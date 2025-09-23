Num momento em que o ensino superior em Portugal enfrenta mudanças estruturais, desafios demográficos e novas exigências pedagógicas, importa recentrar o debate no papel das Instituições de Ensino Superior (IES) privadas e no seu contributo efetivo para um sistema mais plural, dinâmico e inclusivo.

A Escola Superior de Educação João de Deus (ESEJD), enquanto instituição de ensino superior particular e cooperativo com uma longa tradição na formação de educadores e professores, acredita que as IES privadas representam mais do que uma alternativa: são um pilar complementar e necessário do sistema educativo nacional.

Num setor frequentemente marcado por assimetrias de reconhecimento e acesso ao financiamento público, as IES privadas distinguem-se pela agilidade na resposta às necessidades sociais e pela capacidade de inovação pedagógica. Essa agilidade reflete-se numa gestão mais autónoma, próxima da realidade dos estudantes e das comunidades envolventes, permitindo desenvolver modelos de ensino centrados na personalização, na prática pedagógica e na inclusão.

Todavia, persistem visões redutoras que continuam a classificar as instituições privadas como meramente subsidiárias das públicas, ignorando o seu real impacto no desenvolvimento de capital humano, na coesão territorial e na diversificação da oferta formativa. Urge, por isso, uma mudança de paradigma.

O debate sobre o modelo de ensino superior em Portugal deve considerar o mérito e a qualidade como critérios transversais, independentemente da natureza pública ou privada da instituição. O reconhecimento da missão educativa das IES privadas, o acesso equitativo a programas de financiamento e a participação plena em redes e iniciativas nacionais e internacionais são elementos essenciais para garantir um ensino superior verdadeiramente inclusivo e eficaz.

Na ESEJD, defendemos um sistema que valorize a diversidade institucional como uma força, não como uma fragmentação. Um sistema onde as IES privadas possam continuar a afirmar a sua vocação de serviço público, promovendo o conhecimento, a cidadania e a formação integral de cada estudante.

Os nossos diplomados – educadores e professores do 1.º e 2.º CEB – estão preparados para ajudar as crianças a desenvolver capacidades, destrezas, habilidades, conhecimentos, valores e atitudes que promovam a sua felicidade, o sucesso ao longo da vida e a construção de um mundo melhor.

As IES contribuem igualmente para que o país assegure o cumprimento do direito constitucional de garantir a liberdade de ensinar e de aprender.

É tempo de repensar, em conjunto, um modelo de ensino superior mais equilibrado, onde todas as instituições possam contribuir, com equidade e reconhecimento, para o futuro do país.