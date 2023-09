Ao longo dos anos, nos diversos passeios de BTT ou a pé pelo interior da Serra de Sintra, é normal cruzarmo-nos com algumas pessoas que, como nós, desfrutam da Serra. Uns a cavalo (um bem-haja, Pintas) outros de bicicleta, outros a pé, outros a correr, sozinhos ou acompanhados. Existem até aqueles que trazem o seu pequeno bode (um bem-haja ao dono do Chanfana), ou a sua matilha de cães de distinta personalidade. É neste último caso que entra a história do nosso Observador Observado. Esta é uma personagem verdadeiramente real, pela qual temos uma admiração especial. Aquele a quem chamamos o “Observador” (e sim, sabemos o seu nome) e a quem procuramos cumprimentar de forma afável, não obstante as expressões refletoras de piores estados de espírito, passeia com os seus diversos cães, nos quais se inclui o terror dos ciclistas Óscar, e um companheiro cuja mobilidade limitada faz com que seja transportado numa mochila (é preciso ter sorte para ter um dono assim). Acho que só sabemos mesmo o nome do Óscar, sem dúvida o mais feroz, pois precisa sempre de uma repreensão para não nos morder as pernas (pernas de ciclista têm outro sabor). Por simples exercício nosso de imaginação e malícia, pensamos que os outros cães devem ter nomes figurativos da política nacional. Costa, Rebelo, Luís, Raimundo, Rio e Mortágua. O próprio Óscar poderia ser apelidado de Ventura.

Talvez o local mais inesperado, e até agreste, onde encontrámos o Observador Observado foi numa difícil subida da Praia da Ursa, para os lados do Fojo da Adraga. Os outros encontros, fugazes, ocorreram em lugares recônditos e trilhos silvestres da Serra.

Calculamos que não deve ser fácil fazer estas caminhadas com o cão na mochila, posta às costas, mas lá está, isso para nós tem muito valor. Tal deveria ser notícia ou mantido sigilosamente para proteção da identidade?

Sabemos que somos uma espécie de piratas informáticos, hackers dos caminhos da Serra. Sabemos também, os que por lá andam, mas não existe nenhum código deontológico dos utilizadores da Serra que impeça tal menção, ou há? O quê? Quando? Onde? Quem? Como? Porquê?

Em que pensa o Observador quando caminha e tenta controlar as suas feras na curiosidade aguçada pelos ciclistas? Taxas de juro? Eleições presenciais? Moções de censura? Sondagens da Universidade Católica? Défices orçamentais?

Gostávamos que não pensasse nestas trivialidades. Gostávamos, sim, que pensasse apenas em desfrutar dos espaços por onde caminha na companhia dos seus cães rafeiros, tão admiráveis como qualquer outro de raça e pedigree refinado.

Gostávamos que desfrutasse da nossa presença sem ter que fazer uma sondagem à boca dos trilhos. Que a análise sobre nós fosse isenta, credível e justa. Que desfrutasse do ar puro e da simplicidade do solo comum que percorremos, cada uma à sua maneira.

Cada um de nós leva na sua mochila o mundo que lá couber.