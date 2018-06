O problema da imigração é o problema mais sério que a União Europeia enfrenta. É ainda mais grave do que o Brexit (que já foi de resto causado pela imigração) e do que as desigualdades da zona Euro. Os partidos políticos que beneficiam do voto anti-imigrantes constituem hoje a maior ameaça à integração europeia. Mas usar o termo fascismo para os descrever, como fazem muitos à esquerda, revela, simultaneamente, ignorância sobre a história da Europa e um julgamento político muito pobre. Vamos esquecer a história e olhar para a questão política.

O que terá ainda de acontecer para os “anti-fascistas” entenderem que a diabolização do adversário político não serve de nada. Não aprenderam com a vitória de Trump nos Estados Unidos? Não perceberam o que se passou com o Brexit? Não retiraram lições da ida de Marine Le Pen à segunda volta, do resultado eleitoral da direita alemã anti-imigração e da vitória do M5 Estrelas e da Liga em Itália? Ainda não entenderam que o eleitorado já não tem medo da diabolização feita pela imprensa e pelas elites intelectuais e políticas?

Os governos europeus das últimas duas décadas são os grandes culpados pelo crescimento do problema da imigração. Todos eles, sem excepção, sabiam que seria apenas uma questão de tempo até a imigração se tornar num sarilho complicado. Entre 2006 e 2012, em Bruxelas, assisti e participei em inúmeras discussões e reuniões sobre a imigração. Toda a gente, da esquerda à direita, tinha consciência do problema. Mas ninguém quis tomar decisões difíceis e todos preferiram continuar a fingir que “acreditavam” no “multiculturalismo” e na “integração dos imigrantes”. O problema da imigração é o resultado de um dos maiores falhanços dos governos europeus nas últimas duas décadas. As responsabilidades estão repartidas entre as esquerdas e as direitas.

Tanto as esquerdas como as direitas fizeram cálculos políticos com os votos dos imigrantes. Discordo daqueles que falam apenas das esquerdas. É verdade que muitos partidos de esquerda viram no “voto étnico” uma oportunidade de crescimento eleitoral. Mas há direita também houve quem acreditasse que poderia beneficiar do voto conservador das famílias imigrantes. Ouvi várias vozes da CDU e dos Tories a defenderem a oportunidade de captar o voto religioso da maioria dos imigrantes.

As esquerdas já estão a pagar desde há uns anos pela traição do “multiculturalismo” aos interesses das classes trabalhadoras. Os partidos de esquerda, apesar da retórica radical, aburguesaram-se e abandonaram os operários e os camponeses, os quais votam agora em Le Pen, em Salvini, na AfD e no Brexit. Iglesias do Podemos e Vourofakis são bons exemplos de burgueses radicais que pouco dizem à classe trabalhadora. Se alguém julga que a acusação de “fascismo” vai mudar o sentido de voto dos órfãos das esquerdas, estão completamente enganados. Por sua vez, os partidos de direita estão agora a pagar o preço pelas irresponsabilidades das últimas décadas com a fuga de muito eleitorado das classes médias que privilegiam a ordem e a segurança para os novos partidos anti-imigração.

O crescimento dos partidos anti-imigração tem uma única virtude: já não é possível ignorar o problema. Veja-se o que se passa na Alemanha e em França. Desafio aliás os “anti-fascistas” de pacotilha a olhar para as políticas anti-imigração de Macron, antes de chamarem fascistas a Salvini e ao novo chanceler austríaco. Ninguém tenha dúvidas, os partidos dos centros políticos vão intensificar a luta contra a imigração. Macron já começou e Merkel também irá fazê-lo.

Os novos partidos anti-imigração oferecem a justificação necessária para os governos alemão e francês adoptarem políticas de imigração muito mais duras e restritivas. Merkel e Macron sabem que não há outra maneira de recuperar os votos perdidos para o AfD ou de continuar a derrotar Le Pen. Isto não é fascismo. Chama-se competição democrática pelos votos dos eleitores europeus. O futuro da União Europeia depende da capacidade de Macron e de Merkel de ganharem essa luta democrática.

