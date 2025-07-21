A problemática das ocupações ilegais de imóveis, conhecidas como “ocupas”, tem vindo a ganhar uma atenção crescente em Portugal: a apropriação, sem autorização legal, de casas e edifícios por parte de indivíduos ou grupos, muitas vezes sob o pretexto, moral e social, de não terem onde viver. Embora alguns casos envolvam imóveis devolutos ou abandonados, outros dizem respeito a casas com legítimos proprietários, muitas vezes pequenos investidores, famílias emigradas ou cidadãos comuns que veem a sua propriedade usurpada. Este fenómeno levanta questões sérias e complexas, sobretudo no que diz respeito ao equilíbrio entre o direito à habitação e o direito à propriedade privada.

A extrema-esquerda tem desempenhado um papel visível neste debate, muitas vezes apresentando os ocupas como vítimas de um sistema económico injusto e retratando a ocupação como um ato de resistência legítima. Esta abordagem, porém, esbarra num dilema moral profundo e, em muitos casos, numa hipocrisia difícil de ignorar. É evidente que existe um problema de acesso à habitação em Portugal, com rendas cada vez mais altas, escassez de oferta e falhas estruturais na política pública de habitação. Mas é igualmente claro que a ocupação ilegal não pode ser romantizada nem justificada por essas falhas. A urgência social não apaga a injustiça, ilegalidade e inconstitucionalidade de invadir a propriedade de terceiros.

O dilema moral é real: de um lado, pessoas em dificuldades económicas que enfrentam a dura realidade de não terem um teto; do outro, cidadãos que trabalharam, pouparam ou herdaram imóveis e veem os seus direitos violados. A questão não está em ignorar a dor de quem precisa, mas em reconhecer que o sofrimento não dá licença para desrespeitar a lei. Quando alguém ocupa a casa de outra pessoa, está a cometer um ato de apropriação ilegítima, independentemente das suas motivações. E se aceitarmos que “a necessidade justifica tudo”, corremos o risco de dissolver os fundamentos do Estado de Direito, onde todos devem estar sujeitos às mesmas regras, independentemente da sua condição. O discurso político que tenta minimizar este problema é também sintomático de uma certa desvalorização da propriedade privada por parte de algumas forças ideológicas. Um exemplo concreto disso foi a declaração do deputado Rui Tavares, do partido Livre, que argumentou que os casos de ocupação são reduzidos e, por isso, politicamente irrelevantes. Esta visão é profundamente perigosa. O número de ocorrências não apaga a gravidade do problema. Seria aceitável dizer que um tipo de crime não merece resposta apenas porque atinge poucas pessoas? Este raciocínio é absurdo. O Estado tem o dever de proteger todos os seus cidadãos, especialmente quando os seus direitos fundamentais são postos em causa. A propriedade privada é um desses direitos, consagrado na Constituição e basilar numa sociedade livre e justa.

Há também um enorme desfasamento entre aquilo que certos setores políticos defendem publicamente e o que fariam se estivessem na posição dos proprietários. Muitos dos que hoje defendem os ocupas fariam exatamente o oposto se a casa ocupada fosse sua. É fácil exaltar a ocupação quando se está do lado de fora, quando não é o seu bem, o seu esforço, o seu investimento que está em causa. Essa contradição revela uma hipocrisia moral clara: um discurso que se adapta às circunstâncias, em vez de ser guiado por princípios coerentes.

Portugal tem assistido a um crescimento moderado, mas preocupante, deste tipo de ocorrências. Os proprietários que tentam reaver os seus imóveis enfrentam processos morosos, burocráticos e, por vezes, juridicamente incertos. Muitos sentem-se desprotegidos, sem saber a quem recorrer. O sistema atual favorece, involuntariamente, quem ocupa em detrimento de quem é legalmente dono. Não é apenas uma questão de justiça legal — é também uma questão de justiça moral e social. A proteção das pessoas vulneráveis não pode passar pela violação dos direitos dos outros. O Estado deve oferecer respostas sociais que garantam habitação digna, mas nunca às custas da legalidade ou do património dos cidadãos. Esta demora do Estado em atuar gera dois problemas evidentes. Em primeiro lugar, a escalada do problema, se alguém ocupa uma casa e nada lhe acontece, outras pessoas estarão tentadas a fazer o mesmo Em segundo lugar, os proprietários podem ter a necessidade de recorrer a organizações e grupos particulares que prestam um serviço de despejo, muitas vezes com brutalidade e violência. O mais conhecido são os “AntiOkupas”, que pelas redes sociais espalham vídeos da sua atuação, muitas vezes não olhando a meios para atingir os fins.

É por isso importante olhar para aquilo que tem sido feito noutros países. Em Espanha, por exemplo, foi criada uma via legal acelerada para recuperar imóveis ocupados, permitindo aos proprietários uma ação mais célere. A legislação espanhola distingue entre casos de ocupações em imóveis abandonados e ocupações em casas com donos legítimos, sendo particularmente dura nos segundos. Em Itália e na Alemanha, a ocupação ilegal é claramente tratada como crime, com consequências penais e prazos curtos de despejo. No Reino Unido, desde 2012, a ocupação de casas residenciais é crime punível com pena de prisão até seis meses. O argumento é simples: o problema habitacional é responsabilidade do Estado, não dos cidadãos particulares. A proteção dos mais carenciados deve passar por políticas públicas de habitação, subsídios e programas de realojamento, não por permitir que invadam o que não é seu. Este debate, infelizmente, tem sido distorcido por uma visão ideológica que se recusa a reconhecer os limites éticos e legais da ação social. É evidente que ninguém quer uma sociedade onde pessoas durmam na rua. Mas também não podemos caminhar para um modelo onde o direito à habitação se sobrepõe, de forma absoluta, ao direito à propriedade. Ambos são importantes e devem coexistir. A verdadeira resposta passa por políticas sérias de habitação pública, investimento em construção acessível, apoio a rendas, incentivos ao arrendamento e programas de transição social. O que não se pode aceitar é que, perante a incapacidade do Estado de dar resposta, se vire o olhar e se permita a violação da propriedade de terceiros.

O caso dos ocupas é, acima de tudo, um sintoma de algo mais profundo: a falta de coragem política para enfrentar os problemas com honestidade, equilíbrio e justiça. Defender o direito à habitação é essencial. Mas fazê-lo à custa do direito de alguém manter a sua casa livre de invasores é, simplesmente, inaceitável. A empatia não pode servir de escudo para a ilegalidade. O combate à pobreza não pode passar pela anulação da propriedade privada. E o discurso político tem de ser mais sério, mais coerente e menos cúmplice com práticas que corroem o respeito pela lei. A solução para o drama das ocupações não está em tolerá-las, muito menos em justificá-las. Está em agir — com medidas sociais, legais e políticas que protejam simultaneamente os mais vulneráveis e os direitos de todos os cidadãos. Só assim poderemos construir uma sociedade verdadeiramente justa e solidária.