Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Snobismo intelectual era o que o C. S. Lewis chamava à “aceitação acrítica do clima intelectual da nossa época, e a assunção de que, seja o que for que já tenha passado, está por conta disso mesmo desacreditado”. Se formos sinceros, e reconhecendo que nunca antes na história do mundo foi tão fácil saber o que os antigos pensavam, a facilidade da nossa informação sobre o passado é proporcional ao desprezo que lhe temos. Quanto mais conhecemos os que nos antecederam, mais superiores nos sentimos em relação a eles. O sabedor é um snob—eis um diagnóstico a ter em conta acerca de nós em 2022.

Pensemos no assunto da pobreza, por exemplo. Gostamos de nos considerar mais preocupados com a pobreza do que qualquer época que chegou mais cedo. E, nessa pressa típica que têm as pessoas seguras das suas virtudes, tomamos o pobre de hoje como o pobre de ontem, como se o tempo a passar não mudasse nada nos próprios conceitos. Quando se gasta tempo a ler literatura antiga, chega-se com frequência à conclusão que as mesmas palavras podiam ter significados não completamente coincidentes com os de agora. Para mim, que me obceco com a Bíblia, descubro que o pobre nessas páginas é mais do que apenas a pessoa de poucos ou nenhuns recursos económicos. Como é razoável esperar da literatura religiosa, ela trata a pobreza como uma condição também espiritual.

O pobre, como hoje é genericamente entendido, sobretudo de uma perspectiva material, é um conceito recente. Nessa medida, iria mais longe e acrescentaria que o pobre de hoje tende a suscitar a nossa simpatia precisamente pelo facto de não ser o pobre de ontem. Quando o pobre de hoje corresponde ao pobre de antigamente, são poucos os que desejam ser vistos como preocupados em ajudá-lo. Pelo contrário, promoveriam a maior distância dele. Quem é então o pobre de ontem, para que nos desagradasse hoje ajudá-lo?

Antigamente, e por conta de haver menos pudor em encostarmos as melhores explicações acerca do Universo à religião, a distância entre pobreza e maldição era curta. Por conta disso, o pobre era a pessoa que os acontecimentos não favoreciam muito provavelmente por estar a colher o que semeou. Desde que o mundo é mundo que o “instant karma” é uma convicção generalizada. Nas civilizações arcaicas a pobreza era, inevitavelmente, um sinal de algum tipo de retribuição cósmica, estivesse ela mais ou menos relacionada com a acção divina. Nesta medida, era pobre quem merecia pobre ser. Passar pela maldição de não ter era ter alguma responsabilidade nisso.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.