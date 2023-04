Mudar é um número infinitamente grande de inúmeros quase-nada que, depois de se juntarem de forma aleatória, nos surpreendem com aquilo que somos capazes de fazer sem dar por isso.

Mudamos! Não temos como não mudar. Mas parecemos viver tão distraídos da mudança que, regra geral, somos resistentes em relação a ela. Como se a mudança só acontecesse quando somos “obrigados” a mudar. “Obrigados” a escolher, a empreender e a refazer. Obrigados a reconstruir e a transformar. Como se viver enquanto se aprende e aprender porque se vive fosse tão talhado para os desequilíbrios que precisássemos de parar para pensar. E para mudar.

É por isso que estranho a distinção que fazemos entre fazer pela vida e refazer a vida. Fazer pela vida representa mandar na vida. Com garra e com engenho. Com galhardia e com paixão. Fazer pela vida é realizar. É ir atrás dos sonhos. É engendrar um projecto e erguê-lo, peça a peça, com delicadeza e com carinho. Refazer a vida é a forma minimalista de dizermos que, depois duma separação, alguém terá elegido outra pessoa com quem decidiu viver. Pressupõe mudar de rumo. Começar de novo. E tentar ser feliz; outra vez.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.