Como muitas pessoas, ao ver o desenrolar dos acontecimentos na Ucrânia questiono-me sobre uma questão essencial: o que que quer Putin? Será isto sobre geopolítica? Economia? Proteção, soberania e autodeterminação? Será que está bem mentalmente?

Tenho lido muitas respostas para esta pergunta, mas nenhuma me satisfez. Acredito piamente que a maioria dos analistas olha para Putin como um ocidental que se tenta colocar nos pés de um chefe de estado da Rússia. Como tal, a minha análise começa por tentar perceber como Putin pensa, em oposição a olhar para os factos que ele vê através dos olhos de um europeu.

Vou começar pelo fim: Putin quer um Terceiro Reich. Para a Rússia. Pensemos no primeiro como a Rússia czarista. O segundo como a União Soviética. Putin quer algo como um cruzamento entre os dois – e a parte do Reich tem mesmo esse significado, o nazi.

Portanto, não é estranho que ele aja como Hitler – inventando pretextos para justificar invasões de países vizinhos, já que o seu próprio país está em declínio. O ministro da Defesa do Reino Unido comparou o comportamento de Putin ao de Hitler, dizendo: “Em Munique, em 1938, Adolf Hitler esteve o tempo todo a executar um plano para invadir partes da Europa, e toda a diplomacia era apenas uma tentativa de ganhar tempo… Putin definiu a sua estratégia por muito tempo, e certamente durante mais de um ano”. A invasão da Ucrânia por Putin tem ecos arrepiantes de Hitler a invadir a Polónia sem motivo.

Mas, para entender tudo isto, temos de olhar para o próprio Putin. Quais são as palavras dele? Quais são as explicações e justificações dadas para os seus objetivos e ambições?

O que identificamos imediatamente é que Putin quer reconstituir o Império Soviético – não no sentido comunista, mas sim geográfico, económico e político: uma união centralizada e autoritária. Basta ler o discurso de declaração de guerra à Ucrânia:

“Tudo é claro e óbvio. No final da década de 1980, a União Soviética ficou mais fraca e, posteriormente, separou-se. Essa experiência deveria servir como uma boa lição para nós, porque mostrou-nos que a paralisia do poder e da vontade é o primeiro passo para a degradação e o esquecimento completos. Perdemos a confiança por apenas um momento, mas foi o suficiente para atrapalhar o equilíbrio de forças no mundo.”

Por outras palavras, a razão pela qual a Rússia falha hoje como nação é porque o Império Soviético se desintegrou. Se essa é a principal causa, reconstituí-lo é a principal solução. Putin acredita que, eliminando este problema, não estará sob o domínio de um Ocidente que está constantemente a sabotar e minar a Rússia.

Não é por acaso que esta situação é vista como Putin de forma clara: “Para os Estados Unidos e os seus aliados [o apoio à Ucrânia] é uma política de contenção da Rússia, com óbvios dividendos geopolíticos. Para o nosso país, é uma questão de vida ou morte, uma questão do nosso futuro histórico como nação”. Para Putin, tudo isto é uma questão de “vida ou morte”. Não é geopolítica, nem é economia como para os outros. É um compromisso ideológico muito mais profundo. E é aqui que começamos a chegar à parte Hitleriana: Na verdade, Putin acha que este conflito é uma luta genética, biológica.

Michel Eltchaninoff, um especialista na história do pensamento russo, escreveu recentemente que “Putin apoia-se em uma estranha teoria avançada pelo historiador e etnógrafo do século XX LevGumilev”. Esta teoria “sustenta que cada povo possui uma força vital distinta: uma energia interior “biocósmica” ou substância apaixonada a que ele chama de passionarnost”. É desconhecido se Putin conheceu Gumilev na década de 1990, mas é um facto que abraçou as suas ideias. Em fevereiro do ano passado, foi uma das muitas vezes que abordou o tema: “Acredito no passionarnost. Na natureza, como na sociedade, há desenvolvimento, clímax e declínio. A Rússia ainda não atingiu o seu ponto mais alto. Estamos a caminho”. Mas vai mais longe. Para ele, os russos, enquanto povo e raça, carregam um poder e um potencial especiais: “Nós possuímos um código genético infinito”, é a expressão usada.

