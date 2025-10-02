Realizou-se, na semana passada em Lisboa, o congresso dos Henokiens – uma associação mundial que é formada pelas empresas familiares com mais de 200 anos, que se mantêm nas famílias que as criaram e que são geridas por membros dessas mesmas famílias.

Com um critério tão limitado, esta associação reúne apenas 57 empresas a nível mundial, sendo a Pinto Basto a única associada portuguesa neste momento, sendo as restantes essencialmente europeias, com a excepção das empresas japonesas.

Para além da exclusividade deste conjunto de empresas e das características que as unem, esta associação tem gerado um enorme interesse por parte das escolas de negócios a nível mundial que, depois de um tempo que passaram a focar-se exclusivamente nas empresas cotadas em bolsa, por as considerarem as mais evoluídas no campo da gestão, chegaram à conclusão de que nenhuma dessas empresas conseguia atingir a longevidade destas empresas familiares.

A ideia inicial de que as empresas familiares eram demasiado tradicionais e que não desenvolviam processos de gestão que permitiam a sua optimização produtiva, que era verdadeira quando começaram as escolas de gestão de empresas, deixou de ser uma realidade e hoje, é nestas empresas familiares que as escolas vêm procurar aquilo que as empresas cotadas não conseguem produzir e que é a longevidade, que só é possível se existir competitividade.

Naturalmente que, com a evolução da ciência da administração de empresas, as empresas familiares, que começaram por ser tradicionais e com uma gestão mais patronal, tiveram a necessidade de se adaptarem aos novos conceitos da gestão e foram absorvendo as novas formas e competências para se manterem competitivas nos mercados.

Curiosamente, as empresas familiares mais antigas foram as que mais esforços tiveram que fazer no campo da inovação e desenvolvimento pois lutavam por se afirmarem face à concorrência, mas tinham ainda por cima que lutar contra uma imagem de pouca modernidade resultante do seu passado.

Se por um lado a antiguidade pode dar respeito e credibilidade a uma organização, por outro dá-lhe um peso de antiguidade que põe em causa a sua competitividade e isso significa que uma empresa familiar com duzentos anos, tem de ser muito mais inovadora do que qualquer sua concorrente mais nova, para que seja bem aceite pelo mercado.

Também esta necessidade se tornou num factor de valorização das empresas que participam nesta associação, pois tiveram a capacidade de se afirmar mais competentes do que as suas concorrentes para poderem estar a par do mercado.

Apesar de toda esta evolução absorvida ao nível das competências de gestão e inovação, houve uma condição característica destas empresas que não foi perdida durante todo este percurso e que foi resultado da forma como as famílias e os seus membros olham para a empresa que detêm.

Para uma família empresarial, a sua empresa não é olhada como um projecto empresarial, mas sim como um património familiar, como é a sua casa ou qualquer propriedade.

Isto implica que a empresa familiar não é vista como um investimento que pode ser comprado ou vendido, mas sim uma parte da vida da própria família.

Por isso, toda a gestão, por mais que use os critérios mais modernos para poder ser competitiva, nunca aceitará decisões de curto prazo para solucionar os seus problemas, nem comprometerá todo o seu património apenas para arriscar um ganho eventual, por maior que ele possa ser.

A gestão de uma empresas Henokiens terá sempre na sua essência os valores tradicionais da vida, do respeito por todos os seus colaboradores, por toda a natureza que a envolve e por todo o património que contém, pois nunca poderá pôr em causa a continuidade a longo prazo daquilo que é a vida da própria família.

Não deixa de ser interessante verificar que, depois de terem sido quase desconsiderados pelos economistas, pelos universitários e pelos investigadores, sejam hoje estas empresas aquelas que maior contributo trazem ao que mais procura a economia e que é a sustentabilidade.

As empresas que têm mais de 200 anos, são organizações que sobreviveram a duas guerras mundiais, a duas pandemias, a inúmeras crises económicas e financeiras e revoluções.

São estas as empresas que maior capacidade de adaptação demonstraram a todas as evoluções tecnológicas e sociais e são aquelas que maior sustentabilidade integram na sua gestão.

Por isso as escolas de gestão nos pedem que apresentemos os nossos casos para que possam melhor conhecer os factores de sucesso.

Por isso apresentámos o caso Pinto Basto no INSEAD, durante o corrente ano, para contribuir a que os valores defendidos nas empresas familiares possam cada vez mais ser aprendidos nas empresas cotadas em bolsa.