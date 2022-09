«Não há nenhum país que tenha caminhado para o futuro sem sacrifícios, sem austeridade. Porque há dois aspectos fundamentais nesta coisa do dinheiro: há o investimento e há o consumo. É claro que um trabalhador que ganha pouco gasta tudo no seu consumo. Mas aqueles que ganham mais já podem reservar alguma coisa de parte. Assim também um país que produz mais já pode reservar mais de parte. Para quê? Para o investimento, não para o consumo. Nós hoje estamos a consumir mais – e bem mais – do que as nossas possibilidades.»

O excerto podia ser de Jeroen Dijsselbloem, o antigo presidente do Eurogrupo que acusou os povos do sul da Europa de gastarem tudo em «copos e mulheres». Mas não é. Podia ser de Passos Coelho, o antigo Primeiro-ministro a quem se atribui a frase que dizia que os portugueses tinham andado a viver acima das suas possibilidades. Mas não é. Podia ser de Vítor Gaspar, o antigo ministro das Finanças que foi porta-voz de medidas de austeridade para responder a um Estado que não tinha dinheiro para pagar salários e pensões. Mas não é. A frase é do antigo Primeiro-ministro Vasco Gonçalves, durante uma «Campanha de Dinamização Cultural e Acção Cívica» realizada pelo Movimento das Forças Armadas no Sabugo, em Fevereiro de 1975. E é esmagadora a diferença do seu discurso para a mentira duradoura em que se especializou o Partido Socialista sobretudo desde os tempos de José Sócrates – e respectivo séquito que, de resto, aí continua incólume a debitar opinião e a administrar a coisa pública. Essa mentira permanente passou a ser tratada como «narrativa», ou seja, é ela própria uma mentira na medida em que não é designada com a expressão correcta. Vasco Gonçalves, comparado com a actual situação, parecia um estadista digno e verdadeiro.

Repare-se: não importa que os socialistas tenham governado como governaram, apesar dos tempos favoráveis, entre 1995 e 2001, porque a essa evidência responde-se com Cavaco Silva e invocar o seu nome basta; não importa que os socialistas tenham governado como governaram entre 2005 e 2011 e que esse Governo tenha sido liderado por um, vá, alegado criminoso que, no mínimo, fazia uma vida faustosa com dinheiro que não era dele, porque a esse argumento responde-se não com factos, mas com Passos Coelho, a troika e a famosa austeridade; não importa que José Sócrates tenha chamado a troika, que tenha negociado o memorando de entendimento e que tenha sido o seu Governo a inaugurar a austeridade e os cortes de rendimentos, porque a esse facto responde-se com a invocação, novamente, de Passos Coelho que, mais do que gerir uma bancarrota, quis, segundo a narrativa, provocar a miséria generalizada dos portugueses por mera crueldade; não importa que esse Governo tenebroso de Passos Coelho tenha, afinal, evitado o papão do segundo resgate, que tenha deixado um país já a crescer e o desemprego a diminuir, porque a «narrativa» afirma que esse crescimento e esse menor desemprego só se iniciou quando os portugueses viram nascer a geringonça; não importa que o PS esteja a governar há 7 anos e que o seu legado seja um país a divergir da Europa, porque a «narrativa» invoca a pandemia e as crises disto e daquilo, como se o resto da Europa não tivesse passado pelo mesmo. Não importa nada, na verdade, porque como quem domina a linguagem domina tudo, incluindo a verdade, a psicologia da crise passou a recair exclusivamente sobre os ombros da direita.

Quem quer saber que os anos de maior crescimento e convergência europeia se deram com Cavaco Silva? Ou que a aproximação ao modelo de democracia e sociedade europeus se deve a personalidades como Mário Soares ou Sá Carneiro? Segundo a «narrativa», o próprio legado de Soares é já hoje, também ele, sujeito à irrelevância e ao desprezo político – afinal, houve um acordo com radicais de esquerda e os últimos comunistas da Europa que carece de defesa, e a herança do soarismo ofende o oportunismo do presente.

