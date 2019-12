Já levo muitos anos da minha vida de envolvimento nas questões ambientais. Durante esses tempos geralmente era muito difícil obter a atenção dos responsáveis políticos para esses problemas e não mais fácil conseguir o interesse dos média para os divulgar. Perderam-se anos que hoje muita falta fazem.

Pela primeira vez assisti a uma intervenção onde foram ditas coisas que nunca tinham sido ditas e com uma veemência, sinceridade e emoção comoventes. Julgo que todos aqueles que estão conscientes da extrema gravidade das ameaças climáticas à humanidade, terão sentido o mesmo que eu: finalmente o que era imperioso afirmar, foi dito no local apropriado perante os representantes de todas as nações.

Todos nós temos já uma divida de gratidão para com Greta Thunberg, não só por aquilo que ela afirmou nessa assembleia, mas também por tudo que tem dito publicamente nestes últimos tempos, que tanto entusiasmo e a participação dos jovens tem suscitado.

Lamentáveis e incompreensíveis são no entanto, as criticas que imediatamente surgiram de uns tantos, que aproveitaram para troçar, ridicularizar e insultar aquela jovem que tem mais mérito do que todos esses inconscientes ignorantes, que nem sequer percebem que ela está a lutar por uma causa em que eles próprios serão beneficiados.

“O mundo está a acordar e a mudança está a chegar, quer gostem ou não “ verdade dita por ela, que não foi, obviamente, com intuitos extremistas (leia-se terroristas), mas que tanto “assustou” alguns.

O que não puderam nem podem evitar é o que ela tem dito e, repito, que até agora não houve ninguém com coragem de o fazer como ela.

Obrigada, Greta Thunberg!