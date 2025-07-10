Imaginar o que seria mas não foi no jogo da história é algo que sempre me chamou a atenção. Que passaria se Portugal não tivesse descoberto o caminho marítimo para a Índia? Teria o Império Espanhol absorvido as rotas comerciais asiáticas? Teríamos nós desaparecido como reino, engolidos por Castela antes do tempo? Ou teria sido a Holanda a tornar-se potência global, com Lisboa a assistir como espectadora periférica à transformação do mundo?

O que seria agora da Europa se Napoleão tivesse ganho em Waterloo? Talvez a Alemanha nunca tivesse existido como a conhecemos. Talvez o nacionalismo romântico tivesse sido esmagado à nascença. Talvez a Rússia não tivesse chegado a Berlim. Talvez o século XX tivesse sido, do princípio ao fim, francês.

E como seria Portugal se o Marquês de Pombal nunca tivesse chegado ao poder? Sem a sua mão pesada, talvez os Jesuítas nunca tivessem sido expulsos. Talvez o país tivesse mantido a vasta rede das suas escolas e colégios, pioneiros na educação das elites europeias. Poderíamos ter tido uma outra geração iluminada pelo humanismo jesuíta, com um impacto profundo na ciência, na filosofia, na literatura. Talvez hoje fôssemos culturalmente mais sólidos, mais cosmopolitas, mais competitivos, ou talvez não.

E se Adolf Hitler, em 1941, tivesse conseguido desembarcar com os seus exércitos em Inglaterra e conquistar a Grã Bretanha? Como seria o mundo hoje se o nazismo tivesse apagado a democracia britânica, tomado controlo dos mares do norte e impedido a entrada dos Estados Unidos na guerra? Teria Churchill morrido fuzilado? Teria Londres sido uma capital vassala de Berlim?

E se Vladimir Ilyich Ulianov, mais conhecido por Lenin, tivesse sido detido ou abatido a meio caminho entre Zurique e São Petersburgo? A locomotiva que o levou ao poder poderia ter sido desviada, atrasada, sabotada. Sem ele, dificilmente teria havido Outubro Vermelho. A União Soviética talvez nunca tivesse nascido. O século XX teria sido radicalmente outro.

E se Bizâncio tivesse resistido por mais uma geração? Se Constantinopla não tivesse caído em 1453, talvez o Império Otomano tivesse estagnado. Talvez o Renascimento se tivesse dado noutro ritmo. Talvez a História da Europa se tivesse mantido dividida entre dois impérios, dois eixos civilizacionais, dois equilíbrios. Nunca saberemos, porque o destino escolheu outro caminho.

Todos estes momentos fascinam porque são pontos de inflexão. Porque mudam tudo. E porque nunca saberemos como seria se tivessem corrido de outra forma. Estamos a atravessar um ponto de viragem tão difuso, tão entranhado no quotidiano, que quase não nos damos conta. Mas ele está aí, e talvez venha a ser tão decisivo como qualquer Waterloo, Constantinopla ou São Petersburgo. Há uma nova geração que nasceu ligada ao telemóvel. Vive com menos interação com amigos, menos luz solar, menos deslumbramento, menos silêncio, menos tédio. Vive num presente contínuo de ecrã e notificação. O attention span, já por si limitado num adolescente normal, tornou-se uma sequência frenética de estímulos de sete segundos. O tempo para contemplar, imaginar ou simplesmente estar desapareceu.

E com ele desapareceu o espaço da liberdade interior. Não há tempo para aprofundar uma ideia, meditar, escutar o outro ou construir uma memória sólida. Tudo é líquido, disperso, volátil. O scroll matou Waterloo, matou Bizâncio, matou São Petersburgo. Porque matou o tempo, matou o silêncio e matou a História. Quando tudo é agora, nada tem densidade. E sem densidade, não há política, não há cultura, não há alma.

Este problema é muito mais sério do que qualquer adição convencional. A dependência do álcool, do tabaco ou até da droga é, no fim, um fenómeno solitário. Pode enfrentar-se com vontade, com ajuda, com distância. Mas a dependência das redes sociais não é individual. É estrutural. É social. É grupal. O WhatsApp não é apenas um vício, é o meio por onde se fala com o mundo. O Instagram não é só uma distração, é a nova linguagem. Sair das redes não é uma decisão individual: é uma rutura com a própria sociabilidade. Quem sai, desaparece. E quem desaparece, não existe. É por isso que esta adição é mais perigosa. Porque está embebida na infraestrutura da vida. Porque é invisível. E porque se disfarça de liberdade enquanto aprisiona.

Para quem não me conhece ou não me lê habitualmente, quero sublinhar que, por uma questão de princípio, sou um opositor convicto de qualquer tipo de regulação. Sou contra intromissões do Estado na vida privada, nas escolhas individuais, nos estilos de vida. Mas talvez esta seja a exceção. Talvez a sociedade precise de lembrar ao Estado que, neste caso, mais do que exercer uma função legítima, tem o dever de proteger aquilo que ainda resta do nosso futuro: as crianças. Dito isto, não tenho outro remédio senão reconhecer o óbvio: as redes sociais têm de ser reguladas. Digo de facto porque, de jure, até há legislação. Mas não basta. Não é admissível que crianças de oito, dez, doze anos sejam expostas a conteúdos de violência, sexo ou concursos de estupidez. Não se trata de moralismo. Trata-se de sanidade.

Estamos a criar gerações que vivem numa dissonância permanente entre o corpo e o estímulo, entre o cérebro e a máquina, entre o desejo e a recompensa. O que era suposto ser um meio de comunicação tornou-se um dispositivo de vício. E ninguém parece verdadeiramente disposto a enfrentar o problema.