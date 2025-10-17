Recentemente, dei-me conta do barulho que passa em determinadas rádios. Não que esse barulho seja necessariamente mau. É, como tantos outros, apenas mais um barulho na era do ruído, só mais um. A música que passa é essencialmente pop. Nem toda ela má, mas demasiado comercial, porque é feita com aditivos: um som açucarado para os nossos ouvidos. E, sem querer, compramos. De repente, a música das guerreiras do K-pop não nos sai da cabeça. E nós, que somos tão descolados, que só ouvimos Smooth FM e Marginal, perdemos a sintonização. E isso basta para nos perdermos em sons que, ironicamente, nos procuram. O pop é viciante e cumpre bem o seu propósito. Mas a verdadeira questão é outra: o pop voltou a entrar em recessão. Tal como a economia, anda em contenção de emoção. Este fenómeno tem até nome próprio: recession pop, expressão cunhada pelo jornalista Ed Power.

Este fenómeno surgiu por volta de 2008. Esse ano relembra algo? A crise económica afeta tudo, até mesmo a música. E, tal como é famoso o Mr. Dow Jones por espirrar em Nova Iorque e constipar a Europa, a música acompanha a tendência.

O recession pop é mais uma forma de escapismo, entre tantas panóplias de fugas dos dias de hoje. Em 2008, este pop prometia animação, como aquele amigo que nos diz: “Não penses mais nisso, eu pago-te um copo.” O estilo tende a surgir em épocas de crise económica, misturando melodias energéticas e contagiantes. O foco é produzir uma emoção de libertação e esperança. Dois exemplos, para o prezado leitor: em 2009, os Black Eyed Peas lançaram I Gotta Feeling, apelando ao salto do sofá e à libertação do stress, quando a maior parte das pessoas não tinha dinheiro para entrar numa discoteca. Já em 2014, Pitbull e Ne-Yo lançavam Time of Our Lives, onde a primeira estrofe nos prepara: “Eu sei que a minha renda está atrasada há uma semana.” As letras eram movidas por uma vontade inerente de esquecer os problemas. O prometido era simples: catarse na pista de dança. Esse pop já não se fabrica. Esta é uma nova geração de recession pop. Aparentemente, não estamos em recessão, mas este barulhinho que teima em passar indica-nos que sim.

A nova geração, a Z, está mais consciente, não se quer deixar ludibriar. Já não é uma farra que vai fazer esquecer as rendas atrasadas. Em vez disso, há o desafio de lidar com a realidade, e as músicas acompanham. Lidamos com várias crises: a mental, a climática, a económica. E todas elas são espelhadas neste novo pop. Este recession pop vem destapar, vem mostrar o que é real, no entanto continua a soar bem nas colunas da pista.

Brat, de Charli XCX, lançado no ano passado, é um grito num quarto escuro dos millennials, daquilo que já não precisamos esconder nem escapar. Lady Gaga segue a mesma pulsação em Mayhem (2025), um álbum que transforma o caos em espetáculo e a crise em catarse pop. Este pop confronta a realidade para a desconstruir. Mostra que está tudo bem em não estar nada bem, porque estamos todos no mesmo barco.

Esta é uma geração mais consciente, talvez não tão animada, mas mais madura e capaz de lidar com as próprias questões. A recession pop da nova geração é pautada por jovens mulheres emancipadas que continuam a lidar com questões de mulheres não emancipadas. E é nesta contradição que se encontram. São estas as músicas que passam agora na rádio. À superfície, soa a festa; ouvindo com atenção, o novo pop revela o eco da incerteza disfarçado de batida contagiante. Por trás do refrão fácil, há uma geração inteira a tentar dançar com os próprios fantasmas. Talvez seja aí que reside o segredo: dançamos para esquecer, mas o som da crise nunca se desligou.