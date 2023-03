Allahu Akbar é uma expressão em árabe que significa “Alá é o Maior”. Esta expressão é bastante utilizada entre os muçulmanos como reverência a Deus, mas ganhou uma conotação pejorativa quando o terrorismo contribuiu para deturpar o seu significado. Passou a ser sinónimo de extremismo e de ódio.

AL é a sigla de Alojamento Local, uma actividade que também tem sido reverenciada ou odiada. O AL criou emprego, bem como revitalizou as cidades, o turismo e a economia local. Tem igualmente as suas externalidades, mas que foram sistematicamente exageradas através de campanhas difamatórias. O governo procurou culpar o AL pelos problemas da habitação em Portugal, desviando as atenções sobre a inexistência ou ineficácia das suas medidas. O AL serviu e serve de bode expiatório.

O primeiro-ministro, António Costa, evitou inicialmente esta narrativa de diabolização do AL. Em Abril de 2018, chegou mesmo a dizer: “Não temos alojamento local a mais. Temos habitação acessível a menos”. Tal como o bode é considerado sagrado para os muçulmanos, o AL parecia ser respeitado pelo primeiro-ministro.

Em Julho de 2018, o parlamento aprovou alterações à lei do alojamento local, segundo a qual as autarquias podem impor “limites percentuais em proporção dos imóveis disponíveis para habitação”. Nasceram assim as designadas “zonas de contenção”, apenas 3 meses após António Costa dizer que não existiam AL a mais. O rácio máximo entre não haver AL “a mais” e habitação disponível ficou definido nos 25%.

As primeiras zonas de contenção foram criadas em Lisboa, em Outubro de 2018, e têm sido revistas periodicamente. Em Outubro de 2019, o PS queria manter o rácio máximo nos 25%, enquanto o BE lutou pelos 10%. Negociações feitas, o limite ficou redefinido em 20% para contenção absoluta e 10% para contenção relativa. Em Abril de 2022, entrou adicionalmente em vigor o conceito de suspensão de novos registos de AL. Os efeitos práticos são idênticos, mas desta vez a CML decidiu aplicar um rácio de 2,5%, 10x menos do que o limite inicial. Aos dias de hoje, entre contenções e suspensões, não é possível abrir novos registos de AL em 15 das 24 freguesias de Lisboa.

Importa reter dois números sobre as 9 freguesias onde ainda é possível fazer novos registos de AL. Estas têm:

quase metade (cerca de 145 mil) dos imóveis disponíveis para habitação da cidade de Lisboa;

cerca de 1000 AL registados, o que corresponde a um rácio de 0,75% (em Abril de 2018 era de 0,28%).

Neste mês, no âmbito das medidas para combater a crise na habitação, António Costa anunciou que “serão proibidas as emissões de novas licenças de alojamento local” em quase todo o país e que serão reavaliados os registos existentes em 2030. O rácio, que passou de 25% para 20%, depois para 2,5% e agora estava perto dos 0%, aparentemente não chega. Para o primeiro-ministro, 1.000 AL em 145.000 imóveis é um fenómeno de pressão urbanística que justifica não só limitar novos registos, como ainda acabar com os existentes.

Se a justificação para agora se proibirem novos registos nestas 9 freguesias é inexplicável, muito menos se justifica a proibição, por arrasto, para quase todo o território nacional. O país não se pode resignar a ser refém de Lisboa e de algumas cidades. Quase cinco anos após a lei das zonas de contenção entrar em vigor, apenas 4 das 278 câmaras municipais de Portugal Continental decidiram criá-las ou suspender novos registos.

O AL não pode igualmente ser refém do extremismo do governo, nem de um primeiro-ministro que dizia não haver AL a mais no ano em que o rácio limite se fixou nos 25% e, agora, diz precisamente o contrário perante rácios inferiores a 1%. António Costa só pode mesmo querer 0% quando acrescentou que as licenças actuais “serão sujeitas a reavaliação em 2030, para ver se se justifica ou não se justifica serem mantidas”.

A realidade está refém do primeiro-ministro. As justificações apresentadas aparentam ser uma mera questão de fé e os proprietários de AL têm o legítimo receio de ver a sua actividade decapitada. Isto é “terrorismo” de António Costa.