É se é exequível. E a resposta, infelizmente, é, a meu ver, a mesma de quase todos os planos de paz anteriores: perfeito no papel, dificílimo na realidade.