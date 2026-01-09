O crescimento recente de João Cotrim de Figueiredo nas intenções de voto oferece um ponto de partida interessante para compreender de que forma os eleitores mais jovens avaliam as campanhas políticas e os seus protagonistas.

A campanha presidencial tem seguido padrões relativamente previsíveis na comunicação política: forte presença digital, linguagem cuidadosamente calibrada e um investimento claro em formatos pensados para gerar visibilidade. Ainda assim, alguns candidatos parecem destacar-se não tanto pela intensidade da comunicação, mas pela forma como esta é percecionada, sobretudo entre os eleitores mais jovens.

É neste contexto que se torna relevante olhar para a evolução recente de João Cotrim de Figueiredo. De acordo com o Radar das Sondagens Presidenciais do Observador, o candidato tem registado um crescimento consistente ao longo das últimas semanas, aproximando-se progressivamente dos lugares cimeiros nas intenções de voto. Esta trajetória levanta uma questão pertinente: o que está Cotrim a fazer de diferente e que parece estar a escapar aos seus opositores?

Um estudo recente sobre o impacto do marketing político nas redes sociais no comportamento eleitoral dos jovens portugueses mostra que métricas digitais visíveis, como likes, comentários ou frequência de publicação, não se traduzem automaticamente em maior probabilidade de voto. O que tende a pesar mais é a forma como os eleitores percecionam a coerência da mensagem, a consistência do discurso ao longo do tempo e a relação entre o que é dito e o que é feito.

Nesse sentido, a entrada recente de Cotrim de Figueiredo em plataformas como o TikTok, algo que não tinha feito em campanhas anteriores, não parece assentar numa tentativa explícita de adaptação forçada ao formato. Pelo contrário, a presença digital mantém um registo semelhante ao que o candidato já apresentava noutros contextos: linguagem contida, humor moderado e ausência de grandes encenações de proximidade.

O mesmo padrão é visível em contextos menos controlados, como programas de entretenimento ou formatos humorísticos. Mesmo quando exposto a situações mais informais, o discurso mantém-se estável, sem ruturas evidentes nem tentativas claras de “reinvenção” da personagem política. Para um eleitorado jovem, particularmente atento à artificialidade, esta continuidade pode ser mais relevante do que qualquer estratégia visualmente sofisticada.

Há ainda um outro elemento relevante na forma como a campanha tem evoluído. Nas últimas semanas, João Cotrim de Figueiredo tem assumido publicamente uma maior contenção no registo discursivo, sinalizando uma menor aposta em ataques pessoais aos adversários. Depois de momentos iniciais mais combativos – visíveis, por exemplo, em debates no início de dezembro – a campanha parece ter adotado um tom mais controlado e menos confrontacional. Esta mudança pode não ser determinante por si só, mas contribui para uma perceção de maior consistência e foco no conteúdo.

Esta abordagem reconhece uma realidade muitas vezes ignorada: os jovens acompanham a política, mas nem sempre o fazem de forma pública ou visível. O envolvimento ocorre frequentemente em espaços informais, longe das métricas tradicionais das redes sociais. Ignorar essa dimensão é confundir silêncio com desinteresse, um erro recorrente na leitura do comportamento político juvenil.

Essa leitura não surge isolada e encontra eco também em dados partilhados publicamente nos últimos dias. Num comentário divulgado na rede social X, Bernardo Blanco referiu que João Cotrim de Figueiredo surge em primeiro lugar nas intenções de voto entre os eleitores mais jovens, concretamente na faixa dos 18 aos 35 anos. No mesmo exercício, o candidato aparece em segundo lugar entre os eleitores dos 35 aos 54 anos, descendo para quinto entre os eleitores com mais de 54 anos. Um contraste que ajuda a perceber onde a campanha tem sido mais eficaz e onde enfrenta maiores dificuldades. O próprio candidato reforçou esta leitura ao partilhar nas suas redes sociais dados que o colocam em primeiro lugar entre os eleitores dos 25 aos 34 anos e em segundo na faixa dos 35 aos 44, assumindo implicitamente que o seu principal desafio passa por alargar essa base de apoio aos segmentos etários mais velhos.

De facto, neste momento, a campanha não parece estar orientada exclusivamente para os mais jovens. Pelo contrário, há um esforço visível de diversificação: visitas a lares, contacto com eleitores mais velhos e uma mensagem recorrente dirigida aos mais novos – a participação política não se esgota no voto individual, mas também nas conversas privadas e na influência exercida junto de familiares e círculos próximos.

Esta diversificação aparenta estar a dar frutos, especialmente se considerarmos o ponto de partida do candidato. No final de outubro e início de novembro, Cotrim de Figueiredo surgia com valores modestos nas sondagens. Num estudo publicado pelo Diário de Notícias, realizado pela Aximage, aparecia com cerca de 8% das intenções de voto. Pouco depois, numa sondagem do ICS e do ISCTE para a SIC e o Expresso, descia para 3%, surgindo então em quinto lugar. O contraste com os resultados mais recentes, em que surge em empate técnico com os candidatos mais bem posicionados, reforça a ideia de que algo na sua forma de agir, e de comunicar, está, de facto, a produzir efeitos.

Em última instância, não é possível apontar um único fator isolado que explique o crescimento de João Cotrim de Figueiredo. Ainda assim, num contexto de forte saturação comunicacional, uma postura menos encenada e mais consistente pode estar a funcionar como uma vantagem competitiva face aos restantes candidatos.