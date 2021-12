Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ascensão da China parece estar a contribuir para uma mudança no contexto geopolítico no Indo-Pacífico. Agora, mais do que ilhas artificiais e construção de navios de guerra, Pequim tem demonstrado a sua intenção, através do potencial do seu armamento de fogo, capaz de reduzir cada vez mais o poderio norte-americano naquela parte do globo. No entanto, terá a habilidade de colocar os EUA fora do “tabuleiro de jogo”?

Como Tim Marshall refere (Prisoners of Geography, 2017), em 2006, um porta-aviões norte-americano, protegido por submarinos, 12 navios de guerra e com cobertura aérea foi surpreendido quando um submarino chinês emergiu à sua frente, sem nenhum oficial nem equipamento ter dado conta da sua presença.

Este episódio foi um sinal claro de que o período estabelecido por Deng Xiaoping, «hide and bide» era algo que pertencia ao passado e que a China estava preparada para afirmar-se perante o sistema internacional. Ao longo dos últimos vinte anos, o poder económico chinês tem vindo a potenciar o seu aumento militar, o que é natural no processo de ascensão de qualquer país. Isto é, o seu feroz crescimento económico fez com que fosse possível investir na capacidade militar com o intuito de alcançar o pódio da hegemonia na sua região.

As tensões provocadas e o «standoff» militar do Exército da Libertação Popular no Mar do Sul da China – como, por exemplo, a apresentação dos mísseis intercontinentais DF 41 na Praça de Tiananmen (outubro de 2019) –, são formas de o Partido Comunista da China (PCC) promover o seu poderio e liderança na região, ao mesmo tempo que tentam enfraquecer a influência norte-americana. Ou seja, a China pretende afirmar-se enquanto grande potência regional, reivindicando os seus direitos históricos nas águas do Mar do Sul da China; otimizar a sua estratégia de modo a proteger as cidades costeiras; garantir os recursos naturais (petróleo, gás natural, etc.) e ter acesso direto às águas do Oceano Índico e Pacífico.

Sendo a integridade territorial fundamental para a estratégia da República Popular da China (RPC), e visto que já é também considerada como uma potência militar, convirá admitir que estamos perante uma iniciativa que tem como objetivo conter e restringir ao máximo os avanços dos EUA por via marítima e aérea naquele território.

Em termos práticos, é necessário perceber que, de um ponto de vista geopolítico, a ordem das coisas está a mudar. E, a questão de Taiwan tem-nos demonstrado isso. Apesar de contar com o apoio de grande parte do Mundo Ocidental (como é o caso dos EUA), dificilmente Taipé terá como impedir a anexação que Pequim tanto procura.

Segundo um estudo realizado pela RAND Corporation (Preventing China from taking Taiwan, 2021), o arsenal chinês, mais concretamente os mísseis de longo alcance, já têm o “savoir-faire” necessário para conter os navios e aviões de guerra norte americanos na zona de Taiwan. Mas a afirmação da China não fica por aqui. De acordo com Brahma Chellaney (Xi ́s nuclear frenzy aimed shielding China ́s expansionism, 2021), um recente relatório realizado pelo Pentágono, a RPC criou o seu primeiro sistema operacional de armamento hipersónico de forma a contribuir para a sua hegemonia no Indo-Pacífico. Chellaney mencionou ainda que Pequim tem apostado na construção de novos campos de mísseis nucleares. Assim, as intenções de Xi Jinping parecem corresponder, claramente, a um plano de dissuasão face ao poder nuclear norte-americano.

Para além de os sistemas internacionais serem anárquicos, as “chamadas de atenção” por parte dos EUA relativamente ao não respeito pelos Direitos Humanos e pelo Direito Internacional têm apenas como propósito descredibilizar e conter a ascensão chinesa na comunidade internacional. Neste sentido, para que atinja os seus objetivos, será crucial para Pequim expandir a sua influência tanto militar como política no Indo-Pacífico. Aproveitando o facto de os EUA estarem a priorizar a recuperação económica, questões sociais e ambientais, o PCC não perderá tempo em colocar a sua agenda em ação.

Neste seguimento, outra questão relemilitvante será entender os próximos passos da UE relativamente às dinâmicas militares que estão a ocorrer neste momento no Indo Pacífico. A situação vivida neste local representa uma mudança do status quo na Ordem Mundial, logo, é um motivo de preocupação para Bruxelas. Aliás, o envio da fragata Bayern por parte da Alemanha e o exercício naval La Pérouse liderado pela França em conjunto com a Austrália, EUA, Japão e Índia (Quad) demonstram que a Europa tem intenções de participar num plano que vise a segurança da região do Indo Pacífico.

O empoderamento militar da RPC vem confirmar a enorme importância que a geopolítica ainda representa nos dias de hoje. Será que estamos perante uma nova superpotência capaz de dominar o Indo-Pacífico?