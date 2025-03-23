Quem primeiramente denunciou o terrorismo intelectual da esquerda foi Raymond Aron na França do pós-Segunda Grande Guerra. Se o relermos, os métodos eram semelhantes aos que actualmente pretende usar a esquerda portuguesa, oitenta anos depois. A diferença está em que esta, como não tem o nível intelectual que, apesar de tudo, tinha a francesa, chafurda na insinuação mais torpe, no insulto mais imbecil, na mentira mais ridícula.

O terrorismo intelectual da esquerda consiste em desqualificar o adversário servindo-se para isso da sua caricatura e da instrumentalização da história. Já Marx e Engels o fizeram com Duhring, Proudhon e M. Stirner. O adversário é assimilado às figuras que personificaram o mal e transformado em cúmplice de tudo quanto a história gerou de mais horrível e desumano. A difusão das ideias designadamente através das redes sociais e da pouca imprensa que a esquerda não controla, própria da sociedade pluralista em que vivemos, obrigou-a a adoptar fórmulas aderentes e chocantes a rosnar por matilhas de cães de guarda com acesso televisivo garantido e aos jornais de modo a diabolizar o adversário e até processá-lo judicialmente.

Em suma, a estratégia é simples e é esta; ressuscitam-se as figuras hediondas do ariano nazi, do camisa negra mussoliniano, do falangista espanhol, do colonialista sem escrúpulos e do pide conspirador, juntam-se-lhes as do reacionário empedernido crente no trono e no altar, do abade boçal que já o nosso Camilo ridicularizava, do machão ridículo e acéfalo e do homofóbico e colam-se estes epítetos aos adversários políticos. O objectivo é achincalhá-los de modo a retirar-lhe o direito à palavra e ao contraditório. Temos cá no país vários exemplos disso nos últimos anos. O que importa a liberdade de expressão? O desespero da esquerda justifica todos os atropelos aos direitos individuais.

Bem se sabe que o velho epíteto nazi-fascista e salazarista já não rende o mesmo peixe de há cinquenta anos mas há substitutos mais actuais. Até à repressão soviética da democracia nos países do leste europeu não se podia criticar a antiga União Soviética porque era fazer «o jogo do fascismo». Lembram-se? Em França era o mesmo. No nosso país tal enormidade deu grande resultado logo a seguir ao 25 de Abril. Mas quando a natureza criminosa do comunismo soviético, chinês, coreano, vietnamita e cambojano veio aos poucos ao de cima, cá no país muito mais tarde do que nos outros países europeus, como é habitual, depois do 20.º congresso do PCUS, dos assassinatos políticos em massa, do holodomor ucraniano, da denúncia dos campos de concentração por Soljenitsyne, do espectáculo dessa barbárie que foi a revolução «cultural» maoísta, do genocídio de 30% da população perpetrado pelos khmers vermelhos de Pol Pot e de outros psicopatas como ele e dos boat people em fuga do paraíso vietnamita, ia sendo cada vez mais difícil encontrar intelectuais de serviço que hipotecassem o seu prestígio à absurda defesa do comunismo. Por fim, o genocídio de Budapeste em 1956 e as posteriores invasões da Checoslováquia e do Afeganistão fizeram transbordar para muitos o cálice do sectarismo; era demasiado amargo. Até o relapso Sartre acabou por cortar com o PC francês. Passou a ser difícil negar que o comunismo onde vingou assassinou pelo menos 15% da população, nalguns casos mais.

A esquerda estava desempregada e a precisar de balões de oxigénio. Logo os viu no anticolonialismo; a luta dos povos colonizados contra o colonizador nos trópicos veio logo substituir a luta de classes no espaço europeu e ecoavam auspiciosas loas aos regimes celerados de Cuba, do Camboja, do Vietname e quejandos. Staline e Mao ficaram em segundo plano e foram substituídos por Castro, Che e Ho-Chi-Min. Mais tarde quando a esquerda a custo percebeu que os povos recentemente chegados à independência mandaram passear o marxismo-leninismo, virou-se para o que tinha à mão, ou seja, para a imigração, e substituiu o proletário, que já ninguém via, pelo imigrante. E daí que quem criticasse a imigração desregulada logo era apodado de «racista» ou pior, e um imigrante clandestino mandado de volta para a terra dele era, pelo menos, um «deportado», vítima de uma política de «genocídio». Construiu-se logo um imaginário que remetia para os campos de concentração nazis. Isto ainda hoje pega. Do teatro esquerdista fazem mais actualmente parte o homossexual e o transsexual, novos heróis da fita, e quem ouse criticar os privilégios que eles reclamam logo é apodado de «machista», homofóbico e violador das mulheres.

Obviamente que os portugueses estão para além de tanta estupidez. Este triste espectáculo só demonstra que a esquerda está desorientada porque pressente que está a perder terreno. E à medida que a insegurança aumenta a ordinarice vai crescer. Já sabemos. É que décadas de erros trágicos não lhe fizeram perder as estúpidas certezas de que se alimenta. Mas a esquerda está decadente, o rei vai nu. Prisioneira das palavras em que se enredou, apenas capaz de respostas estereotipadas e fúteis, até pela boca dos actuais dirigentes socialistas, arredia à realidade dos factos, parece esquizofrénica porque vive de imaginários, tal como parecia a francesa há quarenta anos.

