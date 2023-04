1 A pergunta

Um dos aspetos mais intrigantes dos nossos dias é o facto de a pergunta “O que é uma mulher?” se ter tornado uma questão política tão relevante no mundo anglo-americano. Não estou a falar do sentido filosófico da pergunta (já lá vamos), e se lhe parece óbvio que uma mulher é um ser humano do sexo feminino é melhor ter calma. Quando a revista Time decidiu, em 2020, homenagear 100 mulheres (considerando que a alteração do reconhecimento Man of the Year para Person of the Year não era suficiente) fez acompanhar o projeto de um texto intitulado “What Does It Mean to Be a Woman? It’s Complicated” [O que significa ser uma mulher? É complicado] Complicado? Bem-vindo ao século XXI.

Nos Estados Unidos, a pergunta é central para as lutas culturais, sobretudo em resultado da infiltração das teorias de género nas escolas: foi colocada à juíza nomeada por Joe Biden para o Supremo Tribunal de Justiça, Ketanji Brown Jackson, que afirmou não conseguir responder por não ser bióloga, e foi tema de um documentário do comentador político conservador Matt Walsh. Mas é no Reino Unido que a discussão é mais acesa, o que não surpreende se considerarmos a longa tradição britânica na luta feminista, ao que acresce a visibilidade de J.K. Rowling, que desde o final de 2019 se colocou no centro da polémica.

