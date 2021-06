Nos últimos meses, algumas escolas públicas encontram-se a reconduzir ou eleger os(as) seus(suas) diretores(as), por imposição legal (de 4 em 4 anos), aposentação, ou por um outro motivo que o determine.

Tenho enorme consideração e respeito por todos os diretores e elementos das direções executivas e, pelo efeito, estendo-lhes as palavras que, de forma personalizada, foram dedicadas a Álvaro Almeida dos Santos numa brochura oferecida pela sua escola, e reiteradas neste artigo, por motivo da iminente jubilação.

Conheci o Álvaro no final da década de 80, quando iniciava a minha carreira de professor, na Escola Secundária de Castelo de Paiva, terra inesquecível, que nos uniu numa amizade sincera e que se foi fortalecendo até aos dias de hoje. Aprecio a sua opinião lúcida e construtiva, procurando-a frequentemente antes de emitir pareceres sobre os mais diversos assuntos, tendo sido amiúde inspiradora dos artigos que escrevo.

Respeitado e acarinhado pelos alunos, reuniu a estima e confiança dos seus pares, tornando-se figura de reconhecido mérito no panorama educativo nacional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Foi eleito primeiro Presidente do Conselho das Escolas — órgão consultivo do ministério da Educação —, guindou à excelência a escola que superiormente liderou durante 22 anos como presidente/diretor, distinguindo-se pela sua elevada competência, ponderação e assertividade nas ações que adotou, e que lhe valeram várias distinções, entre as quais destaco a mais recente: a Medalha de Mérito Municipal, entregue pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no Dia do Município (20.06.2021).

Entusiasta do movimento associativo de diretores, e acérrimo defensor da escola pública, é sócio fundador da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), entidade da qual é o presidente da mesa da assembleia geral. É regularmente convidado para participar como orador em seminários, conferências e outras sessões de partilha de saberes e experiências pela entrega e profissionalismo evidenciados ao serviço da Educação.

Portador de elevadas qualidades humanas, deixa um legado ímpar, sendo um orgulho e um exemplo para demais líderes, atuais e vindouros. Perde a Escola Pública uma referência no dirigismo de topo, ganha a Educação um magnífico elemento de quadro, a tempo inteiro, com muito ainda para lhe dedicar.

Caderno de Apontamentos é uma coluna que discute temas relacionados com a Educação, através de um autor convidado.