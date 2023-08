O fenómeno foi identificado por causa de uns ovos estrelados. Nos anos 80, Pat Schroeder, eleita pelo Partido Democrata para a Câmara dos Representantes, estava a fazer uns ovos numa frigideira feita de Teflon, um material anti-aderente, quando teve um momento eureka: subitamente, percebeu que o então Presidente Ronald Reagan era como o Teflon, nada se agarrava a ele. Nem escândalos, nem polémicas, nem decisões erradas — nada. E assim, saída diretamente de uma cozinha, entrou para as enciclopédias a expressão “político Teflon”.

Há muitos em todo o mundo. Mark Rutte, que foi primeiro-ministro da Holanda a partir de 2010 e que agora decidiu abandonar a política, recebeu a alcunha “Teflon Mark”. Em Inglaterra, Boris Johnson chegou a ser chamado de “Teflon Bojo”. E o primeiro-ministro canadiano responde pelo nome, neste momento pouco original, de “Teflon Trudeau”.

E nós temos, claro, “Teflon Costa”. O primeiro-ministro chegou ao poder louvando as maravilhas de uma aliança com o PCP e o BE e depois pediu uma maioria absoluta amaldiçoando uma aliança com o PCP e o BE — e o que é que lhe aconteceu? Nada. O primeiro-ministro prometeu “virar a página da austeridade” e depois manteve cativações férreas na aplicação dos Orçamentos do Estado aprovados pela geringonça — e o que é que lhe aconteceu? Rigorosamente nada. O primeiro-ministro dividiu o mundo político em dois blocos incomunicáveis da esquerda e da direita e, ao mesmo tempo que pedia votos e apoios à esquerda, aplicava medidas draconianas de controlo do défice e da dívida — e o que é que lhe aconteceu? Absolutamente nada. O primeiro-ministro nacionalizou a TAP, atirou lá para dentro 3.200 milhões de euros e agora quer voltar a privatizar a empresa — e o que é que lhe aconteceu? Nada de nada. O primeiro-ministro perdeu um governante por indecente e má figura, perdeu um secretário de Estado Adjunto por uma acusação do Ministério Público, perdeu um secretário de Estado da Defesa por suspeitas de corrupção — e o que é que lhe aconteceu? Nadinha. Algumas das últimas sondagens mostram que 77% dos inquiridos entendem que houve uma interferência política negativa na gestão da TAP, que 71,3% defendem uma remodelação governamental profunda e que a maioria dos portugueses entende que o principal problema do país é o próprio governo, à frente da inflação, da corrupção e da saúde — e o que é que lhe aconteceu? Exato: nada.

