Em Portugal não é comum consolarmos alguém aflito com a frase “vou orar por ti”. Provavelmente conhecemos a ideia dos “thoughts and prayers” que vemos os americanos dispensarem publicamente quando desgraças acontecem mas, mesmo que tentássemos a tradução mais óbvia e católica, “vou rezar por ti”, continua a soar estranho. Creio que a palavra rezar é da mesma família da palavra prece, que é equivalente à inglesa “prayer”. O certo é que “vou orar por ti” soa mais natural nos países de língua inglesa, geralmente de maioria Protestante. Para um Protestante em Portugal, como eu, saímos do berço dizendo “Mamã”, “Papá”, e “vou orar por ti”.

À expressão “orar” encostamos também o discurso espontâneo, e não a rigidez que associamos à reza. Logo, orar por alguém é abrir a boca e pedir a Deus o que quer que atravesse o nosso pensamento. Os Protestantes são criaturas com real excesso de à vontade com a divindade. Quando oramos, é logo: quero isto, aquilo e aqueloutro (lembro-me, por exemplo, de ter seis anos e orar à noite pedindo que Deus me fizesse namorar com uma miúda por quem estava apaixonado—Deus nunca respondeu a essa oração, o que mostra a pedagogia de confiar em alguém que não nos dá a garantia de recebermos o que lhe pedimos repetidamente). Lata é coisa que não nos falta. Por isso, tudo pode ser transferível para a oração. Literalmente tudo. Consegues pensar numa determinada coisa? Então consegues orar por essa mesma coisa. O Protestantismo é, nesse sentido, o Reino da simplicidade.

Hoje também acontecem reacções hostis quando pessoas de responsabilidade política recorrem, diante de uma tragédia, aos “thoughts and prayers”. Acho que compreendo. Para todos os efeitos, recorrer à oração é assumir a nossa incapacidade. Afinal, quando digo que vou orar por alguém, eu não garanto que posso fazer alguma coisa pela pessoa por quem intercedo. Quando oro, a garantia é zero (como expliquei no caso da miúda por quem estava apaixonado aos seis anos). Quando oro por alguém, assumo que vou fazer o que posso, que é orar, para que alguém além de mim possa fazer o que não tenho capacidade para fazer. Quando oro, terceirizo o poder que assumo não ter. Orar é sempre uma humilhação. A pessoa de oração é alguém treinado em assumir a sua incompetência.

Se se espera que quem tem responsabilidades políticas possa fazer alguma coisa com o poder que lhe foi dado, é natural que odiemos que essa pessoa responda na linguagem da oração. A alguém de quem esperamos competência fica mal ouvir um discurso de reconhecimento da sua ausência através do uso da oração. E a oração, sendo a tal rendição de alguém à sua impotência através da invocação de um poder superior, poder esse que nem sequer é consensual que realmente exista, é um corpo estranho no nosso decidido cultivo da política como a resposta às nossas maiores necessidades. Novamente: oração parece não combinar com a verdadeira acção que se impõe.

