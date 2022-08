Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Temos cá dentro recursos quase inesgotáveis. Somos capazes de escutar aquilo que sentimos. E de sentir quem nos escuta. De nos debruçarmos sobre as pessoas. E de cuidar. Mas, então, porque é que nos tornamos tão descuidados? Porque — entre milhares de fontes de informação e das “toneladas” de pensamentos que produzimos — não nos damos o tempo que os nossos pensamentos precisam de ter para medrar. Escutando. Sentindo. Percebendo. E falando. Fugir de pensar torna-nos mais ansiosos. E quanto mais ansiosos mais descuidados.

Depois, em vez de “limparmos a cabeça”, essa agitação aumenta com mensagens, vídeos, redes sociais, jogos e conteúdos em streaming. Os écrãs são a nossa droga legal. Que tão depressa são uma torre de Babel como um aditivo tóxico, que nos torna hiperactivos, distraídos e impulsivos. E, uma vez mais, descuidados.

As relações tóxicas não são, sobretudo, as relações que temos com a pessoa A ou B. Grande parte da toxicidade está na forma como, muito facilmente, nos tornamos pouco cuidadosos. No meio de tantos “ruídos”, os pais não cuidam sempre tão bem dos filhos como desejam. Os filhos não cuidam tão bem dos pais como deviam. As famílias não se cuidam tão bem como dizem que cuidam. Não cuidamos uns dos outros com a atenção e a delicadeza com que o devíamos fazer. Sem nos apercebermos, descuidos cumulativos levam ao desamparo. E os desamparos que se sucedem à indiferença.

“Como é que te sentes?!…”, por mais que seja uma pergunta bem intencionada, é o melhor exemplo do descuido. Temos competências para sentir e para imaginar aquilo que os outros sentem. Não temos, aliás, forma de não os sentir em nós. Então, porque é que perguntamos: “Como é que te sentes?!…” Só precisamos dessa pergunta quando recusamos escutar aquilo que essa pessoa nos dá a sentir. Sendo assim, porque é que fugimos de pensar as pessoas se cuidar começa por ser não fugir de perceber?…

