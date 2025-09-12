Este é o quinto episódio referente à história de José, um pai alienado, cujo percurso temos vindo a acompanhar em artigos anteriores aqui publicados: “O dia em que deixei de ver a minha filha (I)” (15 de agosto de 2025), “Cada dia que passa, sinto mais ódio (II)” (22 de agosto de 2025), “Nove anos e meio de afastamento da filha Maria (III)” (29 de agosto de 2025) e “Ciclos de crise e instabilidade emocional (IV)” (05 de setembro de 2025).

Damos agora continuidade a um relato de José que ilustra, de forma clara, os efeitos da alienação parental na vida de um pai. Este episódio retrata um dos momentos mais marcantes da sua vida, a saída de casa da sua filha Maria, da mãe e da avó materna, sem qualquer aviso. O acontecimento gerou surpresa, desorientação e sentimentos de perda de controlo no pai, como ele nos recordou: “Algumas semanas se passaram e um dia, em 21 de Abril de 2016, deparo-me, logo de manhã, com a ausência das três (a minha filha, a avó materna e a mãe), faltando roupas nos armários e outros artigos pessoais, nomeadamente computadores, não havendo qualquer nota que justificasse a saída de casa”.

Do ponto de vista psicológico, esta rutura inesperada representou uma quebra abrupta na dinâmica familiar. Para o pai, o episódio traduziu-se em surpresa e desorientação: despertou para um vazio, sem a filha, sem explicação, apenas com sinais materiais de abandono (roupas em falta, computadores levados). Este tipo de acontecimento gera nos pais alienados sentimentos intensos de perda de controlo e de impotência.

A decisão da mãe de sair sem aviso pode ser interpretada como um comportamento alienador, construído sobre uma estratégia de fuga e de falsa proteção, procurando criar um cenário de ameaça, que é inexistente.

Para a filha Maria, o impacto tende a ser profundo. A ausência de despedida e de uma explicação mergulha-a num estado de confusão emocional, favorecendo sentimentos de insegurança e instabilidade. Crianças expostas a mudanças bruscas e silenciosas tornam-se mais vulneráveis à ansiedade e ao medo do abandono.

José partilhou-nos a angústia e o desespero vividos na procura de contato com a filha: “Fiz algumas chamadas telefónicas, deixei recados orais, enviei emails e mensagens, mas nada mais que silêncio. Lembrando-me da possibilidade de haverem ido para a casa de Lisboa, contactei uma vizinha, que me confirmou estarem ali e que estariam todas bem”.

Aqui surge a imagem clara da insistência do pai, chamadas, mensagens, emails, recebidos apenas com silêncio. Psicologicamente, o silêncio da mãe alienadora funciona como uma poderosa ferramenta de exclusão. Para o pai alienado, esse vazio comunicacional intensifica a perceção de rejeição e consolida o sentimento de afastamento.

A confirmação indireta da vizinha de que “estariam todas bem” tem um duplo efeito: alivia a angústia ligada à segurança física da filha, mas confirma a exclusão emocional e a impossibilidade de contacto direto.

Para a mãe alienadora, o silêncio e o bloqueio da comunicação podem representar uma tentativa de controlar a narrativa e o espaço psicológico da filha, afastando-a de qualquer influência paterna.

Para Maria, este período significará viver uma lealdade dividida. Protegida fisicamente pela mãe, mas isolada do pai. A ausência de diálogo entre os adultos impede a construção de uma narrativa coerente. O risco é a internalização de ansiedade, culpa ou medo de dececionar um dos pais.

A preocupação de José concentrou-se também na continuidade da vida escolar da filha. Ele contou-nos: “Descansei dessa preocupação, mas fiquei apreensivo quanto às obrigações escolares da Maria, o que me levou a contactar quer os professores, quer a própria diretora da escola, relatando-lhes as razões da ausência escolar da Maria”.

Do ponto de vista psicológico, esta atitude expressa uma tentativa de restabelecer ordem no meio do caos. Para o pai, a escola surge não apenas como instituição educativa, mas também como testemunha externa do seu empenho em proteger o percurso da filha. Mas, para a mãe, esta intervenção pode ser sentida como intrusão no campo de decisões que deseja controlar. Em muitos processos de alienação parental, a escola transforma-se num palco de disputa simbólica, onde cada pai ou mãe procura legitimar a sua versão da realidade. Para Maria, o vínculo com a escola é essencial na manutenção de rotinas e referências estáveis. Contudo, quando a instituição é envolvida nas tensões parentais, corre-se o risco de deixar de ser um espaço neutro, expondo a criança a novos conflitos de lealdade.

Este episódio mostra como a rutura súbita, o silêncio imposto e a instrumentalização de instituições externas (como a escola) funcionam como estratégias centrais da alienação parental. Enquanto o pai vive a exclusão como perda e impotência, a mãe reforça o controlo da filha é colocada no epicentro de um conflito invisível, mas devastador.

O silêncio, mais do que ausência de palavras, revela-se aqui uma ferramenta ativa de separação, produzindo efeitos emocionais duradouros em todos os envolvidos, sobretudo na criança.