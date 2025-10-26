Já teci neste espaço alguns elogios a António José Seguro, inclusive que o apoio do PS à sua candidatura (e a sua eventual eleição como Presidente da República) seria uma excelente oportunidade de os socialistas evitarem o destino, que julgo ser o mais certo, de serem substituídos pelo Chega. António José Seguro é um homem íntegro. Sério. Mas isso não basta para ser um bom Presidente da República. Principalmente no tempo político em que vivemos. Porquê? Porque lhe falta o essencial: saber o que quer para o país.

António José Seguro não tem uma ideia para Portugal. Não tem uma visão. É moderado. Certo. É um homem de consensos. Correcto. Será um presidente disponível para construir pontes entre os partidos. Verdade. Mas não é isso que o país agora precisa. Há 40 anos, em 1986, sim, o país necessitava de um presidente que conseguisse ser consensual. Que juntasse. Mas há 40 anos, em 1986, o país estava a sair de um processo revolucionário. Agora está a entrar num processo de transformação. Há 40 anos era preciso fazer as pazes com o passado e apanhar o comboio europeu. Agora é necessário pensar o futuro e descobrir outra identidade para o nosso país. Em 1986 desejava-se estabilidade. Agora o país quer mudança. E para isso é preciso que alguém a proponha. Que diga que mudança será. Que fale dela. Que a concretize. Não alguém que nos adormece, que nos distrai quando faz uso da palavra. Neste tempo não precisamos de dormir, mas de estar atentos.

Não quero com isto dizer que António José Seguro não vai conseguir ser eleito para Belém. É possível que o seja. Numa corrida tão apertada como a que se avizinha depende muito da estratégia e da táctica adoptada por cada candidato. Qualquer vantagem pode fazer a diferença. Qualquer passo em falso pode ser fatal. Tudo pode acontecer. E se André Ventura passar à 2.ª volta, quem o acompanhar é eleito Presidente da República. Este facto, que pode parecer pequeno, vai pesar nas estratégias e tácticas de campanha dos candidatos.

Os portugueses estão fartos de conversa redonda. No meio das dificuldades que sentem todos os dias não vão ter paciência para o que os brasileiros chamam de lero-lero, em que alguém fala mas pouco diz além de repetir que é moderado. Pelo contrário, a eleição de uma pessoa comedida e circunspecta, de alguém que não concretiza, pode produzir um efeito contrário ao pretendido. Em vez de conciliar e de moderar, pode hostilizar ainda mais. Aliás, é provável que suceda a Seguro algo semelhante ao que aconteceu com Marcelo: que as pessoas se fartem do vazio. Do número. O de Marcelo era o de um entretenimento permanente. Funcionou até um certo ponto. O de Seguro será o número do homem sensato, cordato, afável, mas que não passa disso. Funcionará até certa altura. Até as pessoas se darem conta que não há mais nada. Apenas um vazio que tem de ser preenchido. Numa época de mudança as pessoas querem algo, não conversa fiada. Precisam de quem tenha uma visão, uma mensagem de futuro. Não de quem não lhes dá mais que a nostalgia de um passado.