Com o desenrolar do novelo da TAP, quase nos esquecemos que, no início de tudo isto, houve um Governo que decidiu nacionalizar a empresa, derreter nela uma fortuna em impostos depois de anunciar que nela estavam as novas caravelas e de explicar que era fundamental ter uma companhia aérea na esfera do Estado, para depois decidir vendê-la novamente a privados. Pelo meio, desapareceram os idiotas úteis que defenderam a manutenção da empresa na esfera do Estado, hoje desaparecidos e calados, já nada preocupados com a privatização que se segue, deixando claro que o que sempre esteve em causa não era, quer para estes defensores da aviação estatal, quer para o próprio PS, uma posição de princípio sobre a empresa, mas a utilização da TAP como ferramenta de combate político para efeitos de derrube de um Governo de direita e a utilização da empresa como mais um braço do poder do PS.

Nada daquilo a que assistimos na última semana surpreende. O que maravilha é o absoluto grau de impunidade a que esta gente chegou, a sensação de que tudo lhes é permitido sem a mais ligeira responsabilização. Não é este um caso singular: se alguém se desse ao trabalho de fazer o levantamento de todos os «casos e casinhos» em que pessoas do PS se envolveram desde 2005, talvez se ficasse com uma ideia mais completa de que um partido historicamente importante se tornou numa máfia inimputável. Na verdade, se o PS é capaz de agir desta forma na empresa mais vigiada do país, nem quero imaginar o que se passa por esse aparelho de Estado fora, pelas outras largas centenas de empresas, institutos, fundações e observatórios públicos – imaginamos todos, de facto, mas como quem não vê é como quem não sente, e a sociedade de hoje é monotemática, resta-nos, por agora, assistir ao degredo exclusivo da TAP.

Isto não começou ontem, aliás. Pode até recuar-se ao poço fundo e obscuro da presença portuguesa e socialista em Macau e até à forma como o PS sempre se comportou perante o socratismo, além de, por ter ocupado o Estado em todas as suas dimensões na maioria dos últimos 28 anos e, por isso, ter tido mais meios ao dispor do que qualquer outro partido, para perceber que aquele é um partido ainda mais doente do que os outros, e que alastra os seus sintomas ao país inteiro, degradando a vida pública, arruinando a gestão da coisa pública, derrotando as instituições, para quem tudo é válido e legítimo para manter o poder.

