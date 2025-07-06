O Festival Músicas do Mundo organizado pela Câmara de Sines anuncia-se assim este ano “No FMM Sines 2025, estamos de novo com a Palestina, os seus artistas e o seu povo.”

Comecemos pelo óbvio: desde quando é suposto os poderes públicos portugueses andarem a patrocinar este tipo de activismos? Podia ser pela paz, contra a guerra. Mas não. No Festival Músicas do Mundo, a bem dizer uma Festa do Avante versão sol-praia-djembé, a Palestina é a causa. E uma causa recorrente: “estamos de novo com a Palestina” anuncia-se para este ano. A avaliar pelos resultados era melhor que nunca tivessem estado!

Menos óbvio mas igualmente revelador é o perfil dos artistas palestinianos convidados para o Festival Músicas do Mundo: são invariavelmente prolixos a criticar Israel e omissos quando toca a falar dos palestinianos e dos seus líderes. Um desses artistas, Bashar Murad, apresenta-se como um artista e activista queer palestiniano o que se traduz pelo senhor Bashar Murad viver em Israel e noutras partes do globo (o que até lhe deu direito a umas andanças pelo Festival da Eurovisão) onde interpreta êxitos como “Intifada on the dance floor” mas a ser muito cauteloso na hora de pôr os seus pezinhos nas terras governadas por palestinianos propriamente ditos, nomeadamente em Gaza, pois aí arriscava-se o senhor Murat a ser expeditamente condenado à morte mercê do seu activismo queer por aqueles líderes palestinianos que nunca nomeia nem critica e muito menos condena. Quanto aos 47Soul que gravitam entre Londres e a Jordânia, pode ser que aproveitem a vinda a Sines para finalmente explicarem o que pensam sobre os ataques do 7 de Outubro. É que tudo lido e relido não saímos do genocídio em Gaza (algum dia o termo genocídio terá uma definição específica para Gaza e deixará de significar extermínio de um povo para implicar crescimento populacional).

Muitos destes artistas, palestinianos e não palestinianos, que andam este Verão por esses festivais onde ondulam bandeiras da Palestina a entoar slogans mais ou menos criminosos — como o ‘death to the IDF’ entoado pelo rapper Bobby Vylan em Glastonbury — ou fantasiosos como as acusações de genocídio a Israel durante a actuação dos Fontaines D.C. no Festival de Roskild, estão com a Palestina mas sem estar na Palestina, fazendo até particular questão não só de não estar na Palestina mas sobretudo de estar em locais, como a Europa, que acusam de não estar com a Palestina.

Gaza é o mais recente pretexto para o momento activista dos protagonistas da sociedade-espectáculo. Noutros tempos foi a guerra no Vietnam, depois os mísseis na Europa e o nuclear, não obrigado… agora é Gaza. E agora, como no passado, terminado o festival, todos, irmanados sob as palavras e bandeiras do activismo, regressam ao conforto das suas vidas, reconfortados porque acham que fizeram alguma coisa por aqueles povos/terras/regimes de que eles mesmos foram, são e serão os primeiros a pôr-se a salvo. Os activistas-artistas e os seus públicos podem não saber nada da vida daqueles que dizem querer libertar mas são dotados dum agudo instinto de sobrevivência: raramente se deixam ser libertados pelos libertadores.

Para o fim mais duas notas. A primeira é sobre o reconhecimento do Estado Palestiniano. Desde meados do século passado que se andou a brincar ao reconhecimento de estados que não existiam, com o resultado bem conhecido de vários estados falhados. Afinal não só um estado não passa a existir porque é reconhecido, como, no caso concreto dos palestinianos, os 18 anos que medearam entre a saída dos israelitas de Gaza em 2005 e os ataques do 7 de Outubro de 2023, vieram mostrar que quando os palestinianos de Gaza tiveram o que de mais aproximado existe de um Estado não o usaram para se governar mas sim para tentar destruir Israel.

Quanto ao Festival Músicas do Mundo, que seja assim não me espanta nem indigna. Só não estou disposta a que os meus impostos sirvam para isto.