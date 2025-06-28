Num clima de enorme imprevisibilidade marcado por bombardeamentos incessantes, operações militares de legitimidade questionável e narrativas ambíguas que, em nome da segurança, justificam a defesa de povos aprisionados em conflitos perpétuos, aproximamo-nos de uma nova Cimeira da NATO. Um momento que poderá marcar um ponto de viragem no futuro da Aliança.

O foco principal da Cimeira de Haia será a discussão do reforço do investimento e do poder de defesa dos Estados, com especial ênfase na expansão das suas capacidades militares. Chegámos a este ponto quase por inevitabilidade, após a eleição de Donald Trump ter transformado profundamente o contexto geopolítico internacional, levando-nos a questionar, mais do que nunca, a solidez de uma relação transatlântica que perdura há mais de 75 anos. A postura errática do atual Presidente dos Estados Unidos da América face à invasão da Ucrânia expôs, de forma evidente, as fragilidades coletivas da Europa, deixando no ar uma inquietante sensação de impotência e incapacidade para, sequer, se afirmar como interveniente legítimo na mesa das negociações, quanto mais como agente de uma solução que salvaguarde os direitos e a soberania do povo ucraniano e, por arrasto, dos próprios europeus.

Na ânsia de responder a esta incapacidade, coloca-se agora em cima da mesa um aumento da despesa em defesa para os 5% do PIB por parte dos países europeus. Sem entrar no detalhe da fórmula que levou a esta meta ou da forma como será alocado esse investimento, matéria que, por si só, daria espaço para uma longa reflexão, é inegável que um aumento desta magnitude terá repercussões profundas nos orçamentos e nas políticas públicas dos países da União Europeia. Também é inegável que a Europa, durante décadas, negligenciou a forma como encara a sua própria segurança, o que nos conduz hoje a um confronto direto com uma proposta que soa, para muitos, tão surpreendente quanto irrealista. Basta olhar para o caso português, que, em 2024, nem sequer conseguiu atingir a atual meta dos 2% do PIB, tendo-se fixado nos 1,58%.

Por tudo isto, impõe-se uma reflexão crítica sobre o rumo que os Estados Membros da Aliança estão a trilhar, não apenas em termos de geoestratégia, mas sobretudo no que diz respeito às escolhas políticas que moldarão o nosso futuro coletivo. Escolhas essas que não se projetam no vácuo, mas que recaem, de forma inexorável, sobre a vida das pessoas comuns, entre as quais a juventude ocupa um lugar particularmente vulnerável e, paradoxalmente, frequentemente negligenciado. É essa juventude que não pode continuar a ser adiada.

Desde a crise financeira internacional até à pandemia, os últimos 15 anos marcaram profundamente a juventude portuguesa, constantemente prejudicada por um contexto estruturalmente adverso ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. Como consequência, chegamos a um momento em que um terço dos jovens portugueses já se encontra emigrado. Por outro lado, os que permanecem no país veem-se incapazes de se emancipar, esmagados por problemas de enorme magnitude, como a crise da habitação e uma economia baseada na cultura do baixo salário. Tudo isto converge num cocktail explosivo, que atinge uma geração cada vez mais descrente na política tradicional e que, progressivamente, se vê tentada por agendas e partidos antissistema, anti-institucionais e com perigosas derivas totalitárias.

Num momento de incerteza quanto ao crescimento económico e com uma elevada probabilidade de Portugal voltar a apresentar défice orçamental já este ano, importa perguntar: quais serão as verdadeiras consequências deste aumento na despesa em defesa? Qual será, afinal, o seu custo real?

Mark Rutte afirma que os valores europeus de nada valem se todos falarmos russo. No entanto, pergunto: serão novamente os jovens de hoje a pagar esta dívida acrescida no futuro, criando mais um obstáculo à sua já difícil emancipação? Ou será que o reforço da despesa militar será feito à custa de um desinvestimento no nosso modelo de desenvolvimento social e económico, precisamente num momento em que mais o deveríamos aprofundar e consolidar?

Para os jovens portugueses, o que se joga é muito mais do que uma mera percentagem num orçamento, discutem-se perspetivas, sonhos e esperanças. A segurança não pode ser entendida numa perspetiva exclusivamente militar. Terá sempre de assumir uma dimensão mais ampla, enraizada nos nossos valores e na defesa dos direitos humanos, do acesso à saúde, à educação, ao desporto e à cultura.

Na próxima Cimeira da Nato existe, acima de tudo, uma urgência de respostas para os jovens e a exigência de uma responsabilidade intergeracional por parte dos decisores políticos. Os jovens não recusam o debate sobre defesa. Recusam sim a ideia de que a segurança da Europa se constrói à custa do seu próprio futuro.