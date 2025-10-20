A discussão da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2026 representa uma possibilidade para definir as prioridades nacionais em saúde. A Fundação Portuguesa do Pulmão analisou o documento e identificámos a oportunidade de reforçar o compromisso do país com a saúde respiratória, uma área que engloba milhões de portugueses, merecendo atenção estratégica.

Reconhecemos e valorizamos o esforço orçamental destinado ao reforço de médicos de família, consultas e cirurgias (88,86% do Programa Orçamental da Saúde), medidas estruturantes para a resiliência do Serviço Nacional de Saúde (SNS). No entanto, para que esta visão de futuro seja completa, é fundamental que a saúde respiratória seja integrada de forma explícita.

A nossa análise mostra: não é só a questão de verbas isoladas, é a falta de abordagem estruturada e transversal para as doenças respiratórias. A dotação de 1,02% do orçamento da Saúde para a prevenção é um ponto de partida, mas notamos, com preocupação, a ausência de metas específicas para patologias como a asma, o cancro do pulmão ou a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). Esta lacuna representa o risco de se perpetuarem diagnósticos tardios e sobrecarga do SNS.

A saúde respiratória é uma área com um enorme potencial em resultados e eficiência. Investir na prevenção, no rastreio e no diagnóstico precoce de doenças como a DPOC não é uma despesa, é um investimento na sustentabilidade do SNS, para uma doença que foi responsável, em 2024, por 7939 internamentos sem ventilação (13%) de todos os internamentos por doenças respiratórias e 2532 internamentos com ventilação (32% de todos os respiratórios). O diagnóstico precoce reduz a necessidade de tratamentos complexos e dispendiosos, melhora drasticamente a gravidade e o prognóstico, a DPOC afetando cerca de 800.000 portugueses, ilustra a urgência de um plano de ação concreto. A implementação de programas de rastreio, como a generalização das espirometrias nos Cuidados de Saúde Primários, e o reforço de programas de reabilitação respiratória são medidas de elevado impacto que transformariam a vida de milhares de doentes e otimizariam os recursos do sistema de saúde. Entretanto é necessária uma estratégia que responda às necessidades específicas dos doentes respiratórios crónicos, acompanhamento contínuo e especializado para evitar agudizações e hospitalizações.

No que toca à inovação terapêutica (0,44% do orçamento), reconhecemos a importância de critérios rigorosos de custo-efetividade, valorizando o impacto clínico e social que os medicamentos inovadores trazem, especialmente para doenças respiratórias raras ou complexas, onde representam uma esperança fundamental para os doentes e suas famílias.

O Orçamento de Estado para 2026 deve ser a oportunidade para revisitar e, acima de tudo, operacionalizar o Plano Nacional das Doenças Respiratórias, com metas claras, ações concretas e envolvimento de todos os interessados, desde as sociedades científicas a associações de doentes e profissionais no terreno.

Investir no tratamento e prevenção das doenças respiratórias é investir num futuro mais saudável, mais justo e mais sustentável para todos.