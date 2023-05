Nem sabemos por onde começar porque as histórias quando se conhecem são antigas e cruzam-se temporalmente umas com as outras. Desde as ingerências do poder político na gestão de uma empresa de aviação, à utilização das secretas por parte de membros do governo e em nome de motivos dúbios; da estratégia de endividamento do país em troca do voto fácil, à suspeição de pactos políticos entre PS e PSD para a distribuição de vitórias pelas freguesias de Lisboa. Uma lista infinda de casos que nos levam a considerar que a democracia não anda de boa saúde. Aliás, torna-se necessário que nos interroguemos o que sucederia se Portugal não fizesse parte da UE. Não fossem os fundos que recebemos de Bruxelas ainda existia democracia ou teríamos deitado a toalha ao chão?

O percurso que o país encetou em 1995 conduziu-nos até este momento. Um dos mais delicados numa história de séculos porque se discute a sustentabilidade do Estado sem o soro de Bruxelas; porque se vive sob o peso de uma dívida que força a população a sair do país para a não ter de pagar; porque há sérias dúvidas quanto à independência das instituições do Estado perante o poder político. As dificuldades que começaram na área das finanças públicas, tornaram-se económicas, chegaram à esfera social, à incapacidade do Estado cumprir as suas funções essenciais e transformaram-se numa crise de ordem política.

A democracia liberal pressupõe liberdades individuais, liberdade de voto, de expressão, mudança não violenta de governo, separação de poderes, escrutínio por parte do Parlamento, da imprensa, tribunais independentes, justos e céleres, um papel activo das associações de cidadãos, cidadãos com sentido crítico prontos para duvidar, perguntar e discutir. Implica liberdade religiosa e daí a separação entre o Estado e a Igreja. Mas também significa liberdade para subir na vida pelo trabalho, esforço, ser recompensado pelas escolhas que se fez, por se ter poupado e investido. Uma democracia liberal existe e aguenta-se como garante da propriedade privada. Não destrói capital que é o nosso investimento nas gerações futuras; a nossa confiança nos nossos filhos; é a herança que lhes deixamos. Uma democracia liberal traz também consigo uma separação entre Estado e negócios; entre Estado e empresas; entre políticos e empresários. Naturalmente, que existem negócios entre o Estado e empresas, mas esses cingem-se a certas matérias e não devem constituir a tábua de salvação de empresários que não sobrevivem se cumprirem as regras do mercado livre.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.