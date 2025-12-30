1 A cultura não é uma soma de conhecimentos. É uma disciplina do espírito que nos permite viver uma vida que valha pena. E que ninguém nos pode tirar porque é nossa. É isto que eu sempre disse, digo e direi aos meus alunos. A cultura não é ciência muito embora a ela não seja alheia. Muito menos erudição ou competência científica. Resulta de uma visão global das coisas perpassada de espírito crítico, bom-senso e sagacidade e dela não é separável uma concepção ética das coisas. Conheço vários especialistas profundamente incultos porque sabem cada vez mais de cada vez menos, como dizia Ortega y Gasset.

Neste nosso mundo em que o analfabetismo quase não existe e em que o ensino é cada vez mais acessível poderia pensar-se que a cultura estava de parabéns e que a vida individual e colectiva iria beneficiar disso. Pura ilusão.

2 A única obra de Marx que me impressionou foi um dos seus escritos de juventude, os Manuscritos Económico-Filosóficos, onde denunciou a mercantilização da vida. Não foi o primeiro a fazê-lo (na tradição cristã esta realidade estava denunciada muito antes dele), mas fê-lo de forma magistral. A ideia é esta; a propriedade privada dos meios de produção separa o trabalhador do produto do seu trabalho e transforma-o em mercadoria. A sua consciência, consequentemente, mercantiliza-se e só absorve como mercadoria tudo aquilo a que tem acesso. Marx não desenvolveu este filão mas o internacional-situacionismo, já anterior ao Maio de 68, e que tanto entusiasmou a minha juventude, fê-lo. Debord, autor que me interessou, caprichou na tese segundo a qual o capitalismo fez da cultura um dispositivo ideológico de fácil acesso e fraco conteúdo de modo a inculcar nas massas a visão das coisas que lhe interessa, ao serviço da sua hegemonia ideológica. Transformou, em suma, a cultura em mercadoria e vende uma imagem deturpada e falsa da realidade de modo a assegurar o seu domínio. O capital não tem interesse no analfabetismo. Tem interesse é na disseminação de uma cultura fácil, consumível como as batatas fritas, inócua, descartável, que busca o entretenimento em vez do esclarecimento e que não puxa nada pelo intelecto. Uma cultura de massas, aderencial, facilmente assimilável e consumível que dá aos seus adeptos a ilusão de uma vida fluida e conseguida, a que Debord chama «espectáculo». O «espectáculo» é a ditadura da ilusão.

Claro que para os marxistas, tribo a que não pertenço, o fim deste estado de coisas só com a substituição do capitalismo pelo comunismo, reconciliando o homem consigo mesmo através do poder do eEstado. Nunca aceitei esta explicação que sempre considerei profundamente estúpida, perigosa e preconceituosa, mas não vou agora desenvolver este tema.

3 Voltando à cultura, assistimos deveras ao seu abastardamento não por culpa do capitalismo mas por uma razão muito mais complexa. A chegada das massas à literacia não trouxe um aumento do nível cultural, mas precisamente o seu contrário. O mesmo se verificava nos antigos países do bloco comunista. O acesso das massas ao ensino divulgou a literacia, o que é muito positivo mas, ao mesmo tempo, banalizou e comercializou a cultura. É que a cultura aumentou em quantidade mas diminuiu muito em qualidade. É inevitável e transversal a todos os regimes políticos. O que adulterou a cultura não foi o capitalismo foi a massificação.

A cultura passou a ser um artigo de consumo como qualquer outro. «Aujourd`hui la musique se vend comme le savon à barbe», cantava Leo Ferré, que tanto ouvi. E as massas encantadas: confundem o entretenimento com a cultura, substituíram a palavra escrita pelo programa de televisão, a ironia pelas diatribes de uns «humoristas» televisíveis a bolsarem aleivosias e o esforço intelectual pela desfaçatez e ignorância de uns «comentadeiros» cujas fauces estão quotidianamente disponíveis no écran. Resultado: já não há poesia, há dactilografia, literatura só a de aeroporto, a música é ruído acumulado em decibéis estridentes e da pintura o melhor é nem falar. Lembro-me de há uns anos ter sido entrevistada num relance uma sr.ª do Porto que nos seus tempos livres foi assistir a um concerto não sei de que rockeiro e dizia ao microfone com um ar enternecido que estava assim a ter «acesso à cultura». É sintomático. A culpa não é dela obviamente. É da ilusão que lhe vendem. Para ela a cultura é puro divertimento, sem compromisso, sem qualquer preocupação intelectual ou ética. A literatura, a filosofia e a arte ou seja, aquilo a que dantes se chamava cultura, não está no horizonte daquela senhora.

Quão longe estamos das belas letras, da arte como redenção da humanidade e da cultura como guia para as contradições, angústias e preconceitos que nos assolam como seres humanos. A cultura abrange todos os aspectos da vida humana, desde a política, à actividade científica e até à vida sexual que pode transformar em magnífico erotismo. Casanova nas suas Memórias relata um episódio em que, convidado por um ricaço de Veneza, se viu confrontado com um desafio em que este lhe propôs competir sexualmente com um cocheiro muito mais novo do que ele perante duas prostitutas contratadas para o efeito. Casanova declinou o convite dizendo que se tratava de uma luta desigual entre um homem culto como ele e um analfabeto embora na força da vida.

