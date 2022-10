Já não é novidade para ninguém que instituição a igreja é adversa ao escrutínio público. Todos nós temos ainda memória da polémica sobre a prestação de contas do santuário de Fátima, envolta num manto de escuridão que a muito custo lá foi esclarecido com muitas interrogações pelo meio.

Agora, sobre os alegados abusos sexuais que envolvem elementos do clero português, as suas declarações são sintomáticas da impunidade que a igreja julga ter com respaldo em órgãos de soberania.

Se é certo que a igreja não estava de todo habituada ao apuramento de responsabilidades, sejam elas do foro criminal ou moral, a instituição está a perder o norte, a decência e a imagem da sua verdadeira responsabilidade social e toda a mensagem cristã deixa de ter qualquer validade. Não é uma questão de fé, mas sim de quem a apregoa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Não importa aqui para o caso a possível prescrição dos alegados crimes, até porque esta ferramenta jurídica, ilibando a conduta criminal do seu autor, não o tornará impoluto perante a sociedade civil, o que facto é mais sensível.

Aquele que comete crime pelo qual não é julgado nem condenado por este já se encontrar prescrito, a sociedade civil o condenará para sempre pela sua conduta.

Aquilo a que todos nós temos vindo a assistir, seja em entrevistas, seja em declarações dos responsáveis da igreja, não nos deve deixar descansados.

Isto porque parece existir um certo pudor em mostrar a degradação moral de alguns elementos que fazem parte do clero como se eles fossem intocáveis, seres únicos revistos de pureza e sem qualquer pecado, não podendo à luz da sua ideologia serem julgados pelos homens na terra.

Sendo tudo isto já de si é grave, se lhe juntarmos o “apoio” de alguns órgãos de soberania a polémica é ainda pior. A nossa República, laica, não deve interferir de modo algum nas questões internas da igreja.

Sem fingir e sem quaisquer manobras de distração, o Presidente da República de um estado laico, repito, deve ser claro quanto ao dever de onde e como deve interferir. A igreja, sabe disso, reconhece isso e agradece o apoio.

Não há dimensão humana plausível que possa desculpar estes alegados crimes de abusos sexuais, da mesma forma não há nem pode haver, subterfúgios para esconder ou escamotear a questão. Utilizando a premissa da não obrigação de denúncia por não se considerar crime público, o bispo do Porto deveria ter não só um melhor aconselhamento jurídico/penal, como também contribuir para um esforço de memória, recuando no tempo, mais precisamente há 18 anos. Parece não se lembrar de ter ouvido e ignorado uma denúncia de uma rapariga com entre 13 e 14 anos, que lhe terá confessado ter à época uma relação com um padre 20 anos mais velho. Pedindo desde já desculpa e perdão a Deus se estou a pecar, mas só acredita nesta tese quem quer. Reconheço que o espaço temporal é demasiado, mas há coisas, que por mais tempo que passe um homem não esquece pela sua gravidade. Fingir esquecer-se é outra coisa, e parece-me ser óbvio que a gravidade deste caso não é compatível com a falta de memória. É caso para dizer que de facto, com o caso BES e outros, muito se tem aprendido.

Os alegados crimes que o bispo do Porto teima em enquadrar erradamente está devidamente tipificado na nossa lei (ver art. 171. do Código Penal) e assume natureza pública. Basta para o efeito ler as explicações do ilustre penalista André Lamas Leite ao polígrafo que, estou certo, toda a comunidade jurídica concordará.

Por tudo isto, com tanto caso e polémica à volta deste caso, seria bom aconselhar alguns elementos da igreja, que “se não quiserem ajudar, pelos menos não atrapalhem” – expressão atribu ída a um dos melhores padres que tive o prazer se conhecer, Padre Albino.

Recordo ainda o seguinte: “de todas as perversões sexuais a castidade é a mais perigosa” (George Bernard Shaw).