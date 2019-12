Entendo que não devo pronunciar-me sobre a pessoa que pareça ser o melhor candidato para liderar o PSD nos próximos anos. Por decisão pessoal, seguramente passível de crítica, não milito, nem militei, em nenhum partido político, embora vote regularmente naquele que mais próximo está da minha conceção de Estado e de Sociedade. Logo, o PSD interessa-me muito, como deve interessar a todos os Portugueses que não se reveem na esquerda marxista, nos desvios pró-comunista do partido socialista, na direita trauliteira ou em libertários de qualquer denominação. Dito isto, porque o PSD é essencial para todos os eleitores que querem uma alternativa ao bloco PS-PCP-BE e agregados, atrevo-me a deixar umas considerações breves sobre o que, na minha modesta opinião, deve ser o líder do PSD e a sua eleição.

Em primeiro lugar, isso mesmo. Um líder e não um chefe de grupo. Muito mais do que o chefe de turma, o próximo presidente do PSD deve ser o próximo primeiro-ministro (PM) de Portugal. O próximo presidente do PSD não pode ser só o putativo candidato a PM com mais hipóteses de ganhar mas terá de ser o melhor putativo candidato a PM que o PSD possa apresentar. O alvo da escolha é o próximo PM e não apenas o líder da oposição.

É encontrar um novo Sá Carneiro, o homem que demonstrou a possibilidade de vencer a esquerda e conduzir-nos para a democracia plena, um segundo Cavaco Silva, o maior vencedor de sempre em eleições nacionais, ou um outro Passos Coelho, um ganhador em condições improváveis e que nos tirou de uma das situações política, social, económica e financeiramente mais dramáticas em que estivemos. Não será igual, já que as pessoas e situações são irrepetíveis, mas terá de ter as mesmas capacidades de decisão e resistência às adversidades. Menos do que isso não serve o PSD e não serve Portugal.

Deve mesmo dizer-se que de Passos Coelho ainda não se disse tudo o que de bom haveria para dizer. Alguém lhe fará a biografia e o seu valor político, que o PSD nunca deverá tentar minorar, será medido na justa medida. Para já e por enquanto, infelizmente com muita conivência de gente importante do próprio PSD, não tem sido sistematicamente lembrado como um exemplo de dedicação ao interesse nacional mais do que ao partidário. Percebe-se. A comparação com a bitola de Passos Coelho, o mais recente líder de sucesso, era tão desafiadora que o melhor foi tentar apagar o passado. Fizeram o mesmo a Cavaco Silva e se agora tantos se dedicam a citar Sá Carneiro é porque ele, infelizmente, morreu cedo. As sombras incomodam quem não sabe sair delas. O próximo líder do PSD terá de nunca esquecer que os grandes partidos são os que olham para o País e não apenas para seus interesses.

Os candidatos a presidente do PSD que já se conhecem, incluindo o Dr. Rui Rio que faz muitíssimo bem em deixar-se sufragar novamente, são mais do que meras posições de votar sempre contra ou algumas vezes a favor do que o PS propuser. A coisa não se pode reduzir a saber se fazem acordos sobre legislação sectorial ou se votarão sempre contra tudo e todos. Se e quando houver interesse nacional, vontade de mudar para melhor, é normal que o PSD possa votar e até conseguir, em troca do voto favorável, aperfeiçoamentos da legislação no sentido de a tornar mais clara, mais efectiva e, acima de tudo, mais consentânea com os interesses dos cidadãos, tal como o PSD os interpreta. Não é por bloquear tudo que um partido se torna necessariamente mais simpático junto do seus eleitores. Como também não será por se demitir de fazer oposição e abandonar a denúncia construtiva do que estiver mal que conseguirá votos de quem quiser a mudança de governo. Dito isto, com o PS de hoje, não há acordos de médio ou longo prazo que sejam possíveis, o que é lamentável. O imobilismo de esquerda que assola os socialistas em tempos de Costa não permite outra coisa que não seja pensar na melhor estratégia para tirar o PS do governo. Os candidatos às eleições do PSD, os que se conhecem, serão todos bons. Mas não chega ser bom, o PSD precisa do melhor para derrotar António Costa ou quem lhe suceder.

É certo que o PSD tem um problema de denominação. O nome de PSD não se ajusta ao que o PPD deve ser. Para social-democrata, no purismo europeu do centro e norte, já chega o PS com as suas incongruências insanáveis de um dia negociar com Chavez e Lula e no outro dizer-se amigo dos EUA. Fazem coligações com o PCP com o mesmo à vontade com que tentam aproximar-se do CDS. Comem carne de vaca, o que é bom se não for em excesso, mas vão visitar o PAN. Eles que fiquem com Olof Palme e Willy Brandt, com as suas simpatias comunistas e apoios a movimentos guerrilheiros durante a guerra fria. Portugal deve a sua democracia também ao PS. Não o esqueço, como agora noto que o mesmo PS tem vergonha de comemorar o 25 de novembro. Digamos que o PS é um partido que marcialmente se envergonhou. Está ferrugento.

Para o PPD do futuro, estar ao centro, à direita ou à esquerda, é indiferente. São rótulos. Conseguir um verdadeiro Estado Solidário não implica ser rosado ou, ainda menos, vermelho. Não é preciso complicar muito. Tem de ser um partido para a defesa das pessoas, empenhado num combate sem tréguas às desigualdades e centrado na melhoria contínua do bem-estar da população, sem sectarismos e sem dogmas que não sejam os da defesa dos valores humanos e da cultura democrática ocidental. Pragmático quanto baste, mas sem perder a vergonha, coisa que o PS de Costa não tem.

Nas últimas eleições o PSD perdeu. Foi derrotado e foi mesmo uma hecatombe eleitoral. Não há como inventar outra leitura. Não interessa arranjar desculpas, mas é importante analisar as possíveis razões para tão estrondosa derrota. É tempo de emendar erros. Com serenidade, com a intenção de tornar o PSD no partido que já foi e de que Portugal precisa. Para já, sem me alongar no tema, a verdade é que o primeiro passo na eleição do putativo próximo primeiro-ministro passa pela escolha, denominada de “diretas”, por um colégio eleitoral que é o dos militantes do PSD. Não interessa discutir agora se é o método ideal, desde já assumindo que quem quiser votar nesta eleição poderá sempre filiar-se no partido, mas interessa realçar a importância da escolha de um líder partidário numa democracia parlamentar e, por isso mesmo, a responsabilidade quem vota e de como vota.

Assisto com preocupação a um conjunto de notícias que dão conta de contagens de “espingardas”, apoios negociados, listas de militantes erradas, cegadas com pagamentos de quotas e, à boca das urnas, logo virão as “carrinhas” a transportar militantes e as “malandrices” que nos lembram a América do Sul do Tintin. A imagem do potencial vencedor não poderá ficar desde logo marcada por uma eleição eivada de suspeições de irregularidades. Urge que tudo seja claro e muito limpo. Os partidos políticos não serão sociedades secretas, mas também não poderão transformar as “diretas”, o Alfaiate Caetano que me desculpe, na eleição da Miss Castelinho. Isso sim, seria mais uma vergonha.