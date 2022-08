Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vou começar por uma confissão de interesse.

Sou o Filipe Soares Franco. Fui Presidente do Sporting Clube de Portugal. Fui genro do Dr. Duarte Borges Coutinho, Presidente do Sport Lisboa e Benfica. Sou o Presidente da Associação dos Antigos alunos do Colégio Militar.

Ontem recebi duas tristes notícias . As mortes do Chalana e do General Almeida Bruno.

Sempre admirei e respeitei o Chalana como grande SENHOR do nosso futebol e sempre tive uma enorme admiração pelo General Almeida Bruno, por tudo o que ele representou , como exemplo para Portugal.

Ao acordar, hoje de manhã, fui ler a imprensa .

Havia títulos de primeira página e várias páginas escritas sobre o Chalana. Mas só havia alguns parágrafos escritos sobre o General Almeida Bruno, independentemente dos comunicados da Presidência da República e do Chefe do Estado Maior do Exército.

Fiquei a pensar!

Aonde estão os nossos valores como portugueses? Vamos querer comparar o Eusébio com o Dr. Mário Soares? Vamos querer comparar o Ronaldo com o Dr. Aníbal Cavaco Silva ou o Dr. Jorge Sampaio? Ou comparar o Chalana com o General Ramalho Eanes?

Não! Cada um tem o seu devido lugar na nossa história. Mas também cada um, no seu devido lugar.

O General Almeida Bruno foi, não só foi um grande patriota, como um símbolo para a nossa democracia. Foi Torre Espada , a maior Condecoração Nacional. Foi um exemplo. Foi um patriota! Foi um homem de H grande!

Foi tudo o que precisamos para voltar a ser um povo exemplar.

Obrigado meu General.