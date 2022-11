O ex-futuro sucessor. Miguel Alves caiu. Pedro Nuno Santos ganhou (mais uma vez). Pode perguntar-se: o que tem Pedro Nuno Santos a ver com Miguel Alves? Muito, pois Miguel Alves era o último dos nomes atirados por António Costa para travar Pedro Nuno Santos na corrida para a liderança do PS. Mas um a um, como peças de um carrossel de dominó, os preferidos por Costa vão tombando nessa espécie de intercalares que estão a ocorrer nos bastidores do PS: Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva são cada vez mais vistas como eternas segundas figuras, indispensáveis mas segundas; já Fernando Medina não só não se consegue libertar do perfil do herdeiro – já recebeu a CML de Costa, depois aceitou o cargo de ministro das Finanças para que o mesmo Costa o convidou – como arrisca tornar-se no bode expiatório da crise.

O agora caído em desgraça Miguel Alves foi convidado para o cargo de secretário de Estado Adjunto de António Costa porque o governo precisava de coordenação. E, acrescento eu, porque António Costa viu neste presidente de uma distrital socialista não afecta a Pedro Nuno Santos o homem que poderia vir a enfrentar com sucesso o actual ministro das Infraestruturas.

À semelhança de José Sócrates, Pedro Nuno Santos assume o gosto pelo poder com aquela naturalidade rude que o PS adora e que a direita coitadita gostava de experimentar nem que fosse por um breves momentos. Pedro Nuno Santos surge aos socialistas como um José Sócrates que para mais não precisa de ser sustentado por um amigo. O facto de nem o país, e muito menos o PS, terem feito qualquer reflexão sobre o que levou o país à falência em 2011, deixou o campo aberto para esta recuperação do modelo do líder fazedor. (Significativa desta recuperação do imaginário de Sócrates é a entrevista de Mega Ferreira à Rádio Renascença: “Mega Ferreira pede decisões a Costa. Apesar de tudo, “com Sócrates as coisas avançavam”).

