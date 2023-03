Talvez a função primordial da memória passe por promover o “esquecimento”. Não no sentido de ignorar o que quer que seja que viva – o que não é possível – mas de “diluir” aquilo que se vive numa rede interminável de ligações que, no limite, fazem com que tudo se ligue com tudo. E, dessa forma, a memória acabe por ser, simplesmente, sabedoria.

Talvez porque a memória seja exactamente a arte de re-ligar as coisas acaba por fazer sentido recordar que, etimologicamente, religião vem do latim: de religare; de voltar a ligar. O que, numa leitura mais ampla, nos permite entender a memória como “a religião” da mente. A arte de ligar e de voltar a ligar, tudo com tudo, para que se aprenda. Sem o que aquilo que se vive se esquece. Simplesmente.

É por isso que a memória mecânica, que desafia para a reprodução de conhecimentos, em que a escola tanto insiste, sem que se perscrute o sentido daquilo que os liga a tudo o que sabemos, nos leva a um quase imediato esquecimento. Como se, por falta de ligações que os una, haja conhecimentos que “recusamos” e nem sequer assumimos como nossos. O que é trágico: porque a memória é – sempre! – um exercício de compreensão que a escola teima não entender.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.