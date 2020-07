Há pouco mais de um ano, escrevi um artigo a felicitar o Benfica pela conquista do campeonato nacional. Escrevo um artigo sobre futebol uma vez por ano quando há um campeão nacional. Obviamente, escrevo com muito mais gosto quando o Porto é campeão. Há três pontos que me parecem óbvios sobre o Porto desta época.

Não é seguramente uma das equipas mais brilhantes do Porto. Durante a pausa do campeonato, vi vários jogos das equipas de Mourinho e de Villas Boas (obrigado Canal 11), e eram maravilhosas. Não temos um Deco, nem um Ricardo Carvalho, nem um Falcão, nem um Hulk, nem um James Rodriguez. Mas é uma equipa lutadora e que nunca desistiu. Esteve 7 pontos atrás do Benfica e tem, neste momento, 8 pontos de avanço. Conseguiu, além disso, um feito que só um campeão – o Porto de Mourinho — alcançou desde a década de 1970: fazer o pleno de vitórias nos jogos com o Benfica e com o Sporting. O carácter desta equipa manifestou-se ainda desde a retoma: acabou os jogos sempre a dominar e muitas das vitórias foram alcançadas na segunda parte. Uma das marcas desta equipa é o modo como sabe reagir às dificuldades.

Em segundo lugar, a vitória neste campeonato foi muito importante para o Porto, dada a situação financeira do clube. Teria sido um desastre para o Porto ter terminado em segundo lugar, sobretudo numa época marcada pelo Covid-19. A época acabou tarde e em pouco mais de um mês o Benfica estará a lutar para aceder à Champions. O Porto tem lugar marcado na competição mais importante do futebol europeu e garantiu já 50 milhões de euros. Pode assim preparar a próxima época com mais tempo e cuidado.

A importância crucial deste campeonato para o Porto foi o resultado de uma política de contratações muito má nos últimos cinco anos. Comprou-se mal e caro, muitos jogadores contratados foram um fiasco, e saíram jogadores importantes a custo zero. Sérgio Conceição compensou esta política desportiva desastrosa. Por isso, este campeonato deve-se sobretudo a ele. Já há dois anos, Conceição tinha feito uma equipa campeã com o regresso de jogadores emprestados e quase sem contratações.

Esta temporada, fez mais contratações, mas voltou a potenciar os jogadores ao máximo. Os jogadores acreditam no treinador e no sistema de jogo. O Porto é de longe a equipa que mais trabalha e que mais luta no campeonato português. Houve uma decisão fundamental. Ao contrário do que aconteceu no Benfica, Sérgio Conceição decidiu não dar férias aos jogadores durante o período de confinamento. Era difícil treinar, mas a equipa fez o que podia e os jogadores continuaram concentrados e focados no campeonato nacional. Essa decisão pode ter sido crucial.

Sérgio Conceição não tem um feitio fácil, é polémico e há muitos que o criticam. Mas tem uma das qualidades mais importantes para um treinador do Porto: é portista. Nós, os portistas, sabemos que ele sofre tanto ou mais do que nós pelo Porto. E a felicidade que ele sente pelas vitórias é tão grande como a nossa. Já vejo futebol há muitos anos e sei que sempre que os adeptos do Benfica e do Sporting não gostam do treinador do Porto é muito bom sinal. Espero que os benfiquistas e os sportinguistas não gostem do Sérgio Conceição durante muitos anos. Eu, por exemplo, até simpatizava com o Bruno Lage.

A próxima época será muito difícil. O Benfica com Jorge Jesus terá certamente uma boa equipa (todas as equipas de Jesus jogam bom futebol). O Sporting com Ruben Amorim também será um candidato ao título. Percebe-se que Amorim é um bom treinador e sabe o que quer para a sua equipa. Mas, para o Porto, o mais importante é manter Ségio Conceição. Como todos os portistas, estou ainda com muita vontade de ver como os nossos jovens jogadores, que vieram da equipa sub-19 campeã europeia, vão progredir. Ao contrário dos benfiquistas, que em cada campeonato ganho, começam a falar do início de um ciclo de domínio em Portugal e na Europa (sem perceberem a figura ridícula que fazem) nós nunca dizemos que vamos ser campeões. Os portistas limitam-se a dizer que vão lutar até ao fim e dar o seu melhor. Posso garantir a todos os benfiquistas e sportinguistas: vão ter que lutar muito para serem campeões na próxima época. O Porto nunca desiste, como se viu este ano. Também por isso, os portistas devem dizer: obrigado Sérgio Conceição.