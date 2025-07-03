Tendo visitado Portugal frequentemente nos últimos 25 anos, tenho assistido a mudanças notáveis. Há duas décadas, os locais perguntavam: “Por que vir para Lisboa? Ninguém vem aqui.” Hoje, a popularidade de Portugal como destino turístico e de imigração é inegável — um sinal do seu sucesso na autopromoção.

Este crescimento trouxe benefícios económicos, mas também desafios. As políticas de imigração de Portugal, como a lei da “manifestação de interesse” e o programa do Visto Gold, foram convites abertos.

A “manifestação de interesse” permitia que indivíduos que entrassem em Portugal com vistos de turista trabalhassem, pagassem impostos e, um ano depois, obtivessem residência. Muitas pessoas mudaram-se com as suas famílias, vendendo tudo em busca desta oportunidade prometida. Mas uma decisão recente do governo português para acabar com isto deixou milhares de pessoas em limbo e com o risco muito provável de deportação.

O Visto Gold prometia a cidadania portuguesa após cinco anos sem residir em Portugal, apenas passando alguns dias. A maioria dos requerentes procurava, sem dúvida, o acesso aos benefícios de viver e viajar na UE sem visto, em vez de uma vida em Portugal. Mas muitos, como a minha família, escolheram vender as suas casas, empacotar a família e os pertences e vir para Portugal. Investimos até em mais propriedades não relacionadas com o Visto Gold apenas porque confiávamos na perspetiva económica e no Estado de Direito. Ou pelo menos mais do que no país de onde nos mudámos, os Estados Unidos.

O Visto Gold para investidores imobiliários foi encerrado há dois anos, numa mudança que parece ter passado de uma mensagem de abertura a estrangeiros e ao seu capital, para uma política falhada que elevou os preços das propriedades. Portugal poderia ter aumentado o investimento mínimo, poderia ter reorientado o programa para áreas de investimento que criassem empregos bem pagos. Mas, ao que parece ser um padrão, Portugal simplesmente fechou a porta de um dia para o outro, passando de uma abordagem maximalista para uma minimalista.

É razoável que uma nação defina as suas próprias regras para a residência e a cidadania. Reformar estes caminhos não é racista nem xenófobo; é um direito soberano. No entanto, mudanças súbitas de política que deixam milhares de pessoas presas são o oposto do respeito pelo Estado de Direito. Uma vez feita uma promessa, o governo não deve retirar o tapete a quem confiou nela. A justiça e a não retroactividade são princípios bem estabelecidos do Estado de Direito, e estes princípios estão mais uma vez a ser desrespeitados pela nova proposta de Lei da Nacionalidade portuguesa, que altera o caminho de cinco anos para a cidadania para dez. Segundo a lei atual, o tempo para a cidadania começa a contar a partir da aprovação da residência, mas, segundo a nova lei, começa a contar a partir da emissão do título de residência. No caso de alguns membros da minha família, isso significou um atraso de três anos. E, depois, acrescente-se uma espera de três anos para a cidadania, que parece ser a média do tempo de processamento em Portugal. Assim, no total, a nova lei está a propor que eu e a minha família obtenhamos a cidadania dezasseis anos após a aprovação da residência. Isso está muito longe da promessa inicial de cinco anos.

É apenas razoável que qualquer nova lei inclua um período de transição, e uma petição online já ultrapassou o mínimo de 7.000 assinaturas necessárias para ser considerada pelo parlamento. Apelo a quem lê isto para assinar a petição online.

Tendo experienciado muitos sistemas de imigração, sugiro que Portugal adote um modelo baseado em pontos, à semelhança do Canadá. Poderiam ser atribuídos pontos por ligações culturais, proficiência linguística e investimento — com pontos extra para investimentos na cultura. Esta abordagem seria mais justa, expressaria os valores que Portugal procura e seria mais fácil ajustar no futuro, sem estas oscilações drásticas de extremo para extremo.

Recentemente, ouvi deputados europeus argumentarem que a Europa deve começar a criticar abertamente os EUA pelo seu declínio nos direitos humanos e no Estado de Direito. Considero o estado do debate nas notícias portuguesas muito saudável, com comentadores a analisar questões com muito mais ponderação do que, por exemplo, nas notícias americanas. Os comentadores parecem ser muito opinativos sobre quais países estrangeiros têm ou não princípios, mas não vejo muita introspeção quanto ao seu próprio compromisso com o Estado de Direito e a estabilidade legal. Portugal precisa de desenvolver um plano a longo prazo para crescer o país com uma força de trabalho imigrante em declínio, que provavelmente se mudará para outros países europeus assim que obtiver a cidadania. Portugal precisa de um plano para saber quantos investidores estrangeiros pretende atrair. Igualmente, Portugal deve reforçar o seu compromisso com o Estado de Direito, uma das principais razões pelas quais as pessoas escolhem mudar-se para Portugal.