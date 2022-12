Chegado o momento de discutir a criação da Especialidade de Medicina de Urgência na Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos (OM), a 12 de dezembro do presente ano, importa explicar o modo como decorreu todo o trabalho de discussão prévia. Este é um tema quente da nossa sociedade, que extravasou as portas da nossa Ordem, tendo sido discutido nos meios de comunicação social, com várias posições de colegas, uns a favor e outros contra.

O Colégio da Competência em Emergência Médica (CCEM) propôs ao Conselho Nacional da OM, em 2019, a criação da Especialidade de Medicina de Urgência e Emergência Médica. O Conselho Nacional (CN) fez o que lhe competia, com o objetivo de avaliar a possibilidade de formação da especialidade, e deliberou a criação de um Grupo de Trabalho (GT), na reunião plenária de 3 de dezembro de 2019.

Este GT foi formalmente constituído em setembro de 2020, tendo sido nomeada pelo CN como coordenadora e Paulo Telles de Freitas como assessor. Pelos respetivos Colégios foram nomeados Vítor Almeida (Competência em Emergência Médica); Alexandra Guedes (Anestesiologia); Pedro Cunha (Medicina Interna); Jorge Pereira (Cirurgia Geral); Elizabete Garcia (Cirurgia Pediátrica) e Ana Garrido (Pediatria).

Iniciámos os trabalhos em setembro com reuniões preparatórias entre coordenação e assessor, para definição das linhas estratégicas de programação desta reflexão com vista à elaboração de um documento basilar para servir de início à discussão posterior com todos os elementos. Elencámos no core de coordenação algumas questões recorrentes: Beneficia os doentes? Valoriza a profissão médica? Quais os riscos e desafios? Quais as oportunidades? O que podemos avaliar com a experiência internacional? Faz sentido na realidade portuguesa?

Partimos para este processo com as mentes isentas da argumentação inflamada, que vinha de todas as partes – quer dos que eram a favor, quer dos que eram contra. Sem permitir fundamentalismos, verdades absolutas ou certezas inabaláveis; pois não são esses os pressupostos da Medicina, nem da ciência.

Pretendeu o CN que o GT respondesse aos seguintes quesitos: Oportunidade de criar a especialidade de Medicina de Urgência; Retrato a nível europeu e mundial; Prós e contras da criação desta especialidade; Programa de formação e conteúdo funcional; Perfil do especialista em Medicina de Urgência; Papel no serviço de urgência e em que tipologia; Critérios de admissão por consenso à Especialidade de Medicina de Urgência; Relação com as outras especialidades; Relação entre a Especialidade de Medicina de Urgência e a Emergência Médica (pré-hospitalar); Relação com a Carreira Médica.

Assim, em outubro de 2020, tivemos a primeira reunião formal do GT, seguindo-se dezenas de sessões de reflexão conjunta que permitiram alcançar o objetivo a que nos propusemos, o de apresentar uma proposta que reunisse o maior consenso possível, trabalhada por vários elementos de seis colégios; posteriormente foi consultada uma importante parcela de colégios (de 15 especialidades escolhidas por serem das que mais diretamente estão envolvidas no SU).

Consensualizámos o nome da especialidade para Especialidade de Medicina de Urgência em vez de “Urgência e Emergência”, como tinha sido proposto inicialmente, e consideramos útil a manutenção da Competência em Emergência, esta de acesso transversal a todas as especialidades. Elaborámos um completo programa de formação, discriminado por tempos formativos em cada disciplina, de cursos e do conteúdo pedagógico de cada uma das áreas, de forma a permitir a aquisição das competências que são esperadas dos especialistas nesta área. Apresentámos uma proposta de critérios de admissão por consenso e respondemos a todos os quesitos que nos foram elencados pelo CN da OM.

Constituíram desafios de coordenação, manter a isenção da análise num tema que apaixona os intervenientes, e foi necessário um grande esforço para manter a motivação num trabalho que exigiu o empenho de todos os seus elementos e a colaboração de inúmeros colégios. Realçamos com apreço o facto de os colegas terem colaborado da melhor forma possível neste trabalho que se prolongou por 18 meses de pandemia, tempo em que todos estiveram mais sobrecarregados do que o seria o normal – em especial quem lida com o Serviço de Urgência.

Foi importante manter uma visão de futuro e o GT fez aquilo a que se chama “walk the extra mile” ao responder à necessidade que sentimos de ir mais além, dedicando muito do nosso trabalho à elaboração de uma proposta de programa formativo. Procuramos que essa proposta fosse adequada quer à realidade e cultura médica portuguesas, quer à necessária garantia de adequação aos requisitos da livre circulação europeia dos médicos especialistas em Medicina de Urgência.

O documento que elaborámos representa um esforço para não cair no “lugar-comum”, nem na demagogia. Procura ser um documento estruturante e que sirva de base a uma tomada de decisão devidamente informada – como deveriam ser todas as decisões em saúde. Todos temos consciência da complexidade do tema, mas cremos que os consensos e dissensos plasmados no relatório final, nas atas, e nos documentos anexos, vão permitir aos membros da Assembleia de Representantes uma decisão informada.

Neste percurso nem sempre foi fácil encontrar consensos, mas o nosso foco foi sempre o melhor interesse dos doentes, orientados pelo Juramento de Hipócrates: manter a saúde e bem-estar do doente como a primeira preocupação. No juramento é também bem sinalizado o guardar respeito aos colegas e o respeito mútuo entre as especialidades, o mesmo respeito que a coordenação do GT procurou que estivesse sempre presente ao longo destes meses de reflexão conjunta.

Porque um médico, em todos os momentos, e nomeadamente quando está a dar o seu tempo à OM está a trabalhar em prol da melhoria da medicina – materializando o seu juramento hipocrático – sendo uma das muitas formas de “contribuir para a defesa da saúde dos cidadãos e dos direitos dos doentes”. Um exemplo desse contributo é o trabalho deste grupo.

Assim, aproveito para deixar aqui um agradecimento aos elementos do GT pela dedicação e profissionalismo, extensivo aos elementos dos 15 colégios que deram um importante contributo, tendo sido todos fundamentais para conseguirmos realizar uma tarefa inclusiva de tão importante dimensão.

Enalteço o papel do Dr. Paulo Telles de Freitas, como assessor, que foi basilar para o avanço dos trabalhos. A sua experiência profissional, acumulada ao longo de anos na Urgência, acrescida de ter gerido um processo semelhante na criação da especialidade de Medicina Intensiva, foram de enorme valor. Uma mais-valia que, conjuntamente com as suas características humanas, constituíram para mim, um dos grandes ganhos que levo deste processo.

E, por último, quero agradecer a confiança que nos foi depositada pelo CN, acima de tudo pelo nosso Bastonário – Dr. Miguel Guimarães – pelo seu fundamental apoio, na bondade e no esforço que dedicou a este processo e que me fez sentir a realização desta tarefa como uma missão e um orgulho, objetivando a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos doentes e da profissão médica.

Escolhi escrever estas palavras, mesmo antes da votação que se vai realizar, porque o valor do trabalho realizado por este GT é independente do resultado. E porque considero ser importante explicar o processo e o quanto todos os intervenientes deram de si para “levar esta carta a Garcia”. Porque, como João Lobo Antunes lembrava (…) a democracia é o governo pelo diálogo, mas para que funcione é necessário que se calem. “O diálogo não pode perpetuar-se sempre, a certa altura é necessário chegar a conclusões. Pessoas como eu, que foram treinadas para resolver problemas, sabem que há uma altura em que é necessário levar as pessoas a fecharem conversas.”

Espero ter contribuído para ser parte da solução.