Reparou-se que usamos ‘sinceramente’ imediatamente antes de mentir; que falamos do mérito das nossas vitórias para não falar das despesas necessárias à formação desse triunfo; e que quando empregamos a frase ‘o espírito da gentlemanship’ omitimos a primeira pessoa do singular. Haverá uma tendência para nos darmos como exemplo das nossas virtudes e falar do seu valor? Estará ela ligada às inclinações tão estudadas para imaginarmos que tudo neste mundo é exactamente como nós, e para misturar a nossa vontade de pôr ordem nas coisas com a nossa representação das coisas como resultado da nossa vontade de as pôr na ordem?

A analogia que ocorre é com quem decide dar um presente que lhe custou esforço e dinheiro, e por um desleixo calculado deixa na caixa a etiqueta com o preço; de quem troca o talão de troca pelo talão de compra porque qualquer talão é afinal um talão; ou de quem lembra por extenso aos filhos ou aos compatriotas o muito que tem feito por eles. Em todos estes casos se espera a indução de sentimentos permanentes de admiração; e para efeitos dessa indução faz-se adivinhar o preço alto das nossas acções.

Falamos assim com desenvoltura da nossa sinceridade, do nosso mérito e das nossas boas maneiras; e ao mesmo tempo de como escasseiam neste mundo. Dividimos o mundo entre quem é como nós e quem desgraçadamente não. É estulto porém insistir no lamento: afinal as pessoas com boas maneiras não dividem o mundo. O deplorar dos infortúnios que acometem quem tem virtudes é antes um indicador seguro da virtude mais comum a todas as comunidades: a de cada um de nós achar que é sui generis. Nunca um pedante é pedante de um modo tão conseguido como quando deplora a inexistência de pessoas como ele.

Podemos não obstante tentar pensar com um pouco mais de simpatia na posição frágil de quem afixa os preços nas suas virtudes, e se oferece depois para as ilustrar. Existe decerto uma grosseria característica na oferta ao mundo das virtudes próprias, e sobretudo das boas maneiras. Mas nesses holocaustos um pouco estouvados palpita sempre a mesma dúvida sobre o propósito daquilo que estamos realmente a fazer: e se não nos coubesse fixar o preço das nossas qualidades? E se afinal estivéssemos enganados sobre os nossos méritos?

São percalços que afligem as manifestações daquilo que é manifesto. É inegável que, ao anunciar-me como exemplo de sinceridade, posso fazê-lo sem qualquer dissimulação ou cinismo, e apenas movido por uma franqueza estonteante. Mas independentemente das minhas razões o preço elevado que ponho nas minhas virtudes quando as anuncio é regra geral uma manifestação de dúvidas características, e revela um baixo contínuo de apreensão: irá alguém reparar na mentirola que aí vem, no modo como afinal ganhei o jogo, e em como o meu amor ao cavalheirismo trai o cavalheiro-vilão?