4 A cultura não se confunde com a política mas há influências recíprocas. Devem mesmo existir porque sem cultura ou com falta dela os políticos não são senão charlatães. Mas como a cultura de massas é pouco ou nada exigente não serve de contrapeso à política pelo que nas sociedades de massas de hoje é a pouca exigência cultural que transforma os políticos naquilo que eles são. Não admira, portanto, que a grande maioria dos cidadãos despreze os políticos sobretudo os que se mantém nas franjas do poder há muito tempo. Dizia o nosso Eça que os políticos, tal como as fraldas, têm de ser trocados de tempos em tempos e pelo mesmo motivo. Mas se o nosso público se satisfaz com pouco, deixa de ser assim.

O mesmo se passa com a qualidade dos media. A baixa cultura do espectador e do leitor permite o jornalismo sensacionalista, intrujão e preconceituoso que temos. Este não nasceu por geração espontânea. Nasceu porque os seus destinatários não lhe exigem mais. O baixo jornalismo que temos não é a causa da mediocridade cultural: é a sua consequência. A única maneira de elevar o jornalismo baixíssimo que temos é a preparação cultural mais cuidada dos espectadores e eleitores. Se não for assim, os maîtres à penser que vos fornecem são os «famosos» e comentadeiros, alguns dos quais neandertálicos, parecendo mesmo ser a prova do elo que faltava estabelecer entre o homem e o símio.

O objectivo dos jornalistas é precisamente manter a cultura no nível baixo em que está. É a sobrevivência dos respectivos empregos que está em causa. Detestam, portanto, os intelectuais que substituem pelos famosos e, pior, consideram-se a si próprios intelectuais quanto baste. Daí a medonha exibição de mediocridades, mexericos e sensacionalismo barato a que pretendem que assistamos em nome da liberdade de informação. Mesmo os mais capazes não conseguem passar do comentário do quotidiano. Poucas excepções há, talvez duas.

Os jornalistas actuais derrubaram as fronteiras entre o que é público e a vida privada ao expor as intimidades dos famosos e dos políticos, as suas debilidades, de modo a transformá-los nos palhaços desse grande circo que é hoje a vida pública. Há muito que na televisão portuguesa não vejo abordar uma ideia, um tema problemático, a promoção de um debate ideológico sério. A culpa é deles? Não, só estão a fazer pela vida. É compreensível.

O baixo grau de exigência cultural das massas pode conseguir aquilo que o comunismo e o fascismo não conseguiram: o desmoronamento perene das democracias liberais que temos.

5 O nível cultural dos portugueses (quando digo portugueses englobo obviamente as portuguesas, não haja para aí alguma tresloucada que me recrimine) tem de se elevar. Não basta saber ler e escrever, ter até um curso superior, ter televisão em casa, assistir às despudoradas conversas com os fraquíssimos políticos que temos – uns, reedições tardias do conselheiro Acácio; outros, imitações dos enragés – às bacoradas dos «humoristas» e aceder às redes sociais. A «cultura» que assim se pretende fornecer não o é. É só ordinarice. A cultura do audio-visual e da net, sem negar as suas vantagens, vai modificar a nossa maneira de pensar. Afasta o esforço de concentração e de atenção que caracterizava outrora a aquisição cultural. Em vez de ler livros olhamos para o écran e em vez de pensar confiamos no software. Em vez de cultos passaremos a ser apenas informados. E, pior, passaremos a pensar que somos cultos. Não somos.

6 A economia nunca foi só económica. O capitalismo liberal só vingou porque não existia no vácuo. Alimentava-se no seu início, mal ou bem, de uma ética puritana e exigente de raiz religiosa que lhe servia de lema. Com o lento desaparecimento da religião ficou um vazio que apenas uma cultura exigente pode suprir. Mas se esta não estiver cada vez mais presente todos os atropelos são possíveis, todos os oportunistas espreitam e todos os aspirantes a ditadores se sentem encorajados. A esquerda republicana, laica e socialista tinha alguma razão quando dizia que sem moralidade e cultura a democracia constitucional era apenas formal.

A cultura poderia substituir a religião. Sem aquela o espaço público será invadido por hordas de selvagens e fanáticos e os donos de qualquer forma de poder vão sentir-se legitimados para todos os excessos e iniquidades.

7 E, não tenham ilusões, o computador não nos guia para a cultura. Reduz até a nossa capacidade de organizar conhecimentos estáveis e seguros. Quanto mais inteligente ele for, mais parvos seremos. Os algoritmos formatam a nossa capacidade de compreensão e diminuem alternativas. Impedem aquilo para que a cultura serve ou seja, aquilo que de melhor nos traz que é fornecer um guia para nos orientarmos na sociedade tão complexa em que vivemos. O que pretendem é o nosso compromisso, não suscitar a nossa perplexidade e o espírito crítico. Não vão em raciocínios complexos e dubitativos. O que querem é prender a nossa atenção tão rápida e longamente quanto possível. São, por isso, inimigos da cultura ou seja, da atitude que a ela leva. O que importa é maximizar o tempo passado em frente ao computador para satisfazer os accionistas.

A difusão da cultura é a nossa única esperança. Sem ela só um Deus nos salvaria mas sobre isto não vou aqui falar.