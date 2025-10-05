Vivemos na era do politicamente correto. Uma era em que a verdade é, muitas vezes, sacrificada pelo medo de ferir suscetibilidades. Onde o receio de ofender paralisa conversas e debates fundamentais. Na sua forma mais pura, o politicamente correto nasceu de uma intenção nobre: criar um ambiente de respeito e inclusão. Todos sabemos que proteger a dignidade de cada indivíduo é um pilar essencial de qualquer sociedade ou organização e que não deve haver lugar para o racismo, a xenofobia ou a misoginia. No entanto, aquilo que começou como uma força libertadora, destinada a proteger os que historicamente foram silenciados pelo preconceito, pode, quando levada ao extremo, transformar-se na maior ameaça à liberdade de expressão, criando uma cultura de medo e silenciamento.

O grande desafio, seja na sociedade ou nas empresas, é encontrar o equilíbrio. Como afirmava há alguns anos o escritor canadiano Jonathan Kelly, numa Ted Talk, o problema não é a sensibilidade, mas sim quando esta se eleva em detrimento da verdade. Um gestor que não dá feedback a um trabalhador pertencente a uma minoria por receio de parecer preconceituoso, e um homem ou uma mulher que evitam pedir ajuda para não serem vistos como frágeis, são exemplos de como a honestidade e a transparência podem acabar por ficar soterradas sob uma camada excessiva de cautela. Por vezes, na ânsia de sermos demasiado empáticos, evitamos a crítica, algo que Kim Scott, autora do livro “Radical Candor”, apelida de “empatia ruinosa”. É nesse ponto que a honestidade radical se torna indispensável.

A honestidade radical é o pilar de qualquer relação sólida, seja profissional ou pessoal. Esta pressupõe uma comunicação verdadeira, clara e sem rodeios, sempre guiada pelo respeito e pelo desejo genuíno de ajudar o outro a evoluir. Não é uma desculpa para humilhar ou descarregar frustrações pessoais; é a coragem para encarar conversas difíceis, sem a camada de açúcar do “politicamente correto” que dilui a mensagem; é a diferença entre um discurso destrutivo e egoísta ou construtivo e altruísta. Kim Scott define brilhantemente o conceito, como a capacidade de desafiar diretamente as pessoas, mas sempre com o princípio de importar-se genuinamente com elas. Proteger as pessoas não passa por fugir das conversas difíceis, mas sim por dar-lhes as ferramentas e o feedback necessários para evoluírem. Empresas e sociedades que valorizam o bem-estar e o progresso devem ser capazes de navegar entre a sensibilidade e a verdade, sem que uma anule a outra. Até porque a linha pode ser muito ténue.

Exemplos como os escândalos internos da Uber e da Activision Blizzard mostram as consequências de uma cultura sem empatia. No caso da Uber, uma cultura interna agressiva, assente numa meritocracia descontrolada, incentivava uma competitividade extrema que, segundo denúncias de ex-colaboradores como Susan Fowler, acabou por dar lugar a acusações de assédio e discriminação. Já a Activision Blizzard foi alvo de um forte escrutínio e de múltiplos processos judiciais, devido a uma cultura de “fraternidade” que tolerava o assédio verbal e sexual. Ambos os exemplos sublinham um ponto fundamental: uma cultura que se diz “sem filtros”, mas carece de respeito e empatia, não é uma cultura de honestidade. É uma cultura de toxicidade que, mais cedo ou mais tarde, irá implodir, implicando custos humanos, financeiros e reputacionais elevadíssimos.

Em Portugal, a ausência de confronto intelectual honesto é um dos maiores entraves ao progresso e pode explicar questões como o facto de os nossos profissionais parecerem ser bons lá fora, mas maus cá dentro. A evolução não acontece na ausência de atrito; acontece no confronto de ideias, na discussão aberta e na coragem de questionar o status quo. A ideia de que um colaborador mais júnior pode ter uma ideia brilhante, mas medo de a expressar, é o exemplo perfeito da paralisia que esta aversão ao conflito pode gerar. E é exatamente essa paralisia que promove a mediocridade. O que sobra? Uma cultura de medo, silêncio, ineficiência e rotatividade de talentos, onde a inovação é relegada para segundo plano e a energia dos colaboradores é canalizada para a gestão do seu próprio desconforto.

Ainda temos, infelizmente, um ecossistema de empreendedorismo viciado em aparências e “PR stunts”, obcecado por construir uma imagem perfeita quando, nos bastidores, a realidade é bem menos glamorosa. Precisamos de nos libertar dessa ilusão e começar a valorizar a solidez real acima do mediatismo. Adotar a honestidade radical obrigaria a uma mudança profunda e permitiria construir uma meritocracia autêntica, baseada em competências reais e não em diplomas ou na existência de grandes empresas no currículo. E essa transformação tem de começar por cima, pelos líderes. O verdadeiro líder é aquele que tem a coragem de reconhecer os seus limites, coragem para pedir feedback sobre o seu próprio desempenho e agir com base nele. Até porque o papel do líder não é estar sempre certo. É contratar e liderar equipas e pessoas que, idealmente, sabem mais do que ele ou ela. Os líderes que promovem a verdade e o confronto construtivo promovem organizações mais resilientes, criativas e adaptáveis.

Talvez por ser engenheiro de formação, sempre procurei tomar decisões e dar feedback analítico e objetivo. Isto apanha muitas pessoas desprevenidas, que estão à espera de menos honestidade e de mais conversa “da treta”. Numa altura em que a maioria das empresas ainda se esconde atrás de uma linguagem corporativa vaga e do medo do confronto, a honestidade radical pode mesmo ser um diferencial competitivo. Relações duradouras de confiança não se constroem com palavras vazias, mas com coragem para dizer a verdade, sempre com respeito. O objetivo é que, ao longo do tempo, as pessoas passem a aceitar a crítica como uma prova de confiança e de cuidado, e não como uma ameaça. A honestidade radical, quando cultivada desta forma, torna-se numa linguagem comum que permite a todos evoluir, individual e coletivamente.

Sim, escolher a honestidade radical implica riscos e desconfortos. Será honesto da minha parte dizer que por vezes é difícil aplicar esta honestidade radical. Mas é também a única via para a resiliência e o sucesso sustentável. Porque, no fundo, as pessoas não querem sorrisos falsos ou elogios vazios. Querem (e merecem) a coragem de quem lhes diz a verdade. Mesmo que isso, por vezes, comprometa o seu conforto momentâneo.