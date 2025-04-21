Estava num jantar de trabalho, há dias, rodeado pela minha equipa de diferentes idades. Gente nova, cheia de ideias e pressa. Gente mais velha, com calma e sentido prático. Entre garfadas e histórias, fui reparando nisto: o tempo molda-nos — mas não nos define. A geração explica alguma coisa, mas não explica tudo. E dei por mim a pensar: o que é que realmente distingue uma pessoa no trabalho?

Nasci nos anos 80, o que quer dizer que levei com um mundo analógico e com outro digital. Fui de Walkman e agora sou de Spotify. Cresci a ver adultos com medo da mudança e agora vejo jovens que às vezes acham que mudar é suficiente, mesmo que não saibam bem para quê.

Nesse jantar, não era difícil cair na tentação dos rótulos. Os mais novos falavam rápido, saltavam de tema em tema. Os mais velhos escolhiam melhor as palavras. Mas depois, com atenção, percebia-se que a verdadeira diferença não estava na idade. Estava na atitude. Houve jovens que falaram sem dizer nada. E houve um colega, o mais velho do grupo, que disse uma frase que pôs todos a pensar.

Foi aí que percebi que a crónica já estava escrita na minha cabeça. Porque eu já vivi isto dos dois lados. Sou liderado por alguém mais novo do que eu, que tem uma maturidade rara. Uma capacidade de ver claro no meio do barulho. E também lidero pessoas mais velhas, com uma humildade de aprender e de se reinventar que impressiona. Não é fazer de conta — é mesmo querer saber mais, fazer melhor.

Mas também já vi o contrário. Já fui liderado por gente da velha guarda que confundia experiência com autoridade. E já tentei puxar por jovens que se sentem especiais por serem jovens — e acham que isso basta. Não basta.

O mercado de trabalho, ainda assim, gosta de atalhos. Gosta de fichas técnicas. De saber se és da geração A ou B ou o raio que o parta. Mas a geração não diz se és responsável. Se és generoso. Se tens capacidade de trabalhar em equipa. Se sabes ouvir de forma verdadeiramente genuína. Essas coisas não vêm com o ano de nascimento. Vêm contigo.

Há algo de mágico quando se junta gente de idades diferentes à volta de um projeto. Quando um mostra o caminho mais seguro e o outro desafia a procurar um novo. Quando um tem o “como” e o outro traz o “porquê”. Já vivi momentos assim, em que a troca verdadeira acontece. E quando acontece, é ouro.

Por isso, cada vez menos me interessa se és novo ou velho. Interessa-me se tens sede de aprender. Se sabes estar. Se sabes fazer com os outros — e não contra os outros. A idade, no fundo, é só a cronologia. O caráter é que é o verdadeiro currículo.

E pensar que tudo isto me caiu no prato, ali entre uma garfada de arroz de tamboril e uma história dos anos 90.