Mas sejamos claros. A culpa do que aconteceu e acontece também é da direita. A longa hegemonia intelectual da esquerda desorientou-a e parece ainda meio nocauteada. Intelectualmente atrofiada, tem-se refugiado no alibi da boa gestão e da eficiência económica. No período cavaquista balbuciaram-se umas lérias sobre o novo português que se queria moderno, europeu, dinâmico, saudável e empreendedor, mas que só atrasaram em muito o ressuscitar do pensamento da direita. Por outro lado, os partidos da direita, para gáudio das esquerdas, transformaram-se em sacos de lacraus de onde saem de vez em quando uns adolescentes patetas, incultos e incapazes arvorados a grandes homens. Não é assim que se chega lá.

A direita actual, fruto de várias famílias ideológicas, tem de apoiar-se num propósito comum baseado num conservadorismo racionalizado e crítico, num liberalismo mitigado por valores sociais, no mercado regulado, no anti-totalitarismo e tem de defender o aperfeiçoamento da democracia política portuguesa numa perspectiva personalista e social mais virada para os direitos do cidadão e menos para a autoridade estatal. Apostar no robustecimento da sociedade civil portuguesa e menos na dependência do estado. Este o fundo ideológico dentro do qual cabem muitas tendências, nem todas bem-vindas, é certo. No fundo, a direita portuguesa deve simplesmente adoptar e realizar o programa da economia social de mercado (ou economia de mercado social como é mais correcto traduzir do alemão, sua versão originária) critério da ordem europeia. Deve apenas colocar o nosso país em consonância com o resto da Europa.

A partir daí articulam-se toda uma série de projectos reformistas exequíveis: uma urgente revisão da parte económica da Constituição (a revisão necessária da parte política da Constituição tem de ficar para outra vez), um estado social sustentável (que possa ser pago pelos nossos impostos) e consequentemente mais justo, apostado mais na concessão dos serviços públicos do que na sua gestão estatal directa, como em todos os países europeus, mais contratos e menos funcionários ao que acresce o desagravamento fiscal da super-explorada classe média, a neutralização ideológica do ensino público, o emagrecimento do estado e a privatização tendencialmente total do sector público empresarial na óptica do europeu princípio da subsidiariedade estatal na economia, o controlo razoável da imigração e a protecção da família, seja ela qual for.

Mas mesmo isto não basta. É preciso estar alerta. É que o prestígio intelectual do comunismo, que já acabou em França há muito tempo ainda não acabou cá nem acabará tão cedo. Nunca se esqueçam que o nosso país é o único europeu em que o parlamento se recusou a votar uma moção que equiparava o criminoso regime nazi ao criminoso regime comunista, mesmo depois de uma votação do parlamento europeu nesse sentido, o que só prova que o PS ainda não resolveu o problema do seu Édipo.

E a mistificação esquerdista da história é tal que ainda hoje no nosso país o interregno dinástico de 1383/1385 tem de ser obrigatoriamente lido como um episódio da «luta de classes» entre o «povo» lisboeta e a nobreza, toda obviamente dita vendida a Castela, apesar de todas as fontes dizerem o contrário. As lutas entre realistas e as várias correntes «liberais» no nosso século XIX não teriam sido mais do que uma revolta da burguesia ascendente contra os grandes agrários e a igreja e o pronunciamento militar do 25 de Abril foi a consequência de um «levantamento popular» dirigido obviamente pelo PC contra o fascismo, de modo a não contradizer o que pretendia o seu programa intitulado «Rumo à Vitória» escrito sob os auspícios de Cunhal. A esquerda leva a sério a máxima totalitária do livro 1984 de G. Orwell: «Quem controla o passado, controla o futuro, quem controla o presente, controla o passado».

«Até quando Catilina abusarás tu da nossa paciência?», dizia Cícero no senado romano. Até quando estaremos nós portugueses sujeitos a semelhantes enormidades?

As coisas não serão fáceis porque a esquerda vai arengar o costume como já se antevê. Mesmo que se tenha esquecido da dogmática marxista, ficaram-lhe as paixões, como dizia F. Furet, reportando-se à esquerda francesa mas em termos perfeitamente actuais entre nós. Porque não tem argumentos válidos para contrariar a ordem europeia das coisas e a ideologia personalista e mitigadamente liberal que lhe corresponde, virá com os costumeiros argumentos aterrorizadores. Dirá que a democracia é dela e só dela, que o sucesso eleitoral da direita põe a democracia «em perigo», que os «direitos» do «povo» estão a ser esmagados, que a direita é um retorno ao «fascismo», que é «caceteira» e que governa «só para alguns», como ainda há pouco ouvi a um dirigente socialista, homem de grande craveira «intelectual», como se vê, e não para «o povo», que a «pide» espreita e conspira a cada esquina e que os interesses cavilosos dos «grandes grupos» económicos aí estão a «morder a nuca do povo» e mais o conjunto dos habituais raciocínios escassos que saem daquelas pouco esclarecidas cabeças. Tanto e tão intrujão palavreado só cá seria possível, e a esquerda sabe disso, porque noutro qualquer país europeu não pegava. Vai montar um teatrozito «anti-fascista» de nível de pacotilha. E o pior é que surte efeito até na cabeça de pessoas que deviam ter algum discernimento intelectual, prova da sua eficácia. Tal a influência comunista que ainda hoje há muita gente no nosso país que julga que a Rússia se está a defender legitimamente contra a agressão imperialista do capitalismo europeu e norte-americano. É que tem a seu favor o apoio de parte da comunicação social e conta com a programada desinformação dos jovens através da escola pública.

A direita deve preparar-se para um ataque maldoso, sórdido e desonesto. Nada será fácil. Mas é a única maneira de acabar com a hegemonia cultural e ideológica da esquerda nacional conseguida à custa da má-fé dos seus próceres e da correspondente manipulação do público votante, alimentada pelo mais abjecto terrorismo intelectual que conheci e de que vive.