Mas, apesar do inquestionável crescimento do mercado, existem mitos que (ainda) pairam no ar, nomeadamente no que toca à rede de carregamento pública, o que tem constituído um entrave à mudança massiva. E por isso as pessoas e empresas perguntam-se: “De que vale optar por um veículo elétrico, se depois não tenho onde o carregar?” Era uma pergunta legítima na década passada, mas, à medida que o tempo passa, as respostas a esta pergunta são cada vez mais visíveis. O cenário está a redesenhar-se e, em rigor, tem havido um enorme esforço, do setor público e do privado, na implementação de uma rede de postos de carregamento – quer em Portugal quer no resto da Europa – que seja eficaz, devidamente dimensionada à evolução do número de veículos elétricos na estrada e que garanta o maior conforto possível ao utilizador do veículo elétrico.