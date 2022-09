Não consigo recordar onde e quando ouvi ou li a ideia de que os livros são espelhos. Quando lemos, e mesmo que leiamos a história de alguém que não existiu (ou a história de alguém que nem sequer pode existir, no caso de personagens mitológicas), podemos encontrar quem somos como até esse momento nunca tínhamos encontrado. Portanto, quando pegas numa página escrita, não encontras coisas novas apenas; podes encontrar a coisa mais antiga para ti que és tu mesmo, ainda que a pretexto de uma história completamente diferente da tua. Ler pode ser descobrir o novo mas ler pode também ser constatar o mais corriqueiro num momento de surpresa. Não é por isso de estranhar o poder que alguns livros têm de alterar completamente a nossa história: entrámos neles de um modo e saímos deles de outro.

Uma das últimas vezes que isso aconteceu comigo foi com Charles Dickens. Passava um período sabático com a minha família em Jackson, no estado do Mississippi, e o escritor britânico ocupava a primeira parte das minhas manhãs, com as aventuras e desventuras de Pip, nas “Grandes Esperanças”. Lia primeiro a Bíblia, lia depois o Dickens, e lia ainda o livro incrível que o americano Mark Molesky escreveu sobre o nosso terramoto de 1755, “This Gulf Of Fire” (já editado entre nós pela Relógio D’Água, como “O Abismo de Fogo”). Essa foi uma época de leitura intensa, para um leitor lento como eu. Como parti para esse tempo de descanso todo estoirado, qualquer coisa que lia tinha um efeito terapêutico exponencial. Lia, chorava, lia, chorava. Parecia um tolinho—estão a ver a linha.