Será que começa a ser claro? Não há apenas uma visão do mundo paranoica, onde a Rússia está constantemente sob ataque. É mais além. Para Putin, os russos são “biocosmicamente” superiores, mas ainda precisam de “atingir o seu ponto mais alto”. Relativamente a quem? Quem são os outros?

Em 2019, numa entrevista para o Financial Times à saída do G20, Putin identificou o “liberalismo do ocidente” como algo “obsoleto”. Porquê? Porque o “multiculturalismo” liberal trouxe “migrantes que matam, roubam e violam com impunidade”.

Já anteriormente, ao ser confrontado sobre a interferência russa na eleição de Donald Trump, declarou que esta talvez tivesse sido feita por outro tipo de russos: “talvez não fossem mesmo russos, mas ucranianos, tártaros [uma minoria étnica muçulmana turca] ou judeus que apenas tinham nacionalidade russa”. Para Putin, descendentes de judeus, muçulmanos ou ucranianos com nacionalidade russa não são verdadeiros russos. E para descermos ao ridículo, até as prostitutas russas são as melhores, como pudemos ouvir o presidente russo dizer quando confrontado com a polémica relacionada com os vícios sexuais de Donald Trump.

Esta questão dos “verdadeiros russos” não está isolada nem é exclusiva a 2016. Num dos seus últimos discursos (ou deveremos chamar manifestos?) disse que “qualquer povo, e particularmente o povo russo, será sempre capaz de distinguir os verdadeiros russos da escória e dos traidores e cuspi-los como um mosquito que acidentalmente voou para as suas bocas“. E foi ainda mais longe: “estou convencido de que esta limpeza natural e necessária da sociedade só fortalecerá o nosso país, a nossa solidariedade, coesão e prontidão para enfrentar qualquer desafio”.

Putin é, na verdade, demasiado óbvio. Por exemplo, os próprios chefes de segurança de Putin chamam os ucranianos de “não-humanos”. E não é por acaso que Putin montou toda a sua propaganda (que vai do Kremlin direta às sedes da extrema-esquerda portuguesa) para fazer o povo russo acreditar que a Ucrânia é um país invadido por nazis que está a cometer “genocídio contra russos”. Um genocídio dos verdeiros russos.

Resumindo: o Ocidente é, portanto, um “império de mentiras”, multicultural e inferior, em declínio, que cerca a Rússia há décadas ou séculos. Os problemas da Rússia não são culpa dela – estagnação económica, pobreza generalizada, fracasso ao tornar-se uma sociedade moderna – são culpa do Ocidente. E a saída desta opressão é a reconstrução das fronteiras do Império Soviético, que vai permitir aos verdadeiros russos atingir o seu ponto mais alto enquanto povo.

Se tudo isto soa nazi, é porque é. Uma raça superior perseguida, heroica mas reprimida por uma ordem mundial maligna, deve atingir o seu potencial máximo e provar a sua superioridade. Para Putin, isto não é uma guerra (aliás, é uma “campanha”). Não é um conflito político. É uma luta filosófica sobre raças superiores, impérios oprimidos e ordens mundiais em declínio, assim como a 2a Grande Guerra foi para Hitler.

Hitler ofereceu aos alemães toda uma mística, uma espécie de religião. É por isso que falava de um Reich de mil anos. E é exatamente nessa mística que Putin parece acreditar também. No lugar legítimo da Rússia no universo, acima do Ocidente decadente. E o lugar legítimo dos vizinhos da Rússia é o de vassalos. Reich significa “reino” e Putin quer um reino – um mundo próprio.

Acredito genuinamente que, para Putin, o que está em jogo nesta fase da sua vida e depois de todos estes anos, é muito maior do que nós no Ocidente sabemos, acreditamos ou queremos acreditar. Em última análise, Putin é um louco com ambições ao nível de Hitler, pelo menos no discurso. Ah, e armas nucleares.